Incendio intencional destruyó una propiedad en Buena Parada (galería de imágenes)

(NOTI-RIO) Un incendio que se inició intencionalmente destruyó dos propiedades que estaban desocupadas, en pleno corazón del barrio de Buena Parada.

El siniestro se desató en las propiedades de Nelson Ricardo Berri, en la calle 9 entre 16 y 17, frente a la plaza del barrio, hoy sábado cerca de las 9 horas y al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos de Río Colorado.

La propietaria denunció a “NOTI-RIO” “Esto fue intencional no me cabe ninguna duda. Con mi marido estábamos cansado que nos rompieran el lugar, que estaba siendo utilizado como aguantadero. Lo que más bronca me da, es que las dos propiedades estaban prácticamente vendida y ahora perdemos todos, las propiedades y el negocio.” señaló la mujer

“Ya habían roto una pared por donde ingresaban al interior, donde nos rompieron todo. También un vivero de mi marido que estaba en el fondo lo hicieron pedazo. Y al igual que los Bomberos coincido que el fuego se inició acá adelante, donde seguramente han estado en la noche o en la madrugada.” Agregó la mujer indignada

En poco tiempo el fuego afectó el 100 % del interior y la estructura de una de las construcciones de vivienda que se encontraba sobre la calle y estaban deshabitadas, además parte de una segunda instalación que está ubicada en el fondo de la propiedad.

Además de un vivero construido con nailon de cuatro por cuatro que contenía centenares de plantas, varios kilos de abono y unos cajones para trasladar plantines.

Partes de un Fiat 600 que era utilizado para repuestos y la parte exterior delantera del micro-casilla, que era propiedad de familiares directos de los damnificados.