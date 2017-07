La demora judicial en Valle Medio, aliada de la impunidad

“Nos cagaron a palos, le bajaron los dientes a unos pibes. Nos cagaron a tiros y no pasó nada. Quedó impune” relató Cristian López (28 años), profesor de historia, sobre un hecho ocurrido en Lamarque a mediados del 2011, cuando un grupo de policías irrumpió de manera violenta en la vivienda del entonces estudiante y golpeó a todas las personas que se les cruzaron en su camino, incluso mujeres. Si bien el caso llegó de manera inmediata a la justicia penal, seis años después, aún no ha tenido resolución.

Esta demora no es una excepción, es parte de un atraso “histórico” de causas en el Valle Medio.

El Fiscal Coordinador de las fiscalías descentralizadas, Andrés Nelli, abonó esta idea de que la demora en la resolución de causas en Valle Medio es histórica, no obedece a un período específico desde que están en funcionamiento el juzgado 30 y las fiscalías.

Nelli no pudo dar precisiones sobre el número de causas atrasadas en Valle Medio, dado que se están analizando y evaluando para tratar de llegar al uno de agosto, cuando se ponga en marcha la reforma procesal penal de la provincia. (ver aparte)

El caso de Cristian López, que denunció penalmente a un grupo de policías por apremios ilegales, no es el único. Fuentes judiciales mencionaron a este medio que entre las causas con más demora en llegar a juicio o ser resueltas en Valle Medio se encuentran aquellas que tienen que ver con apremios ilegales o vejaciones.

López sostuvo que sólo fue llamado una vez para una rueda de reconocimiento pero nunca más pasó nada. “Cuando una causa tarda en resolverse se parece mucho a la impunidad. La sensación de la víctima es de desamparo y también es perjudicado el acusado, porque si es inocente quiere que se sepa”, sostuvo una abogada penalista de la zona que prefirió que su nombre no se publique. “Cuando se demora mucho en hacer un juicio y se depende exclusivamente de testigos la causa pierde en verdad. Porque los testigos con los años no sólo pierden detalles sino que además ven contaminados su criterio por el entorno, por lo que le pasa”.

“Río Negro” tuvo acceso a cinco causas, que tuvieron sentencia en el último año y medio, y en todas ellas el promedio desde que sucedió el caso hasta que llegó a juicio ronda los 6 o 7 años. Al respecto, Leandro Aparicio, abogado que lleva adelante la querella por la causa por desaparición y homicidio de Daniel Solano, el caso más emblemático de la comarca y que ya lleva más de cinco años y medio en proceso, sostuvo “esto se da porque hay ineficiencia, hay complicidad, porque hay impunidad. Se puede llegar a entender que el estado está desbordado, y no se pueda llegar a llevarla a juicio. Y Río Negro no tiene sistemas alternativos que funcionan tal vez mejor en otros lugares como Buenos Aires. Hay casos en los que se puede hacer una mediación y así se puede descomprimir en un 30 o 40 por ciento las causas”.

“Obvio que deriva en impunidad cuando se tarda tanto, porque los damnificados son las víctimas y de cierta manera los acusados, que están en prisión mientras dura el tramite” agregó.

Otro caso testigo

“Tenía 22 años y estábamos en un baile de Choele, cuando nos agarraron como cuatro policías que andaban de civil y nos cagaron a palos. A mi amigo le dieron un par de trompadas en la cabeza. Pero a mí me dieron con todo. Yo la verdad que te puedo contar eso pero no quiero que se sepa mucho más porque tengo 2 nenes, y nunca se sabe que puede pasar” sostuvo a “Río Negro” un hombre que ahora tiene 38 años. Pasó más de una década y media desde el hecho, que nunca fue juzgado. En medio dijo haber recibido desde amenazas hasta ofrecimientos de dinero para retirar la denuncia. Lo que no pudieron los aprietes lo pudo el laberinto de la justicia. Para la madre del joven eso es la impunidad. “No se hizo juicio. A uno de los policías lo trasladaron a otro lugar e hizo lo mismo. Nunca quedamos conformes. La justicia nunca hizo nada”, aseguró la mamá.

“El proceso actual es lento”, dijo el fiscal Nelli

“Acá hay un atraso considerable que no pertenece a Guillermo Bodrato (actual juez penal). Es herencia, es histórico. El volumen de causas que hay es histórico. Yo soy fiscal de Cámara y fui a un juicio hace 10 días por una causa con un atraso de 6 años. Era una causa grave, de abuso sexual, con lesiones graves”, aseguró el fiscal Andrés Nelli.

Con la reforma procesal se intenta un barajar y empezar de vuelta con el servicio de justicia. “El proceso actual es lento. Supongamos una causa para un simple pedido de suspensión de juicio a prueba tiene que ir a un juzgado correccional, determinar un juez correccional y eso lleva dos o tres años. Eso ahora va hacer de forma inmediata. Estamos hablando de delitos sencillos, a los que se les da un tratamiento muy lento”, sostuvo Nelli.