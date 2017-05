El Gobierno difundió la identidad de cuatro dirigentes de ATE como presuntos responsables de las agresiones

El Gobierno de Río Negro difundió a través de su página Web la identidad de cuatro dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado –ATE-, que fueron identificados como presuntos responsables de las agresiones a policías frente a la Legislatura provincial.

En el mismo portal, comunicaron que uno ya fue detenido –hablamos del secretario adjunto Aldo Capretti-, mientras que los otros tres tienen una orden de detención.

Los cuatro sindicalistas reconocidos como supuestos autores de las lesiones a los policías son el secretario adjunto de ATE y la CTA Autónoma, Aldo Capretti (quien fue aprehendido el jueves); el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar; Miguel Ángel Báez y Ariel Edgardo Leguizamón. Sobre estos últimos tres también pesan pedidos de captura por el delito de Atentado y Resistencia contra la Autoridad, expedido por el fiscal Pedro Pablo Puntel.

Desde el Gobierno indicaron que los cuatro están acusados de provocar heridas contra los efectivos policiales que custodiaban el edificio de la Legislatura Provincial, arrojándoles baldosas, piedras, palos, neumáticos y demás elementos contundentes.

Asimismo, apuntaron que uno de ellos roció a un uniformado con combustible, generando una situación de extremo peligro.

Vale mencionar que continúa internado uno de los nueve policías heridos durante la manifestación, el suboficial inspector Héctor José Rodríguez, quien se encuentra en un centro de salud de Viedma, debido a una fractura del pómulo izquierdo, con peligro para su órbita ocular

Los restantes policías heridos se recuperan de sus lesiones.

Aguiar: “Temo en este momento por mi vida y la seguridad de mi familia”

Aguiar indicó que le preocupa el actual estado de salud de su Secretario Adjunto en el Sindicato y en la Central Obrera, Aldo Capretti al tiempo que exigió su inmediata libertad.

“Temo en este momento por mi vida y la seguridad de mi familia. Hay una escalada de violencia en la Provincia y no se advierte que las autoridades estén a la altura de las circunstancias para ponerle freno. Por cualquier cosa que ocurra mientras esté bajo estas circunstancias, hasta que sea apresado o bien decida mi presentación voluntaria, hago directamente responsables por mi integridad al Gobernador Weretilneck, al Juez de la causa Mussi y al actual Jefe de la Policía Jara”, señaló Rodolfo Aguiar.

“Nos preocupa el actual estado de salud de nuestro Secretario Adjunto, Aldo Capretti y exigimos su inmediata libertad. La detención de la que está siendo objeto violenta garantías ciudadanas básicas y vulnera derechos humanos esenciales”, agregó el dirigente estatal.

Por otro lado, señaló que “no existen antecedentes en nuestra Provincia de presos por motivos políticos. La Justicia está actuando absolutamente influenciada y presionada por las declaraciones del Poder Ejecutivo. Por estas horas en Río Negro la división de poderes no existe y el debilitamiento de las instituciones es extremo”.

“La causa que se está armando es escandalosa. No existe ningún tipo de prueba material y objetiva que pueda acreditar las imputaciones que se nos pretenden realizar, salvo algún falso testimonio de alguna autoridad pública. No hay una sola fotografía o filmación que pueda demostrar que cometimos algún delito. Por eso en nuestro caso, irán mucho más allá, forzarán las normas vigentes y nos intentarán imputar algún tipo de responsabilidad de naturaleza no material”, concluyó el dirigente de los estatales rionegrinos.

Lanzar una campaña de esclarecimiento.

Entre tanto, el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, envió un mensaje a toda la militancia rionegrina, tendiente a que, en este momento, antes de estar en la calle es necesario priorizar la concreción de asambleas y recorridas por los sectores de trabajo con una campaña esclarecedora que ponga en debate el discurso oficial y hegemónico.

“El poder político está utilizando todas sus herramientas y no duda en violentar el orden constitucional para infundir miedo, temor y llevar a cabo un disciplinamiento generalizado sobre todos los trabajadores. Es por esto que toda nuestra militancia debe priorizar en este momento la realización de asambleas y las recorridas por los sectores de trabajo con una campaña de esclarecimiento sobre todo lo que está sucediendo. Debemos estar en contacto directo con los trabajadores en sus lugares de trabajo. Ellos nos necesitan a su lado, más que en la calle en los próximos días”, finalizó Aguiar.

HÉCTOR RODRÍGUEZ “Nos rociaron con combustible”

El oficial inspector Héctor Rodríguez, quien tiene comprometida la órbita ocular izquierda tras los incidentes frente a la Legislatura, dio detalles acerca de lo sucedido afuera del recinto en pleno tratamiento del Plan Castello.

En diálogo con el programa radial Un Día de Suerte, por Radio Nacional, el agente expresó “Tengo lo que sería fractura del pómulo, una fractura en el maxilar superior del lado izquierdo y la fractura del pómulo hizo que se me fracture la órbita ocular, obviamente del lado izquierdo”.

Rodríguez detalló que en el momento de los incidentes “estábamos cubriendo lo que sería la calle Saavedra y San Martín, estábamos cubriendo ahí el vallado, llega esta gente a tirar gomas y palos en contra de las rejas, para prenderlas fuego, empiezan a arrojar combustible. Uno de ellos empieza a patear las rejas y logra romper una, automáticamente todos empiezan a empujarlas, las levantan en el aire y las rejas caen arriba mío y de otros colegas”.

El policía agregó en su relato que sostuvo unos instantes las rejas y otros dos colegas estaban abajo de las vallas de más de dos metros de alto. “Cuando yo veo que hay un compañero apretado lo cubro para que lo saquen mientras este señor, si yo le puedo decir señor, nos arrojaba gomas con gasoil”.

El oficial, que tiene diez años en la fuerza, indicó que intervino cuando golpearon a un compañero y en cuestión de segundos “una turba entró hacia la Legislatura, querían entrar y empiezan a partir las cañas esas que tienen, con el estandarte, las empiezan a partir y nos empiezan a pegar con esas cañas”.

Rodríguez señaló que cuando lo estaban agrediendo con una caña “vino uno de costado y me pegó con un tronco en la cara. Ahí es cuando yo me empiezo a marear e intento cubrirme, pero el de frente me sigue pegando y el otro también intenta pegarme. Ahí logro irme para atrás de una de las columnas de la Legislatura, donde nos resguardamos porque empiezan a llover piedras”.

Añadió “Al toque sentí toda la cara paralizada, de hecho todavía la tengo paralizada”, al tiempo que afirmó que se encuentra con cuatro calmantes diarios para soportar el dolor.

Consultado sobre la identificación de los agresores, aseveró que los conoce y que “son los mismos delincuentes de siempre. Uno de los mismos delincuentes dirigentes de siempre”.

Sobre su estado de salud, mencionó que la próxima semana será intervenido quirúrgicamente y tendrá no menos de 40 días para recuperar la sensibilidad de la cara.

Rodríguez comentó “Verdaderamente no esperábamos algo tan agresivo, yo en la carrera he participado en muchas movilizaciones y en muchas revueltas así, pero nunca con tanta agresión. Estas personas nos rociaron con combustible, no sé qué actitud positiva se puede interpretar atrás de eso”.

“Quiero creer que no nos querían prender fuego a todos, quiero creer que no, quiero creer que fue solo para intimidarnos. Si ahí prendían un fósforo nos prendían fuego a todos”, concluyó.

La justicia ordenó la detención de Rodolfo Aguiar

El fiscal Juan Pedro Puntel consideró a Rodolfo Aguiar copartícipe de coacción agravada, en los hechos que se dieron el miércoles. La misma acusación se le atribuye al secretario adjunto de ATE, Aldo Capretti, quien fue detenido este miércoles en horas de la noche.

“Lo que está ocurriendo es una venganza pública del gobierno, con una justicia que está siendo absolutamente funcional a sus intereses”, redactó Rodolfo Aguiar en su cuenta personal de Facebook.

Además, agregó: “No existe una sola prueba que pueda imputarnos, al menos en este estadio procesal, un hecho castigado penalmente. La privación de la libertad que están llevando adelante es arbitraria y violatoria de garantías constitucionales básicas”.