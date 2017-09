El gigante asteroide Florence ‘rozará’ mañana la Tierra

Un enorme asteroide llamado Florence, de 4,4 kilómetros de diámetro, se acercará a la Tierra mañana, sin riesgo de colisión con nuestro planeta. Florence es el objeto más grande en pasar por las proximidades de nuestro planeta desde que la NASA comenzó a rastrear asteroides cercanos y científicos podrán observarlo con telescopios y radares.

En concreto, Florence pasará a 7 millones de kilómetros de distancia, o casi 18 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, y a una velocidad de 13,53 kilómetros por segundo. “Aunque muchos asteroides conocidos han pasado más cerca de la Tierra de lo que va a pasar Florence mañana, todos eran más pequeños”, dijo en un comunicado Paul Chodas, encargado del centro de la NASA para el estudio de objetos cercanos a la Tierra (CNEOS) en el Jet Propulsion Laboratory.

Desde el Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC) explicaron que el paso de este tipo de objetos es muy común. “De hecho, dos días previos al paso de Florence, otro asteroide de menor tamaño se acercará aún más la tierra (diez distancias Luna- Tierra). Este tipo de objetos, están siendo monitoreados permanentemente con el objetivo de prevenir algún tipo de impacto”.

Florence está dentro de los asteroides “potencialmente peligrosos” debido a que “sus dimensiones son mayores a 140 metros y su distancia mínima de acercamiento es menor a 19,5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna”, según la NASA. Sin embargo, las colisiones entre grandes asteroides y la Tierra son eventos inusuales. “Estos asteroides, no representan un riesgo para la humanidad. Si uno de ellos desviara su trayectoria e impactase contra nuestro planeta, la atmósfera reduciría ampliamente las consecuencias del mismo”, informaron desde OAC.

El paso del asteroide también supondrá una buena oportunidad de estudio para los científicos. “Las imágenes de radar resultantes mostrarán el tamaño real de Florence y también podrían revelar detalles de la superficie tan pequeños como unos diez metros”, Incluso podríamos conocer si la roca tiene su propia luna en una pequeña órbita”, explicó Chodas.

El cuerpo estelar fue descubierto el 2 de marzo de 1981 por el reconocido astrónomo americano Schelte J. Bus, que lo llamó Florence en honor de la fundadora de la enfermería moderna, Florence Nightingale. Cuando mañana pase de largo, Florence no debería regresar a las inmediaciones de la Tierra hasta octubre de 2024 y no volverá a pasar tan cerca de nuestro planeta hasta dentro de 500 años, dijo la NASA.

