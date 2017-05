(NOTI-RIO) El puntero del campeonato local, Independiente no pudo prolongar su paso arrollador, al empatar con La Adela 0 a 0 y dejó escapar posibilidades de estirar las diferencias con su escolta Buena Parada que tuvo fecha de descanso.

El “clásico barrial” también quedó en tablas entre Villa Mitre y Barrio Unión. Mientras que los dos conjuntos de Médanos y Algarrobo de la provincia de Buenos Aires, jugando de local, lograron la primera victoria del torneo apertura, al cumplirse la quinta fecha.

El equipo Pampeano que conduce Darío Ciolino, presentó un esquema de sacrificio y aguerrido, en todos los rincones del campo de juego, que le cortó todos los circuitos de juego al rojo y con la arenga de su entrenador le puso frenos al líder.

El delantero del conjunto local Roberto Pereyra, fue un dolor de cabeza durante toda la tarde para la última línea de Independiente.

El equipo de Federico Ruano – Jorge “Pulpo” Lencina, con varias bajas, llegaban obligado a responder a su condición de punteros, intentado volcar la cancha a su favor, haciendo circular la pelota de derecha a izquierda en los pies de Mauro Brandoni, con el traslado de Lucas Millán que solo estuvo los primeros 45 y de Nazareno Pacheco.

Mientras que el goleador Jonathan Font no estuvo preciso a la hora de las definiciones.

En la parte final el equipo local terminó mejor parado en campo rival y nunca bajaron la guardia, aunque no pudieron llegar al fondo de la red.

Villa Mitre y Barrio Unión finalizaron empatados en dos tatos, jugando un aceptable encuentro, donde se repartieron un tiempo para cada uno.

Luis Espinosa y Luis Burgos marcaron para el conjunto Mitrense.

Juan Pablo Gonzales (penal) y Nicolás Casibar hicieron lo propio para el actual Campeón liguista 2016.

En tierras bonaerenses los locales fueron superiores. En Algarrobo Juventud Agraria vapuleo 4 a 1 a un desconocido Atlético.

Bryant Castillo en dos ocasiones, Lautaro Balbuena y Nahuel Lagos fueron los artilleros para el local, mientras que Ignacio Iturrioz de penal, descontó para el verde de Río Colorado.

En Médanos, Caza y Pesca, se recuperó y dio cuneta a Defensores de la Colonia 4 a 2.

Con estos resultados la tabla quedó: Independiente con 13 puntos, Buena Parada 10, Barrio Unión 8, Atlético 6, Caza y Pesca 5, Defensores, La Adela, Juventud Agraria 4, Villa Mitre 2.

La próxima fecha: Independiente vs Villa Mitre, Barrio Unión vs Buena Parada, Atlético vs Caza y Pesca, Defensores vs La Adela. Libre Juventud Agraria.