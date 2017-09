La app “Gallery Guardian” alerta a los padres cuando sus hijos comparten imágenes con desnudos

Expuestos. Así se vive en el mundo digital. No sólo porque pareciera no haber división entre el mundo privado y el público en las redes sociales donde todo se comparte, sino porque también aquello que no se comparte de forma voluntaria se puede filtrar.

Una de las principales preocupaciones de los padres cuando sus hijos comienzan a usar celulares y tienen perfiles en diferentes plataformas es que pueden ser conectados por extraños o conocidos que pueden tener malas intenciones. O que buscan poner en riesgo la privacidad de los jóvenes.

Gallery Guardian (iOS y Android) es una aplicación pensada para evitar estos riesgos. El servicio alerta a los padres cuando sus hijos mandan o reciben fotos con desnudos.

La app registra todas las imágenes que ingresan y salen del dispositivo por medio de un algoritmo que detecta, de manera automática, cuando hay mucha piel al descubierto, de modo similar a como lo hace Facebook.

Claro que no siempre funciona a la perfección. El sistema puede dar aviso incluso cuando se comparte un foto en traje de baño o cuando un joven figura con el torso al descubierto en la playa.

De todos modos se supone que con el uso, el sistema se va perfeccionando para evitar estos errores.

El sistema requiere que la app esté instalada tanto en el teléfono del padre como del niño o adolescente en cuestión, tal como ocurre con cualquier herramienta de control parental.

La app revista las imágenes y notifica al adulto en tiempo real cuando encuentra algún material sospechoso.

En caso de que se detecte una imagen polémica, y el adulto decida que efectivamente hay que borrarla, el sistema la eliminará sin dejar rastros en el equipo ni en la nube, al menos así lo afirma la compañía.

La herramienta fue desarrollada por el inglés Daniel Skowronski porque, según le dijo al Daily Mail notó que ” muchos niños de apenas ocho años comparten imágenes indebidas”. Con esta app, el experto busca llevar tranquilidad a los padres, aseguró.