Habrá audiencia pública por la central nuclear en Río Negro

El gobierno realizará una audiencia pública por la construcción de una nueva central nuclear en Río Negro, que comenzará a partir del 2020. Así lo confirmó el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, recién llegado de la gira asiática, en una rueda de prensa de la que participó este diario en Buenos Aires. El ministro también dio detalles sobre el crédito obtenido en China para el financiamiento del proyecto. “Si la pregunta es si nos bajamos los pantalones en algo con los Chinos, la respuesta es no”, aclaró.

“El gobierno de Río Negro es un gobierno federal que tiene la responsabilidad de aceptar o no una inversión o una obra de infraestructura como puede ser una central nuclear. Lo que se ha hecho en el momento es un estudio de factibilidad sobre dónde podría estar localizada la quinta central nuclear, del que se desprende que puede ser en la provincia. No se va a hacer nada que no cumpla con las leyes provinciales. Y si hay otra provincia, como el caso de Chubut, que considere que puede ser afectada por lo que suceda en Río Negro, se tendrá que resolver en el marco de la Constitución Nacional”, respondió el ministro a la consulta de si esperan amparos o medidas judiciales contra la instalación de la nueva central.

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, ya criticaron la posibilidad de que sea construida cerca de su provincia.

Aranguren dijo que “por supuesto” va a haber una audiencia pública. “Hubo una audiencia pública para la central Embalse, simplemente para hacer una extensión de vida, y fue muy exitosa. Nos hemos acostumbrado al esquema de la audiencia pública y es seguro que va a haber audiencia para la construcción de la quinta central nuclear”, ratificó.

La cuarta central nuclear, Atucha III, comenzará a construirse en enero próximo. El Ejecutivo también dio razones para que la instalación de la de Río Negro esté separada por dos años. Aranguren afirmó que la Autoridad Regulatoria Nuclear, que audita la construcción de las centrales, pasará los próximos dos años “adquiriendo los conocimientos para la central de tipo agua liviana y uranio enriquecido” para poder hacerlo.

El ministro informó que en los próximos días el gobierno emitirá un DNU con las características para que un crédito tenga carácter “concesional”.

Este tipo de financiamiento que obtuvo el gobierno en China para la construcción de la nueva central incluye: “Que esté debajo de la curva de financiación que la Argentina puede conseguir en el mercado internacional, en un valor debajo del 75%, que tenga un período de gracia que cubra el periodo de construcción y que como máximo tenga un repago a 20 años, incluido el periodo de gracia. De forma de que cuando la obra empiece a generar energía se pueda empezar a pagar el crédito”.

La construcción de la central nuclear demorará 5 años y costará 8.000 mil millones de dólares. El financiamiento chino cubrirá el 85% de los trabajos.