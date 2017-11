La ANMAT prohibió la comercialización de “Escabeche de Mix de Verduras” de “Sabores al natural”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el territorio argentino del producto “Escabeche de Mix de Verduras” de la marca “Sabores al natural” que elabora la firma Lukasiunas Roberto Juan.

Así lo indica la disposición 11740-E/2017, que fue publicada en el Boletín Oficial de este jueves con la firma Carlos Alberto Chiale, titular del organismo.

De acuerdo con los considerandos de la medida, la medida se adoptó luego de que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria reportara que “las habilitaciones y registros que el RNE del presunto elaborador y comercializador no guarda correspondencia según la categoría para la cual se habilitó”.

“El establecimiento se encuentra habilitado bajo la denominación de ‘Fabrica’, base ‘no especifica’, categoría ‘comidas preparadas’ y por el contrario, el producto mencionado, según definición del CAA, es una ‘conserva vegetal'”, comunicó la Agencia.

La ANMAT recordó que en agosto pasado difundió un comunicado para expresar que “si bien el establecimiento se encuentra habilitado, dicha habilitación no autoriza a la elaboración de conservas vegetales, en consecuencia, al no encontrarse garantizada la trazabilidad y seguridad del producto alimenticio, recomienda a la población no adquirirlo ni consumirlo”.

“El producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y al artículo 155 del CAA por carecer de autorización de producto resultando ser un alimento ilegal”, completó la ANMAT.