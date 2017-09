El gobernador Pamepeano Carlos Verna rompió el silencio en La Adela

(NOTI-RIO) El gobernador Pamepeano Carlos Verna junto a una nutrida comitiva gubernamental estuvo un par de horas en la localidad La Adela en un acto de entrega de créditos de Promoción de las Actividades Económicas a 8 emprendedores locales por un monto de $740.000 y se generarán algunos nuevos puestos de trabajo.

Durante el contacto con la prensa el jefe provincial volvió a mostrar las diferencias existentes con la gestión del presidente Mauricio Macri (Cambiemos) y reitero sus reclamos por la apertura de la carne con hueso al sur de la barrera sanitarias al río Colorado.

Al referirse a las idas y vueltas de la instalación de la planta nuclear en localidad de Sierra Grande, Verna señaló “Desde un principio nos oponíamos en la instalación de la planta nuclear no solo en Río Negro, sino en general en la Patagonia, porque esta parte del país tiene un valor en sí reconocido internacionalmente por el ambiente y sus recursos naturales y esos no se puede contaminar con una centra.”

El mandatario provincial volvió a la carga por el ingreso de carne de cerdo al sur de la barrera sanitaria. “Los amparos que habían presentado las provincias de Neuquén y de Río Negro, fueron derribado y ya no tienen vigencias.

Hoy la única razón porque no se ingresa carne de cerdo al sur de la barrera del rio Colorado, es por una decisión de no innovar del Senasa. Pero no hay ningún impedimento judicial para el ingreso. Sigo sosteniendo que se trata de una barrera comercial. No es una barrera Sanitaria, que está destinado a sostener artificialmente la ventaja de algunos que venden la carne más cara, perjudicando a los Rionegrinos y a los Neuquinos.”

El gobernador continuó con los reclamos a Nación por las promesas hechas a ocho meses cuando los incendios azotaban los campos de La Adela que linda con Río Colorado. “Lo que tiene que quedar en claro, es que desde vialidad nacional todavía no ha hacho ningún aporte pese a las reiteradas promesas que hicieron los funcionarios nacionales que estuvieron en La Adela. Vino el de Medio ambiente que ahora se disfraza de planta,(Sergio Bergman) vino el ministro (Ricardo) Buryaile que mandó algunos fardos, pero vialidad nacional nunca reparó los alambrados. En cambio la provincia de La Pampa está poniendo plata para los materiales y poniendo las herramientas de Vialidad Provincial para abrirse las picadas. Nosotros estamos trabajando en cosas concreta, mientras que la nación vino acá, hizo discurso, se sacaron las fotos y se fueron a comer un asado con hueso ha Río Colorado, carne de La Pampa que es del frigorífico Pilotti y que la pasaron por este puente y se puede decir hasta en que auto la pasaron. “

En esa dirección recordó que se están “limpiando 1500 kilómetros de picadas provinciales. O sea que lo nuestro lo estamos haciendo, que es limpiar y abrir, e invitamos a abrir picadas a los productores, que a veces se quejan de la burocracia. Hemos facilitado todo al punto de que si hay una máquina trabajando en el campo de al lado la utilice con sólo llamar y avisar se lo autoriza verbalmente para que empiecen a hacer los trabajos y después de hagan los papeles”.

Más adelante, destacó que Macri no lauda en torno al conflicto con Mendoza por la construcción de Portezuelo porque “no hay estudio de impacto ambiental. Sin embargo, Nación y las provincias condóminas votaron a favor de la construcción de Portezuelo sin ese estudio cuando La Pampa votó en contra. Y es el mismo argumento que utiliza el presidente Macri para no laudar ahora, o sea que no estábamos tan equivocados…”.

Y por ultimo adelantó la postura del gobierno de La Pampa en el próximo encuentro de gobernadores Justicialista que se concretará los próximos días. “Cuando uno asigna un recurso específico, o sea dice del Impuesto de Ganancias se hace una detracción se tiene que votar con una mayoría calificada, por un plazo determinado y tiene que aclararse cuál es la finalidad. En este caso no hay un plazo determinado, porque dice que las detracciones sirven hasta tanto se haga una ley de coparticipación. La Pampa planteará que si es inconstitucional el Fondo del Conurbano y el 4% que se distribuye entre las provincias por Necesidades Básicas Insatisfechas también lo es la detracción del 20 por ciento que se hace para el ANSES, y la del 2 por ciento para los ATN. Vamos a plantear la inconstitucionalidad total de las detracciones de Ganancias y que se vaya a la masa del fondo coparticipable”, cerró.