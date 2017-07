Juntos Somos Río Negro: un proyecto provincial autónomo

La legisladora Roxana Fernández afirmó que desde su conformación, este espacio político “ha buscado consolidar un proyecto con un fin prioritario: mejorar las condiciones de vida de los rionegrinos y rionegrinas. Todo objetivo distinto se torna secundario o accesorio a ese norte que nos hemos planteado”.

En el marco de las elecciones a diputados, Fernández sostuvo que Juntos buscará imponer las bases que lo vieron nacer como fuerza política: ocuparse de los problemas de todos los rionegrinos, recorriendo cada rincón de la provincia. “El proceso de conformación de Juntos Somos Río Negro comenzó antes de la seguidilla de elecciones de 2015. En tiempos muy convulsionados en lo político, Alberto Weretilneck tuvo claro que el interés primordial de los comprovincianos no era el enrolamiento en alguna de las posturas antagónicas que desangraban a la Argentina, sino la resolución de los problemas cotidianos de los habitantes de cada ciudad o de cada pueblo de nuestro territorio. Así, concebimos el amplio respaldo de las urnas de hace dos años y así lo seguimos entendiendo”.

“Lo demostramos en cada acto de gestión, recorriendo los grandes centros urbanos y cada uno de los parajes; también cuando optamos por inaugurar establecimientos educativos o realizar entregas de equipamientos en salud y seguridad, en lugar de transitar por reuniones protocolares en Buenos Aires”, sostuvo.

En este aspecto, la Legisladora aclaró que el vínculo con Nación y con los Municipios es necesario, pero siempre que se trabaje en conjunto por cuestiones que representen los verdaderos intereses de los rionegrinos: “Sabemos que es necesario cultivar un adecuado vínculo institucional con todas las instancias de gobierno existentes (municipales y nacionales), ya que ello es indispensable para poder concretar muchas de las soluciones diarias que los rionegrinos exigen. Pero en el plano estrictamente político, esto no implica ser oficialista ni opositor, ni dejar de serlo”.

En este sentido, Fernández destacó la propuesta de Juntos Somos para las próximas elecciones a diputados nacionales: “La propuesta de Fabián Gatti y Mónica Balseiro para encabezar la lista de quienes representarán a esta provincia en el Congreso de la Nación, ha tenido una excelente aceptación. La fuerte gestión centrada en los rionegrinos nos ubica como la única posibilidad de garantizar el equilibrio, la paz social, la continuidad y profundización de los cambios”.

“Nuestros representantes son los únicos que van a defender los intereses de los rionegrinos, los únicos que van a luchar por lo nuestro, más allá de cualquier puja política nacional”, agregó Fernández, y reafirmó: “Buscamos el acompañamiento de un proyecto provincial autónomo, una expresión política que tiene el objetivo primordial y la responsabilidad social de lograr la integridad y el crecimiento de nuestra provincia”.

“Juntos es el único partido que defenderá a los rionegrinos”, afirmó Weretilneck en el lanzamiento de campaña en Cipolletti

Juntos Somos Río Negro lanzó ayer su campaña electoral en Cipolletti. Ante unas 400 personas, tanto el gobernador Alberto Weretilneck como el candidato Fabián Gatti, marcaron que esta fuerza política será la única que irá al Congreso de la Nación a defender los intereses de los rionegrinos.

“Tenemos mucho para exigir por todo lo que la provincia le aporta al país”, afirmó el Mandatario provincial. “Hoy podemos decir que hay igualdad en la provincia y juntos tenemos con qué defendernos. Somos los únicos que vamos a plantarnos en el Congreso para discutir los temas que nos preocupan a los rionegrinos”, agregó Weretilneck ante los vecinos y dirigentes de diversas entidades que acompañaron el acto.

Por su parte, Gatti ratificó que a Juntos los mueve una sola bandera, que es la bandera de Río Negro: “Tenemos una sola bandera en Río Negro, que es llevar bienestar y paz a los ciudadanos. No hay que quedar atrapados en peleas que no son nuestras y nos atormentan todos los días por los medios pero que no tienen nada que ver con lo que le pasa a los rionegrinos”.

El candidato marcó que “hay que evitar que el centralismo porteño haga lo que siempre hizo, pelearse, y seguir órdenes de dirigentes nacionales sin conducir a nada”.

Además, Gatti agradeció el respaldo que le brindó el Gobernador Weretilneck y pidió seguir su ejemplo de “dejar atrás nuestros colores políticos cuando caminamos la provincia, porque el Gobernador nos ha demostrado que la dignidad de los rionegrinos vale tanto en Comallo como en Bariloche o en Viedma. Este estilo de hacer política es el que queremos llevar al Congreso”, finalizó.