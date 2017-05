La Adela: La empresa Cipsa despidió a sus últimos 14 trabajadores, incluso al intendente Barrionuevo

(NOTI-RIO) La Compañía salinera Progreso SA (CIPSA) esta bajando las persiana despidiendo a los últimos 14 empleados salineros que trabajaban en galpones y salitral ubicados en la localidad pampeana de La Adela y el personal denunció que la patronal no cumple con la norma legal para los despido legalmente, pretendiendo abonar el 50% de las indemnizaciones y en cuotas con cheques.

Las inclemencias del tiempo en los últimos cuatro años, fueron el causal principal imposibilitado de poder cosechar la materia prima que permita funcionar la empresa, fue el principal problema anunciado por los dueño de la firma que fue fundada en 1938, con la finalidad de abastecer a las industrias nacionales.

La Compañía Industrial Progreso SA (CIPSA), tiene a su cargo el salitral “Don Tomas y Don Juan” sobre la ruta nacional 154, mientras que la planta de procesamiento y embozado de la sal esta sobre la ruta nacional 22, en el km 856 y las oficinas administrativas se encuentran en Buenos Aires.

Por estas horas el conflicto que puso “en pie de guerra” a los últimos empleados de la firma, fue que a comienzo de semana, los empleados fueron llamados individualmente para llegar a un acuerdo previo.

Aunque la propuesta que fue rechazada inmediatamente por la totalidad del personal, fue aceptar la renuncia a la empresa y recibir como una indemnización un monto que apenas superaba el 50% del monto correspondiente.

“Con mi edad seguro que no podré conseguir otro trabajo. Trabaje 38 años para la empresa, toda una vida y ahora que me quedo sin nada, me quieren pagar la mitad y en doce cheques. Una locura.” Comentó a este medio uno de los operarios.

Por su parte Rodrigo Rodríguez, delegado de la Unión Obrera Salinera (UOSA), añadió que “Nosotros reclamamos lo que nos corresponde, que nos manden los telegrama de despidos y que paguen lo que corresponde por ley. Vamos a seguir viniendo a trabajar hasta que nos despidan. Nos mantendremos firmes en las decisiones.”

Además de las 14 personas en su mayoría sostén de familia que hace días están en los portones de la empresa, también serán desvinculados de la firma al actual intendente Juan Barrionuevo y su hermano quienes son empleados de CIPSA y se encuentran con licencias sin goce de sueldo hace 10 años cuando se convirtieron en funcionarios público.

Cabe recordar que en julio del año pasado tras varios días de conflicto la Compañía Progreso SA, despidió a nueve salineros que trabajaban en galpones de La Adela.

El año pasado cuando ya comenzaba aflorar el final se había desatado el conflicto que demando varios en las puertas de la empresa con quema de gomas incluido hasta que finalmente CIPSA dejó sin trabajo al 40% de los trabajadores.

Por casi un año con altas y bajas, los trabajadores trabajaron sabiendo que sus tareas tenían fecha límite.