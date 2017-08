El fútbol de Río Colorado tiene todo listo para el cierre del apertura y el inicio del clausura 2017

(NOTI-RIO) El comité liguista de Río Colorado en la reunión de anoche (martes) diagramó la última fecha del torneo apertura en donde se conocerá el nuevo campeón que saldrá de los equipos Buena Parada (36 puntos,) Independiente (35 puntos) y Atlético (34).

Además se resolvió fecha y esquema del torneo clausura 2017.

Incluso por el Federal B Independiente oficializó que recibirá al líder del torneo de la Zona Patagónica Norte, J.J. Moreno, el sábado a partir de las 20,30 horas en la cancha del rojo.

La presidencia de la Liga de Fútbol le aplicó una multa económica a los clubes de Buena Parada y Defensores de la Colonia por haber iniciado 15 minutos tarde el encuentro disputado el domingo pasado.

Se fijó que la décimo octava fecha del Apertura comenzará el día Jueves a las 16 horas con el encuentro postergado entre Villa Mitre vs Independiente.

Mientras que el domingo desde las 16,15 horas comenzar la fecha decisiva, que tendrá el resultado puesto del equipo que conduce Federico Ruano-Jorge Lancina, será el que disputen Atlético vs Buena Parada.

Se completa con Defensores vs Barrio Unión, Caza y Pesca vs La Adela y Juventud Agraria vs Villa Mitre.

El sábado 3 de septiembre deberán jugar el encuentro pendiente de la primera rueda entre Caza y Pesca y Juventud Agraria.

El segundo torneo del año (Clausura) estará comenzado el domingo 10 de agostos y será más corto que el actual. Se jugará a una sola rueda todos contra todos.

El ganador del segundo campeonato deberá enfrentar en un solo enfrentamiento al campeón de la apertura que tendrá ventaja deportiva. De donde saldrá el represéntate de Río Colorado en el Federal C, 2018. Ese juego quedará sin efecto si el campeón es el mismo en los dos campeonatos.