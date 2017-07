Guillermo Moreno: “Dejamos 2,4 millones de argentinos en la pobreza”

Guillermo Moreno, secretario de Comercio durante el kirchnerismo, se refirió este fin de semana a los números de pobreza durante su gestión. Además, afirmó sentirse responsable por esas cifras.

“Nosotros dejamos 2,4 millones de argentinos en la pobreza; 600 mil familias considerando si son familia tipo. 600 mil familias son 10 canchas de River juntas”, admitió Moreno en diálogo con el canal KZO.

El ahora precandidato a diputado por el frente Unidad Porteña agregó: “¿Cómo puede algún idiota pensar que eso es poca pobreza? Y te miran a los ojos y te dicen ‘pero esa pobreza era baja’ ¿Cómo va a ser baja? Dos familias pobres ya es mucho”.

Aún así, el exfuncionario respaldó las cifras de pobreza informadas en su momento por el intervenido INDEC, que computaba un seis por ciento de pobres. Ese porcentaje, sobre una población de alrededor de 40 millones, equivale a 2,4 millones de personas.

El dirigente anticipó que puede ir preso por la causa del cotillón anti-Clarín, en la que debe declarar el martes. “Voy a ser condenado, si vos me preguntás, yo le vi la cara a los jueces, esto es cárcel”, sostuvo.

Durante la entrevista, Moreno también realizó una suerte de autocrítica y sostuvo sobre las altas cifras de pobreza: “No hay duda. No soy parte porque ya no soy pobre, pero soy responsable, no hay ninguna duda”.

Moreno también lamentó que “todo el peronismo” no compita “junto” en las elecciones legislativas, y que Cristina Fernández de Kirchner “duerma en una carpa”. Así se refirió al Frente de Unidad Ciudadana que lanzó la expresidenta para no disputar la interna del peronismo. “Está en una carpa, no está en el Partido Justicialista, no está en su casa”, planteó.