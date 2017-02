En La Adela esperan la ayuda de la Nación

El intendente de la localidad de La Adela, Juan Barrionuevo, reveló a La Arena que en forma permanente reclama al gobierno nacional la ayuda prometida. “No queremos que quede en una promesa y una foto”, indicó y añadió que los productores trabajan en la evaluación pero muchos “han debido actualizar más de una vez la declaración jurada por más incendios en sus campos”. Indicó que esperan lluvias y que en Caleu Caleu “queda muy poco sin quemarse”.En ese sentido, sostuvo que se han quemado unos 500 kilómetros de alambrados.

En la zona hubo en los últimos días condiciones climáticas adversas, con mucho calor y viento que en zonas más alejadas a la localidad pero dentro del departamento Caleu Caleu provocaron nuevos focos o mantuvieron encendidos, pero controlados, otros.

Esperan, ya con cierta desesperación, que mejore el clima aunque Barrionuevo fue contundente al indicar que “lamentablemente ya queda muy poco por quemar”.

Mientras tanto, los productores empezaron a recibir ayuda y además a evaluar las pérdidas. El intendente indicó que “como estamos en plena temporada de este tipo de fenómenos nos ha pasado que hay algunos que han hecho la declaración jurada y han vuelto para actualizarla porque se les ha quemado otro pedazo de campo”.

Estimó que recién “después de la próxima vacunación se podrá establecer con certeza cuales son las pérdidas en cabezas de ganado”, algo que sucederá entre marzo y abril. Y anticipó que los datos que maneja la Asociación Rural del Sur Pampeano hablan de entre cuatrocientos y quinientos kilómetros de alambrados quemados. “Este dato es muy duro, no sólo por lo que significa en pérdidas económicas sino porque no se puede contener a los animales que han quedado con vida”, indicó.

Al igual que sus pares de la región, Barrionuevo estimó que “desde noviembre no cae una lluvia importante. Hemos tenido algunas descargas menores, de escasa proporción”. Los tupidos pastizales, el calor y el viento y las tormentas eléctricas ha completado el cóctel explosivo.

Ayuda.

“Lo que tengo por acá es lo que ha acercado la provincia en materia de fondos y los fardos que ha mandado Nación”, dijo a modo de resumen respecto de la ayuda que están recibiendo para afrontar la catástrofe.

Respondió que de la ayuda prometida por otros intendentes, “llegó el aporte de un municipio y creo que de alguna comisión de fomento”, aunque dijo no tener aún precisiones al estar a cargo de la comuna el viceintendente. Sin embargo, y pese a la licencia oficial, Barrionuevo respondió esta requisitoria desde la comuna, donde estaba trabajando.

Especificó luego que “los gastos que nos ha demandado la emergencia, bancar a los brigadistas, bomberos y todo lo que se hizo para luchar contra el fuego lo afrontamos desde el municipio y con los fondos que aportó el gobierno provincial” y añadió que “de Nación todavía nada de dinero, sólo los fardos de pasto”.

Sobre el particular, el intendente amplió diciendo que “todo el tiempo estamos llamando al ministerio del interior para reclamar por lo prometido para ayudar a los productores ante esta emergencia”. Recordó que “el ministro Buryaile, funcionarios del ministerio del Interior y la diputada Josefina Díaz hicieron esa promesa y no queremos que eso quede en una foto”.

La promesa del ATN lleva ya dos fechas superadas y no hay novedades. “En principio dijeron una semana y luego quince días y los dos plazos vencieron y no hay noticias. Es un aporte que nos vendría muy bien para encarar esta emergencia”, dijo ya que reveló que “pese a que casi no hay fuego, el trabajo sigue y a la gente hay que pagarle”.

Finalmente dijo que por estos días, “la gestión esta apuntada toda en este tema, estar alertas por lo que pueda venir y trabajando en las evaluaciones y la ayuda para nuestra gente, siempre esperando que desde arriba nos llegue un poco de agua para mejorar esta situación” y aseguró que “lo demás, lo corriente, funciona sin problemas en La Adela”.