El gobernador Alberto Weretilneck dijo que “Juntos Somos Rio Negro” va a las elecciones con candidatos propios

(NOTI-RIO) “Juntos Somos Rio Negro” es un partido que defiende el Federalismo y de los intereses de todos los Rionegrinos, por lo tanto vamos a ir a las próximas contienda electoral con nuestro propio candidato, sin ninguna alianza electoral.” Señaló tácitamente en rueda de prensa en Río Colorado el gobernador Alberto Weretilneck

Y agregó “Juntos cuando nació, fue para no depender de otros dirigentes o de partidos a nivel nacional. No hacemos juicios de valor de nadie y no descalificamos, pero Juntos es de los Rionegrinos y no estamos enmarcados en ninguno de los partidos a nivel nacional. “

Continúo manifestando que “Estamos trabajando para que Río Negro tenga su propio diputado nacional y que no tengan que levantar la mano por mandato de ningún partido, sino que tengan que levantar la mano para defender los intereses de los Rionegrinos.” Descartado todos los rumores sobre posibles alianzas.

Por su parte el vicegobernador Pedro Pesatti también descartó la posibilidad de alianzas electorales con el PRO o con cualquier fuerza política nacional y sostuvo que “traicionaríamos las ideas que dieron origen a Juntos Somos Río Negro si nos aliáramos electoralmente con la fuerza política que hoy gobierna el país, porque Juntos es una fuerza política que nació para unir la provincia y expresar a los 700 mil rionegrinos y no a una parcialidad”.

“Pienso que si prestáramos más atención a las instituciones en el plano de su capacidad para construir voces que se prolonguen y se proyecten en el tiempo, la suerte del país sería otra. Tenemos una cultura política donde siempre termina predominando el desprecio a las instituciones y el culto a las personas investidas de poder, culto que dura hasta que esas personas lo pierden, con lo cual ni siquiera el personalismo más acendrado puede garantizar políticas de largo plazo, ya que esas políticas siempre terminan atadas a la duración de los mandatos”, explicó Pesatti.

Juan Martín, en declaraciones a Radio Patagonia señaló que “el PRO anunció que no realizará una alianza electoral con JSRN “

Esta decisión forma parte de una resolución de las máximas autoridades nacionales donde se resolvió que en las provincias patagónicas no habrá alianzas por fuera del acuerdo con la UCR, en el espacio de Cambiemos.