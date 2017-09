La CGT Zona Atlántica realizó su plenario de secretarios generales

Con la presencia de la mayoría de los secretarios generales que la componen, la CGT Zona Atlántica realizó un Plenario y posterior elaboración de un documento en donde ratifica la defensa de las fuentes laborales, paritarias libres y rechazo a la reforma previsional, entre otros temas.

Declaraciones

Consultado por el Plenario, el secretario general de CGT ZA, Oscar Zapata, expresó que “lo hacemos en vista a la Confederal que se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre. La idea es elaborar un documento con la problemática de la provincia y expresar posición del movimiento obrero en relación a la situación en la Patagonia”.

En general, manifestó, “pedimos que se sostenga la fuerza de trabajo, que se termine con los despidos, no a la persecución gremial, pedimos también por los jubilados, urgente recomposición salarial para que todos lleguen al mínimo, vital y móvil. Pedimos elaboración de nuevas fuente de trabajo para el sector joven. Así como también le decimos no a la política neoliberal que lleva adelante el Gobierno Nacional”.

En este marco, señaló que en CGT ZA “sabemos que los trabajadores están unidos, lo que hay que buscar es el fortalecimiento porque todos sufren la precariedad laborar que hay en el país”.

Lucha del movimiento obrero

Por su parte, Gabriel Garnica, también secretario general de CGT ZA, expresó que “en este Plenario queremos expresar la realidad del movimiento obrero y llevar el mensaje de que estamos trabajando y lo que queremos en esta provincia”.

Consultado por la situación de su sector, Empleados de Comercio, afirmó que “bajó mucho el consumo, la gente no compra y las empresas comenzaron con el achique”.

Asimismo, sostuvo que desde el Estado Nacional “no hay apoyo para quienes invierten, vemos que las medidas que toma el Gobierno han perjudicado el consumo de las familias”.

Por último, remarcó que “es muy importante este plenario, vamos a continuar reivindicando la lucha del movimiento obrero.”

A continuación publicamos el documento completo elaborado por la dirigencia de la CGT Zona Atlántica:

LOS ÚNICOS QUE PUEDEN FRENAR EL AJUSTE SON LOS TRABAJADORES ORGANIZADOS

La CGT Zona Atlántica, en representación de las bases gremiales que componen la central obrera, se reunió en Viedma con el fin de unificar criterios ante la difícil situación que vive la mayoría de los trabajadores y sus familias, como consecuencia de una brutal caída del consumo y la falta de fuentes laborales y de empleo genuino. En este sentido, se definieron algunos puntos en este Plenario que serán presentados ante la Confederación Nacional del 25 de septiembre.

Defender las fuentes laborales , ratificando nuestra más enérgica oposición a las políticas del ajuste que ven al trabajador como un costo que se absorbe con despidos indiscriminados. Además de la consecuente incertidumbre que genera la vigencia de medidas que restringen los derechos de los trabajadores

Defender las paritarias libres y las convenciones colectivas de trabajo, para que el Estado sea garante democrático y no defensor a ultranza de la patronal

Avanzar en políticas públicas que respeten el sistema federal de la Nación, y no se terminen volcando todos los recursos en los grandes centros urbanos, perjudicando a las provincias de menor densidad poblacional o en las que se intenta disciplinar algún Gobernador díscolo, con el viejo método del látigo y la billetera. Por esto, apoyamos el reclamo de no permitir que el aumento del Fondo del Conurbano bonaerense termine desfinanciando aún más al resto de las provincias

Recuperar el Congreso, para que vuelva a ser la caja de resonancia de los problemas cotidianos de los argentinos; por esto apoyamos a todos aquellos candidatos que garanticen su oposición a las políticas de ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional

Exigimos el inmediato funcionamiento del Concejo Económico y Social de la Provincia de Río negro, instrumento necesario y fundamental para el diálogo y planificación a lo largo del tiempo entre el Gobierno, el empresariado y los trabajadores

Le decimos NO a la reforma previsional, que bajo el pretexto de mejorar el Sistema Jubilatorio Argentino pretende menoscabar derechos adquiridos de nuestros jubilados actuales y futuros. En este punto, seguimos solicitando un aumento de emergencia para el sector pasivo ya que son los más afectados por los desmedidos aumentos en la canasta básica alimentaria y en los medicamentos

Ratificamos nuestro absoluto rechazo a cualquier intento de reforma laboral que esconda la flexibilización, tal como lo exigen las grandes empresas, y que ya vivimos en la década del ’90 con las consecuencias calamitosas del quiebre de la estructura social

Pedir al Estado nacional que cese con las medidas represivas que se amparan en la impunidad reinante, por la desidia con la que actúa la Justicia bajo las órdenes del poder político. En este punto exigimos terminar con la persecución gremial, entre otros hechos que ensombrecen la vida democrática

Asimismo, como resultado del Plenario realizado con los representantes sindicales pertenecientes a esta CGT Zona Atlántica, y en vistas de las problemáticas que afrontan los trabajadores de las actividades propias de esta región – químicos y petroquímicos, portuarios, empleados de comercio, obreros de la construcción, entre otros – se decide elevar solicitudes de audiencia en forma urgente a los legisladores provinciales, Defensora del Pueblo Provincial, Diputados y Senadores nacionales en ejercicio y los candidatos a estas bancas para las próximas elecciones del mes del Octubre, con el fin de conocer acabadamente la postura de cada uno de ellos en relación a las expresiones del gobierno nacional en cuanto a la flexibilización laboral, como así también propuestas concretas a favor de los trabajadores de esta región.

UPCN SECCIONAL RIO NEGRO – ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO – UNION FERROVIARIA – CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO SAN ANTONIO OESTE, LAS GRUTAS Y PUERTO SAN ANTONIO ESTE – ASOCIACION BANCARIA SECCIONAL VIEDMA – SINDICATO DE PRENSA DE VIEDMA – UPCN EMPLEADOS PUBLICOS NACIONALES – ASOCIACION EMPLEADOS FISCALES E INGRESOS PUBLICOS – SINDICATOS DE OBREROS PORTUARIOS S.O.P.S.A.O. – SINDICATO DE LA CARNE DE RIO NEGRO – ASOCIACION TRABAJADORES DE LA SANIDAD – UOCRA SECCIONAL ZONA ATLANTICA – SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESPECTACULOS PUBLICOS – SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS DE LA PATAGONIA – ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD PRIVADA DE RIO NEGRO – SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PRIVADOS S.A.D.O.P.