El gobierno utiliza la mentira para sostener la ESRN

La UnTER sostiene el mandato del congreso por cuarto día consecutivo. El gobierno, ratifica su decisión de imponer la ESRN y para sostenerlo ahora distribuye panfletos sin firma, con información mentirosa, con el único objetivo de desvirtuar los justos reclamos del sindicato y enfrentar a trabajadores y trabajadoras.

El Ministerio afirma que si no se hacen las asambleas se verán forzados a actuar según el Art 25 del estatuto docente, para designar solamente a docentes titulares, por consiguiente los interinos, perderían sus cargos, por responsabilidad de la UnTER. Con estas afirmaciones el Ministerio reniega de sus propias resoluciones, como la 4404/16. Lamentablemente no es una novedad, ya que el mismo Vocal Gubernamental Omar Ribodino, expresó a una compañeras que estas asambleas “no eran necesarias, solo servía para transparentar una definición que ya tenían resuelta.

La Res. 4404/16 que establece el cronograma, los requisitos y el procedimiento de designaciones en estas asambleas define en sus Art. 5, 8, 9 13 y 14 que las designaciones docentes deben realizarse, como condición”• sine qua non”, en el marco asambleario, a través de los integrantes de la Vocalía del CPE y la Junta de Clasificación. Además, especifica que, la única excepción a contemplar, será por la ausencia del docente. Es decir, si no se hace la asamblea, cualquier intento de designación que se haga fuera de ella, es nulo.

Por otra parte en el Artº 2 de la misma resolución, respecto de las reubicaciones determina que serán efectuadas de manera transitoria, por la dirección en coordinación con la supervisión o por esta última ad referéndum de la Junta de Clasificación. Cuando la única normativa que permite hace esto es la Resolución 4261/90, pero para casos excepcionales, por lo que tampoco puede aplicarse masivamente.

Además, los mismos funcionarios aceptaron que luego de los bloqueos de UnTER, se remitieron a pedir las declaraciones juradas a docentes de manera aislada, a través de contactos por terceros, esto ya quedó demostrado que terminan discriminando a quienes que no recibieron la convocatoria, o que se negaron a entregarla por estar en desacuerdo con el proyecto de transformación.

Resulta, cuanto menos paradójico que el gobierno recuerde ahora que una norma menor no puede modificar una Ley. Debería recriminarle al propio gobernador Alberto Weretilneck,que modificó la Ley de educación por decreto, con el solo objetivo de imponer la pretendida transformación educativa.

El viernes, cuando el ministerio convocó a una reunión que generó expectativas en un sector, para después ratificar que no daría marcha atrás con la aplicación compulsiva de la reforma educativa, la ministra y el gobernador demostraron, una vez más, que están dispuestos a avasallar sus propias reglas para concretar su objetivo político, a pesar de los reclamos de estudiantes, padres/madres y trabajadores/as.

Por ello, UnTER acepta que realiza acciones políticas contra un gobierno que no quiere aceptar la diversidad de opiniones de quienes formamos la comunidad educativa. Prueba de ello es que desestimaron las voces disonante de estudiantes en el encuentro de Las Grutas, en septiembre pasado,los recursos interpuestos por padres/madres, por la elección de modalidades, implementado a las apuradas y con nula información previa. Como también, los reclamos de modificación de resoluciones exigidas por UnTER, que Silva y sus funcionarios reconocen y entiende como necesarios pero lo harán después de las asambleas, cuando los derechos ya estén afectados. Frente a esto ratificamos que seguiremos acatando la resolución del congreso en defensa del conjunto.

Gral Roca- Fiske Menuco, 6 de febrero de 2017

Consejo Directivo Central

José Luis Burgos, Secretario de Nivel Medio

Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización

Marcelo Nervi, Secretario Adjunto

Patricia Cetera, Secretaria General