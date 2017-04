IPROSS no avala el cobro de plus o adicional a sus afiliados

Frente a declaraciones realizadas desde la Federación Médica de Río Negro, la Obra Social IPROSS comunica que no avala el cobro adicional o plus a sus afiliados.

Asimismo, desde el organismo, se indicó que tampoco se ha iniciado conversación alguna con los prestadores sobre acuerdos referentes a este asunto.

El Nomenclador Nacional, que encuadra las relaciones económicas de las obras sociales con los prestadores, bajo la órbita de la Superintendencia de Seguros de Salud, no prevé gastos para las consultas médicas en ningún caso.

Por lo tanto, el IPROSS, que adhiere a estos principios, paga el equivalente a honorarios médicos por consultas médicas, para sus más de 155.000 afiliados.

La declaración realizada por la Federación Médica da cuenta del incumplimiento contractual con la Obra Social, ya que en el convenio firmado entre ambas partes se especifica que el prestador no puede cobrar ninguna suma adicional o plus por los servicios prestados a los afiliados.

Además, frente al comunicado de la Federación Médica, el IPROSS destaca que todas las actividades económicas realizadas en el ámbito de la provincia deben pagar impuestos, tal como cumplen con sus obligaciones fiscales todos los rionegrinos. Y que, a fin de garantizar la calidad prestacional del servicio financiado por la obra social, a todos los prestadores se les requiere las condiciones sanitarias exigibles por el Ministerio de Salud para su habilitación, siendo este un costo inherente a la realización de su actividad económica.