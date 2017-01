Incendios: Bergman responsabilizó a las provincias y a los productores

El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, insistió hoy en responsabilizar al gobierno pampeano de Carlos Verna por no haber realizado “trabajos preventivos que eran imprescindibles” para controlar el avance del fuego en la provincia y apuntó también a los productores por no limpiar correctamente sus campos, lo que hubiera ayudado, dijo, a detener los incendios.

El ministro, quien en los últimos días estuvo en el centro de la tormenta por los incendios forestales que afectaron vastas zonas de La Pampa, Río Negro y el sudoeste bonaerense, volvió a rechazar la posibilidad de renunciar a su cargo. “Lo desmiento categóricamente, son rumores y trascendidos, lejos está de la realidad concreta”, sostuvo al respecto, en diálogo con radio El Mundo.

En medio de las duras críticas que le hizo el gobernador Verna por el manejo de la situación, Bergman cuestionó, a su vez, a la administración de La Pampa: “Mantener las picadas cortafuegos y los trabajos preventivos que eran imprescindibles hacer no fueron realizados”, advirtió.

“La provincia de La Pampa ya desde el mes de octubre tenía los partes de anticipación del servicio meteorológico vinculado al sistema nacional de manejo de fuego: alta temperatura, sequedad, cantidad de material orgánico combustible que tienen los altos pastos porque durante el año sí llovió en esta zona”, remarcó.

En este escenario, advirtió: “¿Qué había que hacer?: trabajar en el tema de los cortafuegos y movilizar los recursos locales; en caso de no poder hacerlo, avisar en tiempo y forma a la coordinación regional y luego a la autoridad nacional para que podamos intervenir”. Bergman, además, extendió parte de la responsabilidad a los productores rurales de la zona afectada por los incendios.

“Hablamos con los productores y ellos mismos asumían que tienen problemas entre vecinos porque un productor limpia su campo y lo tiene a raya y el vecino no lo hace; entonces él reclama y hace un acto de infracción, (pero) no se cumple con esa ley y esa responsabilidad y después cuando pasan estas cosas no hicimos las cosas en tiempo y en forma”, se lamentó.

El funcionario nacional destacó: “No se trata solamente de estar persiguiendo y endosando a quien es culpable, sino que todos somos responsables en alguna medida”.

Según la explicación de Defensa Civil de La Pampa, las picadas cortafuego son franjas libres de vegetación que impiden la propagación horizontal del fuego y al mismo tiempo permiten a los brigadistas llegar al lugar del incendio con mayor rapidez y realizar tareas de contrafuego con mayor seguridad.

En cuanto a la polémica con el gobernador Verna, Bergman sostuvo que “para nada es un problema personal con Verna; hay una ley nacional del manejo del fuego que establece fases en los fuegos en cuanto a las responsabilidades”.

“Respecto de la prevención y anticipación, ahí sí hay una clara responsabilidad provincial; cuando digo provincial es de todas las provincias, cada provincia responde a esto de forma diferente”, explicó.

Señaló que “en este caso no hay ninguna duda” de la responsabilidad del gobierno pampeano en lo que hace a las tareas de prevención para que no se propaguen los incendios.