Justicia por Coco Campos

Fabiana Cordoba EN SU CUENTA DE FACEBOOK DICE:

“Buenos días País !!!!! La justicia se ha congelado !!!! O en la provincia esta lleno de delincuentes X q no da señales de nada !!!!!! De lo que estoy segura es de que no me voy a conformar con migajas, la vida de mi hija Coco Campos vale igual o más que la vida de cada hijo/a de los funcionarios que dictamina o analizan la causa !!!!!!!! Ella no es un número de expediente es un ser humano que un hdp se tomó el derecho de ser dios !!!! Sigo cada semana golpeando la puerta de la justicia !!! Un dia van atender y yo seguiré ahí Pidiendo JUSTICIA POR YESICA COCO CAMPOS !!!!!! Paciencia y tiempo como si fuera tan fácil

Me gusta: Me gusta Cargando...