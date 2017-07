La Adela: médica denunció que funcionaria municipal le hurtó sus bienes

Una médica oesteña que está al frente de la Posta sanitaria de La Adela denunció que jefa de Acción Social le hurtó sus pertenencias de un depósito donde tenía sus bienes tras mudarse meses atrás desde Santa Isabel. ¿Creían que eran donaciones?

Nuria Ranz, médica generalista, consiguió el pase desde Santa Isabel a La Adela, pero sin vivienda de servicio. Cuando llegó, logró dejar sus pertenencias en un depósito de canotaje, municipal. Días atrás, denunció que la desvalijaron. El hurto, denunciado en la comisaría de La Adela, lo realizó cuando constató que le faltaban muebles, ropa, juguetes y objetos personales.

Cuando el traslado se había tornado una pesadilla ya que desde el Ministerio de Salud no le habían garantizado una vivienda de servicio para ella, su esposo e hijos, Ranz contó a InfoHuella que vivió un segundo episodio que terminó en denuncia.

LLAVES DEL DEPÓSITO

La médica señaló como responsable del hurto a la secretaria de Acción Social municipal de La Adela, ya que era la que poseía las llaves del depósito donde alojó sus pertenencias el día de la mudanza. Cuando hizo la denuncia, comenzaron a aparecer algunas pertenencias, como frazadas. Pero aún no logra recuperar la totalidad de sus bienes.

¿Quiénes tenían tus cosas?

Con el argumento de que confundieron mis pertenencias con donaciones, se llevaron frazadas, muebles, juguetes de mis hijos, calzados, tarjetas de memorias de cámara fotográfica y hasta una cadena de gran valor sentimental que guardo de mi padre. La que tenía la llave es la secretaria de Acción Social, fue ella quien me trajo algunas cosas.

¿Pudiste recuperar todo lo que denunciaste?

Todavía no puedo dar con la totalidad de lo que me falta. Me devolvieron unas frazadas, porque dicen que las confundieron con donaciones. Pero resulta que a mí me faltan cosas de valor. La mayoría de lo que denuncié no apareció. Entre todo lo que me falta supera los 5 mil pesos.

EXPOSICIÓN

Según contó la médica a InfoHuella, desde el municipio de La Adela, le hicieron una exposición policial por ir a reclamar lo que le habían hurtado del depósito. “La secretaria del intendente nos hizo una exposición donde advierte que no reclamemos más por las pertenencias que nos robaron. Todo muy injusto y descabellado”, finalizó.