¿Julián Goinhex a la Casa de Río Negro?

Según trascendió en las últimas horas el próximo destino del actual Secretario General de la Gobernación, Julián Goinhex, sería la Casa de Río Negro, en la Capital Federal. Versiones anteriores hablaban de un puesto en la Legislatura, al lado de otro ‘sorista’ puro como lo es Carlos Peralta. Lo innegable es que el gobernador ya no lo quiere en su entorno, aunque trata de facilitarle una ‘salida elegante’ de un puesto que –en la práctica- no está ocupando, aunque por lo que sí percibe un jugoso salario.

Sería éste el tercer lugar que ocuparía el roquense en poco más de siete meses de gestión. Comenzó como titular del área de Prensa, pero en febrero fue nombrado por Weretilneck como Secretario General, como una especie de homenaje al desaparecido Carlos Soria.

Tras la muerte del ex gobernador, Weretilneck –rápido de reflejos- colocó en uno de los principales cargos del Ejecutivo al ‘brazo armado’ de Soria, con la función de hacer el papel del ‘malo de la película’. Goinhex realizó esa tarea durante varios años en General Roca. Pero una faena, cualquiera sea, no puede ejecutarse de igual manera en un municipio o en un gobierno provincial.

El cuestionado funcionario llegó a Viedma con la intención de ‘cortar cabezas’. Y lo logró con varios centenares de empleados públicos contratados. Quiso ser la punta de lanza de las denuncias contra funcionarios de la gestión anterior, pero sus anuncios quedaron en eso.

Además logró enfrentar con el gobierno a la mayoría de los medios de comunicación de Viedma (aunque también de otras ciudades rionegrinas). Lo pudo hacer hasta que Weretilneck decidió correrlo a un lado y encarar él mismo (ni siquiera lo ayudaron sus colaboradores del área de Comunicación) una actitud para mejorar la relación con la prensa. Ello no lo obtuvo a través de las pautas publicitarias oficiales (como pueden suponer Goinhex y Martín Soria, entre otros), sino con simples actitudes como el trato amable y el acceso a entrevistas y conferencias de prensa.

El pase de Goinhex a la Casa de Río Negro no está confirmado, pero sería muy lógica dicha designación ya que en ese lugar se desempeña una familiar muy cercana.

Este rumor provocó diferentes reacciones en las redes sociales. Muy pocas a su favor. Algunas de las frases fueron:

Buen destino ……

A qué???

Freezer !!!

Y así se va terminando el amor… y con el se lleva al sorismo…

Son como los gatos para caer parados…seguro que a vivir a Puerto Madero, total nosotros bancamos la estadía

mmmmmmm…conociendo el paño, va a militar fuerte en la “caganpora”…y con ciber K….obvio, y a manotear lo que mas pueda….jeje

¿Con el mismo sueldo?

¿A los brazos de mamita?? La subsecretaria de la casa de Río Negro es la mamá de Julián

Hay que tapar lo de Bariloche amigos.$ 2.9m

Que país generoso!!! Encima lo premian para tomar cafecitos porteños y lejos del bolonqui obvio que nadie creerá que va a cobrar menos no?

En la gran urbe pasa un poquito más desapercibido, acá ya te conocen todoooosssssss!!!!!!!!Lo que lamento la gente de la Casa de Río Negro QUE PREMIO!!!!!

Sonamos…nos quedamos sin Casa de Río Negro

¿Qué silencio le están pagando???? No cualquiera cae “siempre” bien parado como este “señorito”.

Uno no menos…Este personaje le cagó la vida a muchos contratados y ahora irá a joder a los laburantes de la Casa de Río Negro. Que se vaya. Lejos de la provincia es mejor.

¿Quién es?

Si es cierto , no es nada distinto de lo que hacían algunos dirigentes nuestro partido radical que adscribian a sus hijos en la Casa de Río Negro para que estudien en bs as con sueldos de 6 ,7 u 8 lucas, si conoceré muchachos que figuraban

Yo diría que se descubra de una ves por todas porque desde que SORIA asumió su gestión en Roca a la fecha se apaña a esta persona de tal magnitud, que sabe esta persona que no lo pueden sacar, algún secreto muy fuerte tiene para que se lo protejan como se lo protege.

Una muestra mas de la falta de seriedad de la política que apaña a personas no pueden demostrar fehacientemente una capacidad. Alguno averiguo el nivel de instrucción o titulo de este buen señor?