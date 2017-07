Habló por primera vez el “Rey de la Salada”

Tras su polémica detención Jorge Castillo, conocido como el “Rey de la Salada”, rompió el silencio mediante un comunicado en su cuenta personal de Facebook, en el que aseguró que es inocente y afirmó que “la causa judicial tiene un marcado trasfondo político”.

Principalmente aclaró que tuvo que apelar a las redes sociales porque una orden judicial no le autorizada comunicarse de manera “personal y directa” con la prensa.

Leer nota: El “Rey de la Salada” iba a ser candidato por Cambiemos

“No tengo dudas que mi detención responde a evidentes motivaciones políticas. Prueba clara de lo que digo es el manifiesto uso político que se está haciendo de esta causa judicial”, expresó.

En tanto, Castillo cuestionó el accionar de los medios: “Considero tendencioso el tratamiento que han hecho en este tema con relación a mi persona. Mediáticamente se me han imputado hechos y conductas con los que no tengo relación alguna”. Al mismo tiempo, agregó que todo está basado en “información absolutamente falsa o que no tiene relación con mi persona”.

Por último, señaló que “todo lo expuesto vulnera el principio de inocencia” y le provoca “un serio daño a nivel personal” y a su “círculo familiar íntimo”.

El comunicado completo:

Es mi voluntad hacer llegar a la opinión pública en general las manifestaciones que enumero a continuación, aclarando que lo hago a través de este medio ya que judicialmente no se me autoriza a comunicarme de manera personal y directa con la prensa.

A saber:

1- Considero que la causa judicial en la que se me involucra tiene un marcado trasfondo político. No tengo dudas que mi detención responde a evidentes motivaciones políticas. Prueba clara de lo que digo es el manifiesto uso político que se está haciendo de esta causa judicial.

2- Considero tendencioso el tratamiento que los medios han hecho en este tema con relación a mi persona. Mediáticamente se me han imputado hechos y conductas con los que no tengo relación alguna. Así también, caprichosamente, se me ha identificado con personas y personajes emblemáticos del mundo del delito y se me ha atribuido la pesada carga de representar ante la sociedad los disvalores que esos personajes representan, todo en base a información absolutamente falsa o que no tiene relación con mi persona.

3- Todo lo expuesto vulnera el principio de inocencia, me causa un serio daño a nivel personal y, sobre todo, perjudica gravemente a mi círculo familiar íntimo que es lo que hoy más me interesa proteger y resguardar, ya que son ellos -mi señora y mis cuatro hijos menores de edad- quienes deben soportar en su vida diaria todo tipo de padecimientos como consecuencia de la reacción social negativa que, lógicamente, generan las conductas y calidades personales que apresurada e infundadamente se me imputan en los medios de comunicación.