Incendio intencional destruye propiedades en Buena Parada

(NOTI-RIO) Un incendio que se inició intencionalmente destruyó dos propiedades que estaban desocupadas, en pleno corazón del barrio de Buena Parada.

El siniestro se desató esta mañana cerca de las 9 horas y al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos de Río Colorado.

La propietaria denunció a “Noti-Río” “Esto fue intencional no me cabe ninguna duda. Con mi marido estábamos cansado que nos rompieran el lugar, que estaba siendo utilizado como aguantadero. Lo que mas bronca me da, es que las dos propiedades estaban prácticamente vendida y ahora perdemos todos.” señaló la mujer

El fuego afectó todo el interior y la estructura de dos construcciones de viviendas, partes de un Fiat 600 y la rápida llegada de los socorristas evitaron que el incendio destruyera un colectivo que es utilizado como casa rodante. Que estaba estacionado en el patio de la vivienda.

AMPLIAREMOS