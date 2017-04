Fútbol de Río Colorado: Independiente sigue con su paso demoledor

NOTI-RIO) Independiente volvió a mostrar que es un equipo que cumple con los requisitos que imponen el estilo de juego de sus entrenadores, Férrico Ruano y Jorge Lencina, que volvieron a marcar la diferencia al golear a Juventud Agraria 4 a 2 y permitirle seguir liderando el torneo Apertura de fútbol que organiza la liga local.

Por su parte Buena Parada ganó por la mínima a La Adela para seguir de cerca al rojo.

En Algarrobo, se vivió un partido que mostró pasajes jugado intensamente el puntero logró sacar diferencias en la última parte del encuentro, con presión y circulación continua del balón, que le permitió golear nuevamente y seguir invicto.

Jonathan Font en dos ocasiones, Lucas Millán y Matías Burtre fueron los artilleros de Independiente, mientras que Lautaro Balbuena y Daniel Sansolini.

Buena Parada en su casa sufrió para ganar 1 a 0 sobre el equipo naranja Pampeanos, en un partido opaco, donde el local tuvo méritos para llevarse la victoria sufrida.

A los 21’ Lucas López envío un tiro libre al corazón del área que aprovechó Facundo Torres para marcar el único tanto de la tarde.

A los 10’ del complemento el equipo de Darío Ciolino desaprovechó una gran chace de igualar el encuentro, cuando el arquero Gastón Ponce de León le contuvo el tiro penal a Roberto Pereyra.

Atlético se repuso del golpe que significó perder el clásico hogareño y le ganó 2 a 0 a Defensores de la Colonia.

Los dos tantos fueron convertidos por el goleador Facundo Iturrioz.

En la localidad de Médanos se vivió una lluvia de goles.

Donde Barrio Unión empató 4-4 con Caza y Pesca pese a que iba ganando por una diferencia notable de 4-0, se lo empataron y casi lo pierde.

El equipo de “galli” Ríos antes de los 40’ del primer tiempo había sacado una diferencia que parecía imposible de perder, aunque una remontada del local, sumados a jugadas polémicas y decisiones del banco, incidieron en el resultado final.

Con estos resultados la tabla quedó: Independiente 9, Buena Parada 7, Atlético 6, Barrio Unión 4, La Adela 3, Caza y Pesca 2, Juventud Agraria, Defensores y Villa Mitre 1.

Próxima fecha; Independiente vs Caza y Pesca, Buena Parada vs Villa Mitre, Defensores vs Juventud Agraria, Barrio Unión vs La Adela. Libre Atlético.