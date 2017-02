Fútbol Río Colorado: puntapié inicial para la “Manzanita”

(NOTI-RIO) Con la participación de ocho equipos, comienza a disputarse el trofeo de “La Manzanita” que tiene organiza por décimo cuarto año consecutivo el club Defensores de la Colonia.

El año pasado el trofeo quedó en manos del bicampeón Sportsman Club de Choele Choel.

El torneo comienza esta noche (Jueves) y finalizara el próximo domingo, donde se jugará enteramente en la cancha “Pedro Millán” de la institución colona, que está destinado para adolescentes de la categoría 2000, con 16-17 años.

Además en canchas auxiliares se disputara la copa en el fútbol femenino, que reunió a varios equipos locales.

La organización ya definió las dos zonas de donde clasificaran los dos primeros de cada zona que están integradas en la “A” Independiente de Río Colorado, Villa Mitre, Unión de General Acha de La Pampa y el equipo anfitrión Defensores de la Colonia.

En la zona “B”, están Atlético, La Adela, Barrio Unión y Domingo Savio de Neuquén.

Los encuentros tienen horario de inicio a las 20 horas y el último será a las 24 horas.

La primera fecha jugaran; Unión de Acha vs Independiente de Rio Colorado, La Adela vs Domingo Savio, Defensores vs Villa Mitre y Atlético vs Barrio Unión.

El domingo a la mañana desde las 10 horas jugaran el 1º de la zona A con el segundo de la zona B y el primero de la zona B con el segundo de la A.

La final donde saldrá el nuevo campeón se disputará a las 21,30 horas.