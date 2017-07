El gran estafador Baldomé sigue haciendo de las suyas en las calles

(NOTI-RIO) Niza Franco de la ciudad Pampeana de Santa Rosa, denunció en su muro las nuevas andanzas del “Estafador Baldomé” que tiempo en Río Colorado, estafó y embaucó a varios vecinos y comerciantes de la localidad.

Detuvieron al gran estafador en Río Colorado

“La verdad que soy anti escrache en facebook y demás pero ayer 27/07/2017 me paso algo muy feo, conozco a este hombre, supuestamente de Victorica, teniendo una identidad falsa, alude que quiere comprar una propiedad por lo que lo llevo a recorrer en mi auto varias casas, de pasada me pide pasar por un cajero, se baja entra al cajero cuando sale dice que le retuvieron la tarjeta porque ingreso mal el numero, me acerco y veo que si, el mismo cajero decía eso, el preocupado me informa que no tenia donde quedarse a dormir ni plata para un hotel, le digo que se quede tranquilo que yo lo iba a ayudar con dinero, le consulto cuanto precisa me dice $1200, como tonta le doy $ 2000 para que se maneje tranquilo hasta hoy que abría de nuevo el banco y realizabamos la venta.

Una persona me aviva que podría ser este hombre un estafador, corroboro todos los datos que el me había dado y ninguno es verdadero. Este hombre se llama HIPOLITO BALDOME tiene 50 años es oriundo de Puelches, ya estuvo preso varias veces por estafa, entre ellas andar con billetes falsos, hurtar a ancianos y tener problemas con una menor de 16 años. Hoy hice la denuncia penal em la Brigada de Investigación por que es LO QUE SE DEBE HACER, no creo q vuelva a ver la plata pero si quiero que con mi experiencia y la foto sirva para dar avisos a todos los que pueda y que no vuelva a ocurrir, se maneja mucho en Santa Rosa.

La historia es mucho más larga no podía describir todo lo que paso, soy adulta, se el riesgo que corro con este tipo, con sus comentarios buenos y malos. Este hombre no me puede denunciar de nada a mi, esta todo filmado, denunciado y con testigos.

Mi pareja me dijo que una de las cosas lindas que tengo es que siempre quiero ayudar a la gente, que no cambie por lo que ocurrió, la verdad que me angustio mucho y pone en duda como hay que ser realmente.

