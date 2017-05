Jacobacci: intentaron devolver la mercadería electoral y nadie la recibió

El Municipio de Jacobacci trasladó ayer hasta la estación de ferrocarril de esta localidad las chapas, colchones, frazadas y módulos alimentarios que habían llegado a Jacobacci el sábado para ser supuestamente utilizados en la campaña electoral desde el Centro Administrativo Provincial.

En horas del mediodía un camión llevó los distintos elementos desde el depósito de la “Escuela Hogar” hasta la estación y fueron descargados en el andén.

Siguiendo órdenes del Ministerio de Desarrollo Social provincial, el único empleado que había en la estación ferroviaria se negó a recibirle la carga al intendente Carlos Toro (UCR).

La situación fue presenciada por personal de la delegación local de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y de la Unidad 14 de Policía. Minutos después se labró un acta en el Juzgado de Paz, en la que se dejó constancia del inventario. Finalmente los distintos elementos fueron ingresados en una dependencia de la estación donde quedaron en depósito.

La situación motivó que numerosos vecinos se acercaran a la estación del ferrocarril a presenciar el hecho. “Quisieron sobornar la voluntad de los jacobacinos y les salió mal porque la mentira tiene patas cortas”, señaló Toro en el marco de una improvisada conferencia de prensa.

Por otro lado, en Viedma, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició una causa de oficio por presuntas conductas irregulares administrativo patrimoniales y encuadrables asimismo en previsiones de la ley L Nº 3550. En este marco, personal de ese organismo concurrió al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia a requerir la remisión de las mercaderías y materiales enviados al Centro Administrativo de Jacobacci, hacia quién iba dirigido dicho envío y quiénes eran los destinatarios finales del mismo, pidiendo que se los identifique, con el número de documento y en qué programa o previsiones estaba enmarcado.

Fuentes confiables indicaron que el ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli, se negó a brindar la información requerida.

También se envió un requerimiento al Tren Patagónico, solicitando informe sobre el número de envío que ha remitido el Ministerio de Desarrollo Social por ese medio de transporte a la localidad de Jacobacci y/o a otras localidades de la Línea Sur que incluya módulos alimentarios, chapas de zinc, colchones y bolsas de frazadas, o similares y qué funcionarios enviaron y qué funcionarios recibieron tales remisiones.

El dato

150

módulos alimentarios, entre otros elementos, contenía el envío que se hizo desde la Provincia hacia Jacobacci.

A quién iba dirigido el cargamento

Si bien el recibo 775 con el que llegó el cargamento venía a nombre de Ingeniero Jacobacci, la Guía de Encomiendas 54713 especificaba como remitente al organismo provincial (Desarrollo Social) y como destinatario a Carlos Toro, intendente de Jacobacci. Ahí se produjo la confusión en la entrega.

“Con el único propósito de sobornar a la gente”

El intendente Carlos Toro (UCR), volvió a repudiar el hecho y se mostró conmovido al señalar que “creíamos que este tipo de situaciones habían quedado en el pasado. Es algo que ningún jacobacino quería volver a vivir, pero nos volvemos a encontrar con estas situaciones con el único propósito de sobornar a la gente”. Lamentó el accionar de “algunos funcionarios” provinciales y responsabilizó del director de Comisiones de Fomento, Yamel Mohana y a la legisladora Sandra Recalt, quienes coordinan el Centro Administrativo Provincial y al ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli. “Estoy seguro que el gobernador no estaba enterado de esto. Son los funcionarios que tiene en nuestra localidad y la región. Cuando desde el Ministerio de Desarrollo Social nos dijeron que nos iban a recortar en un 50% los fondos del Plan Calor para este año, aunque no estuve de acuerdo, firmé por la situación de la provincia, pero en los últimos días, en plena campaña, me distribuyen en Jacobacci 1.360.000 en aportes y subsidios y ahora esto”.