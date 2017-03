(NOTI-RIO) Con anuncios, firma de convenios, inauguraciones de espacios escolares, entrega de viviendas y distinciones a vecinos ejemplares se realizó el acto oficial por los 116 años de vida de la localidad Rionegrina de Río Colorado.

El acto oficial realizado bajo techo en las instalaciones del club Atlético, estuvo presidida por el gobernador provincial Alberto Weretilneck, acompañado por parte de su gabinete, al igual que el jefe comunal Gustavo San Román con su equipo de trabajo.

Duarte el acto se firmaron convenios para ejecutar obras delegadas sumamente importes que mejoraran la vista a la localidad, uno es la iluminación (hoy inexistente) del acceso a Río Colorado sobre ruta 22, por la suma de $ 5.180. 724.

La obra contará con 1971 metros lineales sobre la vera de la ruta nacional 22, que tendrá 133 nuevas luminarias, con lámparas de 400 watts, en columnas de 12 metros de alturas, que estarán ubicadas cada 30 metros

Se remodelará un de los espacios públicos céntricos que se encuentra totalmente deteriorada. Se trata de la plazoleta “Memoria y Justicia” ubicada en la Avenida San Martin y República Española.

Se invertirán con fondos provinciales $ 2.074.000, para forestar y se construirán rampas y senderos con una nueva iluminación.

Se amplió el contrato de $ 1.531.400 para la obra que está en ejecución de la red troncal de desagües cloacales que se llevan adelante en los barrios de Unión y Villa Mitre.

Además el gobierno provincia aportará para la feria del libro que se realizará 23-24 y 15 de junio próximo.

Se entregaron cuatro aportes, $100.0000 para gastos que demando los festejos por el aniversario, $ 80.000 para la ejecución de una red de gas de la cooperativa de trabajo “planificación femenina”, $93.700 para una obra de gas en Colonia Juliá y Echarren, $ 35.000 para solventar parte de los gastos de una adquisición de un tractor y un desmalezador para la Junta vecinal de Barrio Unión.

En su discurso el mandatario Gustavo San Román, repasó las gestiones y obras que se realizaron y las que están en marcha en los primeros quince meses de su gestión. Además reafirmó la forma de trabajar y gobernar desde el sillón comunal. “La base es trabajar en conjunto con toda la comunidad, consensuando con los recursos y con las prioridades. Esta forma es la que instalamos desde el inicio de la gestión y es la que nos va a permitir obtener mayores logros.”

“Nuestra política apunta al desarrollo económico y productivo de la localidad, que nos permita crecer para poder resolver las mayores demandas en la falta de trabajo. Y el principal desafío es conseguir el consenso político, donde tenemos que lograr panificar el desarrollo de la localidad en conjunto con las distintas fuerzas política de la localidad, para que el rumbo que se sostenga en el tiempo mas allá del gobierno de turno. Las líneas que tracemos serán las que puedan cambiar en forma real la situación de Río Colorado. ”

Por su parte el Weretilneck “Nuestra obligación es dejarles a nuestros niños un Rio Colorado mejor, entonces mirando el pasado, valorando el presente que tenemos, vamos a poder encontrar el futuro. Si no miramos para atrás, no aprendemos de los errores y no sabemos hoy porque nos pasan las cosas que nos pasan y no le podremos encontrar el consenso para un mejor futuro.”

Se entregaron distinciones a vecinos ejemplares de Río Colorado

Hugo Airoldi, Mabel Cruciani, Susana Carta, Mariana Altieri, Luis Carelo, Raúl Retamal, Alicia Pulitta, Roberto Zamora. Gabriel Millán,

Además se entregarán certificados en homenaje a antiguos ferroviarios:

Luciano Vegas, Juan Hoyos, Pedro Mellado, Néstor Montarse, Julio Casalla, Alberto Prieto, Fortunato Chávez, Juan Carlos Gorgón, José Rodríguez, Juan Sieben, Carlos Mara, Juan Gómez, Jorge Macarone, Pedro Mellado, Armando Coronado, Roberto Currinca, Adolfo Sánchez, Oscar Chaprión, Antonio Fonseca, Julio Monserrat, Segundo Chirino, Omar Salazar, Tomás Avance.

