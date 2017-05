Incidentes en la Legislatura: imputaron a Rodolfo Aguiar por coacción agravada

El Fiscal Juan Pedro Puntel imputó Rodolfo Aguiar y a otros tres integrantes del la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Lo hizo en función de los diversos delitos que habrían producido en la jornada de ayer, mientras se debatía en la Legislatura Provincial la sanción del Plan Castello.

El representante del Ministerio Público Fiscal los consideró copartícipes de la coacción agravada, producida por haber estado inmersos en hechos violentos tendientes a obstruir el normal desarrollo de un acto del Poder Legislativo.

Además se le suman los delitos de comisión de lesiones leves producidas contra al menos siete policías; y graves, contra otro, todas ellas agravadas por ser los damnificados representantes de la fuerza policial.

Según informaron desde la justicia, “las lesiones ya fueron constatadas fehacientemente”. “La situación se enmarca en los términos del delito de atentado a la autoridad agravado por haber sido efectuado por un grupo de más de tres personas”, explicaron.

Según la FIscalía, los imputados arrojaron elementos contundentes contra el personal policial que estaba protegiendo el vallado dispuesto en el perímetro del edificio público. Además, mediante el uso de la fuerza, derribaron las vallas sobre agentes policiales ocasionándoles a éstos lesiones de diversa gravedad.

Por otra parte, explicaron que un grupo imputado se encuentra identificado a través de registros audiovisuales, aunque continúa el trabajo de análisis de videos tanto de cámaras de seguridad como de los medios de comunicación para hacer más exhaustiva la prueba. En ese marco, y mientras se recepcionan declaraciones testimoniales, el Fiscal pidió al Juez Carlos Mussi, que interviene en la causa, diversas medidas procesales.

Fractura de maxilar y compromiso de la órbita ocular, es el diagnóstico del policías agredido ayer

Continúa internado en un centro de salud de Viedma el oficial inspector Héctor José Rodríguez, quien ayer recibiera graves heridas en su rostro de parte de manifestantes de ATE durante la movilización en Viedma.

Si bien su estado de salud es estable, tiene comprometida la órbita ocular izquierda.

En tanto, el resto de los efectivos policiales que recibieron agresiones (ocho con heridas de consideración) se recuperan mientras siguen en observación.

Varios policías, entre ellos mujeres, fueron heridos ayer durante la manifestación encabezada por dirigentes de ATE mientras se debatía la aprobación del Plan Castello en la Legislatura Provincial. En su mayoría recibieron golpes y heridas ocasionadas con elementos contundentes de parte de los manifestantes, sobre todo en la cabeza, rostro y extremidades.

La situación de mayor gravedad es la del oficial inspector Rodríguez, quien fue golpeado con un palo en su rostro. Según el parte médico de hoy por la mañana, presenta “fractura de maxilar superior con compromiso de órbita ocular”.

La situación de Rodríguez es seguida de cerca por colegas y autoridades policiales, quienes lo acompañan en este difícil momento.

En tanto, el Gobierno Provincial y la Jefatura de Policía se solidarizaron con los efectivos policiales que sufrieron el ataque de los manifestantes ayer, brindándoles todo su apoyo.

Rodolfo Aguia

En Río Negro se está preparando el terreno para PRIVARNOS de nuestra LIBERTAD por MOTIVOS POLÍTICOS. El Gobernador Alberto Weretilneck nos quiere meter presos y desde hace 11 meses ha lanzado una campaña permanente desde los medios oficiales Canal 10 y LU 19 para hacernos aparecer como violentos. Ahora con la ayuda de otros medios se intenta generar el consenso social necesario para cuando llegue ese momento. Sino no se entiende que NATURALICEN una vez más SEMEJANTE INTROMICIÓN de un poder en otro, como el Ejecutivo y las presiones ejercidas sobre el Judicial para que actue en nuestra contra. No se que INTERESES TAN IMPORTANTES ESTAREMOS AFECTANDO, pero comenzamos a ser PELIGROSAMENTE PERSEGUIDOS por el solo hecho de PONER en EVIDENCIA a quienes GOBIERNAN CONTRA EL PUEBLO! TANTO les DUELE que NO nos SUBORDINEMOS, que NO ACEPTEMOS AUMENTOS EN NEGRO QUE EMPOBRECEN A LOS TRABAJADORES, QUE NO LOGREN HACERNOS ARRODILLAR? Nos quieren SOMETIDOS y CALLADOS! Pero eso no va a pasar porque cuando los trabajadores NOS VOTARON nos encargaron que LUCHEMOS FERREAMENTE para DEFENDER SUS DERECHOS! VAMOS NUESTRA ATE y su MARAVILLOSA MILITANCIA que ayer enfrentó CON LA FRENTE EN ALTO y SIN CUBRIRSE SUS ROSTROS CON CAPUCHAS, LA BRUTAL REPRESIÓN POLICIAL encargada por el gobierno!