Para La Cámpora Río Negro-Martín Doñate Gobernador: “Soria y Massa ya no representan al Peronismo ni a los humildes”

La Organización La Cámpora de Río Negro desea hacer conocer a la comunidad provincial su más profundo repudio por la invitación y el trato que el presidente del Partido Justicialista Martín Soria y la diputada María Emilia Soria le prodigaron ayer al dirigente filomacrista Sergio Massa.

Al acercarse a Massa, los Soria eligieron pegarle una cachetada al peronismo de Río Negro, darle la espalda a los deseos y las expectativas de cada rionegrino, especialmente de los más humildes, y abrazarse al mayor cómplice del desastre económico y social que representa la gestión de Mauricio Macri.

Así como lo repudiamos debemos decir que no nos sorprende la actitud de los Soria. ¿Qué otra cosa podíamos esperar de Martín Soria, hijo y heredero político del jefe de la inteligencia que durante el duhaldismo espió a dirigentes políticos y contribuyó a la muerte de militantes sociales? ¿Qué nos puede sorprender de María Emilia Soria, que antes de ser diputada fue abogada de Repsol en su juicio contra el Estado Argentino por la nacionalización de YPF?

Lo de los Soria es lisa y llanamente una traición. Ellos eligieron incinerar su capital político en la hoguera de las vanidades, el camaleonismo y la complicidad con los sectores oligárquicos que hoy gobiernan la Argentina.

Pero como dijo nuestra guía espiritual, Eva Perón: “Con las cenizas de los traidores construiremos la Patria de los humildes”. Creemos en la política liderada por convicciones y vamos a construir un Peronismo que va a gobernar Río Negro desde ese pilar.

Ayer fue el tiempo de la traición. Hoy comienza la construcción de ese Nuevo Peronismo, que ya no puede estar conducido por amigos de los cómplices del macrismo, que no puede llevar en sus listas de diputados nacionales a quienes se sacan fotos festivas junto a traidores y que no puede tener un candidato a gobernador que no sea peronista y del Frente para la Victoria.

