El gremio ATE está de retención de servicios por tiempo indeterminado en la comuna de Río Colorado

(NOTI-RIO) Los trabajadores municipales agremiados a Asociación de Trabajadores del Estado (ATE ) se encuentran en alerta y movilización, donde iniciaron por tiempo indeterminado una medida de fuerza demandando el pase a contratos del personal que se desempañan desde hace años en la comuna como “adherentes”.

Desde el sector gramal adelantaron incrementar la protesta si no reciben una oferta positiva desde la gestión municipal.

Por su parte el Poder Ejecutivo manifestaron su imposibilidad de cumplir con el reclamo, porque no están en condiciones y se los impide la Carta Orgánica Municipal que está en vigencia desde el 2011, además por la difícil situación económica donde más el 90% del dinero que ingresa a las arcas, son destinadas a los sueldos del personal.

El delegado del gremio local, Ricardo Campos señaló “Hoy estamos peleando por nuestros afiliados y los motivos son los de siempre, venimos peleando desde hace más de un año, contra la precarización laboral de los empleados que están trabajando en negro y que algunos de ellos tiene más de 10 años de antigüedad y siguen sin seguro, sin obra social y sin los aportes jubilatorios correspondientes. Por eso estamos llevando adelante este reclamo y esperamos que el intendente asuma el compromiso, donde firmemos un acta compromiso para que se comience a regularizar dentro de un tiempo coherente, que le de seguridad a los trabajadores. ”

Por su parte el jefe comunal Gustavo San Román señaló que “Todo el personal que se encuentra en esa situación la recibimos del gobierno anterior, incluso el número de empleados que tiene el municipio es muy superior de lo que permite la Carta Orgánica. Nosotros cuando asumimos dijimos que queríamos hacer una política diferente donde el gobierno que entraba sacaba a todos los que no don de su partido. Nosotros respetamos los fuentes de trabajos para no agravar más el estado actual de la localidad donde no hay demasiadas posibilidades de trabajo. Y la única forma de regularizar a todo ese personal por el que se está reclamando es a medida que se van jubilando otros empleado municipales y los gremios los saben bien porque lo dijimos desde el primer momento.”