La Defensoría Pública atenderá en Colonia Julia y Echarren

El miércoles 28 de junio visitará Colonia Julia y Echarren el Defensor de Pobres y Ausentes Gerardo Grill. Atenderá a quienes se acerquen buscando asistencia respecto de la Defensoría en la delegación municipal de la Colonia.

Este encuentro busca acercar el servicio de la Defensa Pública a las personas de dicha colonia que no se acercan a Río Colorado asiduamente y que no tienen la posibilidad de acceder a un abogado particular.

Cabe destacar que la Procuradora General, a través de la Resolución Nro. 170/17/PG, aprobó el cronograma de visitas “que permite crear mejores condiciones para el acceso a la justicia del ciudadano, en observancia de la Ley 3830 ‘Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia’ y en orden a lo establecido por el Art. 219 de la Constitución Provincial”.