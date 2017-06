Impugnaron el nombre del frente de CFK. Operativo de la AFIP en el hotel. Marijuán pide indagarla

El nombre Unidad Ciudadana, con el que Cristina Fernández de Kirchner, inscribió su frente electoral en la provincia de Buenos Aires es utilizado por una fuerza política local de La Plata.

La Justicia Electoral ya tiene un pedido formal para que se impugne el nombre a raíz de la existencia de un partido local llamado “Agrupación de Unidad Ciudadana”, formado a mediados del año pasado. Ahora de deberá definir si el kirchnerismo finalmente le tiene que cambiar la denominación al espacio.

Si bien la agrupación platense en cuestión no tiene planeado presentarse en los comicios legislativos de octubre, su titular, Alejandro Santecchia, confirmó que la presentación ante la Justicia se basa en el deseo de “se respete la Ley Electoral de que se respeten los nombres de los partidos”.

Respecto de los plazos sobre los que tendría haber una respuesta al pedido de impugnación presentado el miércoles, Santecchia manifestó: “No nos hablaron de plazos, pero estimamos que esto va a ser corto ya que el 24 vence el plazo para presentar los candidatos”, según informó el diario El Día de La Plata.



Operativo de la AFIP en el hotel Waldorf por la denuncia contra Cristina

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaba esta tarde un operativo en el hotel Waldorf en busca de documentación relacionada con facturas apócrifas, en el marco de la denuncia realizada por la diputada Margarita Stolbizer y que vincula a la ex presidenta Cristina Fernández.

Así lo confirmaron fuentes del organismo recaudador, que señalaron que el operativo se realizaba para obtener documentación probatoria para la causa en la que se denuncian operaciones de lavado de dinero, que estarían vinculadas con la constructora brasileña Odebrecht.

Cristina Fernández negó tener vinculación con el hotel, que en 2009 fue adquirido por el empresario Osvaldo Sanfelice, a quien la legisladora del GEN sindica como testaferro de la familia Kirchner.

Esta mañana, Stolbizer, socia política de Sergio Massa en la alianza “Un País”, denunció que “todas las constructoras que ganaban licitaciones durante el gobierno kirchnerista se alojaban en el Waldorf”.

Fue la que denunció también en la Justicia federal que el hotel Waldorf emitió al menos 500 facturas “a nombre de la constructora Odebrecht SA por supuestos servicios de hotelería” entre 2009 y 2014.

Marijuán pide indagar a Cristina Kirchner por “la ruta del dinero K”

“La ex Presidente de la Nación, Cristina Elisabet Fernández, no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Antonio Báez, y su aporte no sólo fue para decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de aquel -como se ha probado en las causas que tramitan en el fuero y se han explicado-, sino que también debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras”, advirtió Marijuán en un dictamen de 65 carillas al que accedió Télam.

Marijuán sostuvo que tanto durante la presidencia del fallecido Néstor Kirchner como en la de su esposa hubo una “incidencia del poder político de máximo nivel”, demostrado en la falta de “alertas de organismos oficiales nacionales -Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, etc- ni tan siquiera del Banco de Santa Cruz”.

” A ningún funcionario público, a ningún organismo de control, ni tan siquiera a un escribano le resultó sospechoso que un ex empleado bancario, apenas un simple monotributista, en pocos meses depositara millones de dólares por ventanilla, tuviera más de una decena de cajas de seguridad, movilizara exorbitantes sumas de dinero a través de sus cuentas, ni que adquiriera cientos de propiedades”, advirtió.

El fiscal entendió que “la vinculación entre las maniobras de lavado de activos y la adjudicación irregular de obra pública con la que fue beneficiado Lázaro Antonio Báez y su grupo empresario, a lo largo de los mandatos presidenciales del matrimonio Kirchner-Fernández (2003-2015), demuestran la calidad de “socios”, en realidad coautores, que mantenían el ex matrimonio presidencial y su amigo personal, el mencionado Lázaro Báez”.

Y remarcó que “este vínculo delictual persistió luego de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, con el mismo y continuo comportamiento de Cristina Elisabet Fernández”.