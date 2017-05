Imponen bozal a la prensa por caso de una adolescente

Por pedido expreso de la jueza de Familia Marissa Palacios -ante una situación puntual ocurrida en Cipolletti-, se recordó a los medios de comunicación la relevancia y necesidad de cumplir con las normativas de protección de los niños, niñas y adolescentes, en relación con la no publicación de sus identidades cuando son víctimas de delitos, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o cuando la difusión en determinados contextos pueda estigmatizarlos.

La protección no sólo implica no dar a conocer los nombres, sino que se extiende a la no publicación de las circunstancias que puedan derivar, finalmente, en la identificación de los niños, niñas y adolescentes víctimas, se precisó en un comunicado del Poder Judicial.

Concretamente, el pedido está relacionado con la difusión de un caso que involucra a una adolescente cipoleña. Se recordó que la identificación de los progenitores, aun cuando muestren voluntad de expresarse públicamente, implica la identificación fáctica de la víctima.

“Aun cuando la motivación de esta comunicación está dada por un caso puntual solicitado por la jueza, tiene valor para todas las circunstancias de vulnerabilidad”, indicaron desde el Poder Judicial.