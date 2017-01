La Adela: Destinarán fondos para los productores afectados por los incendios

Una reunión, entre representantes del Ministerio de la Producción, del Banco de La Pampa, productores agropecuarios y de las municipalidades de La Adela y Santa Isabel se reunieron en la mañana de este miércoles para dialogar y brindar respuesta ante los incendios desatados en La Pampa.

Luego del encuentro, en el que participaron el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, la directora de Recursos Naturales, Fernanda González, el director de Agricultura, Carlos Ferrero, el intendente de Santa Isabel, José Luis Rodríguez, directores y representantes del Banco de La Pampa, el presidente de la Asociación Rural del sur pampeano, Jorge Mozo, y el secretario de Producción de la Municipalidad de La Adela, Manuel Rodríguez, se pudo observar un mejor ánimo ante la rápida respuesta brindada por parte del Gobierno provincial.

Rodríguez informó que el objetivo de la reunión fue “poder plantear la necesidad de encontrar una solución para los productores de la zona que han sido afectados por los incendios, no solo el oeste, sino en muchos lugares de la provincia de La Pampa”.

El intendente calificó como muy positivo el encuentro. “Hemos obtenido una respuesta inmediata ante la emergencia, lo más urgente es poder realizar la compra de alimentos, los cuales serán obtenidos con los fondos que el gobernador ha puesto a disposición para los municipios afectados”.

Asimismo destacó la participación de representantes del Banco de La Pampa. “La entidad bancaria va a dar respuesta con créditos, para la compra de infraestructura, porque sabemos que no solamente se ha quemado el pasto sino también los alambrados y demás. Desde el municipio informaremos a todos los productores para que se acerquen al Banco, allí se les brindará información más específica en lo que respecta a los requisitos” explicó.

En lo que hace a los incendios, manifestó que no es la primera vez que sucede en la zona. “Ya tenemos cierta experiencia en este tipo de situaciones, no tenemos el número exacto de hectáreas afectadas, pero a la vista se puede ver que el daño causado a sido mayor al de otras veces”, agregó.

Manuel Rodríguez informó que en el Departamento donde está incluida La Adela se ha quemado un 45-50% del total del mismo. “Al día de la fecha hay focos activos, que se encuentran controlados, esperamos que las condiciones climáticas nos acompañen, sobre todo que calmen los vientos, lo que nos favorecería a seguir trabajando para poder combatirlos”, afirmó.

La situación es muy compleja, por precaución se ha llegado a cortar las rutas 154 y 22, explicó el funcionario municipal quien además habló del malestar de la gente por no poder transitar y de la imposibilidad por parte de los productores de hacer algo ante las condiciones del fuego.

“Estamos satisfechos al ver la buena disposición del Gobierno de la provincia, nos deja un poco más tranquilo poder saber que en el transcurso de la semana estarán llegando los fondos para la compra de forrajes, y desde el Banco de La Pampa, se comprometieron que las líneas de créditos estarán saliendo lo antes posible” informó.

Hasta el momento no se puede brindar un número certero de pérdidas en general. “Eso se irá viendo con el correr de los días, a simple vista si se puede observar la pérdida en materia de infraestructura, hace años que no se veía un desastre de tal magnitud”, completó.

