Había 5 heridos en la ruta 154 cerca de La Adela y la ambulancia nunca llegó

Volcaron a las 17.30 de este viernes en la ruta nacional 154, se registraron cinco heridos y esperaron en vano a las ambulancias. Como no llegaban, la Policía decidió acudir a turistas: en vehículos de ocasionales automovilistas, fueron trasladados a un centro de salud. Apuntaron al Hospital de La Adela.

El caso lo dio a conocer Ana Murillo, jueza de Paz de la localidad de Cuchillo Co, a Diario Textual. Dijo que el vuelco de una camioneta Eco Sport -que viajaba desde La Rioja a Trelew- se registró en el kilómetro 63 de la ruta 154.

En ese punto no hay señal de teléfonos celulares. El punto más cercano es La Adela. Luego le siguen Cuchillo Co y Bernasconi.

Murillo dijo que a las 18.10 recibió un llamado de un policía, que se encontraba en proximidades del siniestro vial. Le pidió que se comunicara con personal de la posta sanitaria para que enviaran una ambulancia.

Murillo se comunicó inmediatamente por teléfono con la enfermera del pueblo. “La enfermera, a su vez, llamó a La Adela; desde allí le dijeron que se quedara tranquila que iba a ir la ambulancia de La Adela, con el médico a cargo de la dirección del propio hospital”, sostuvo a Diario Textual. “La enfermera me devolvió la llamada enseguida y me quedé tranquila”, dijo.

Sin embargo pasaron tres horas y la ambulancia nunca llegó. Los policías –que en el lugar del siniestro no tenían comunicación por celular- decidieron pedirles a los turistas que trasladaran hacia La Adela a los heridos.

A las 21, Murillo volvió a recibir una llamada telefónica, donde le avisaban que no había acudido ninguna ambulancia. “Me desesperé, porque no podía haber pasado esto… Supuestamente el director del hospital de La Adela había dicho que no iba porque el lugar del vuelco no era de su jurisdicción… Pero al menos debería haber avisado que no iba a ir…”, se lamentó. “Es una vergüenza, porque por más que no fuera jurisdicción de La Adela, era lo más cerca que tenían…”

Las ambulancias finalmente llegaron poco antes de las 23. Y arribaron tres juntas: de Bernasconi, de La Adela y de Cuchillo Co. Los heridos ya no estaban.