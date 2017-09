La entrevista completa a Cristina Kirchner en Infobae

— Perdón, perdón. Mira, si alguien quiere insultar a un presidente sí puede insultarlo, eso es la libertad también. Sí, puede insultar. A mí me insultaban. A mí me llegaron a decir que era mentira que mi marido estaba muerto adentro del cajón, sí, lo dijeron. Cualquier cosa dijeron de nosotros, de mí, cualquier cosa. Y sí, eso es la libertad y eso es la democracia, que cualquiera pueda decir lo que quiere en tanto y en cuanto no quiera dañarlo físicamente o no provoque un daño patrimonial. Sí, pueden hacerlo, eso es la democracia. Es poder decir no me gusta el presidente. Puede decir sí, la presidenta es una yegua, es una puta, es montonera. Sí, eso es libertad, eso es la democracia. Lo que estamos viviendo ahora donde alguien que pinta una pared se lo llevan arrastrando, donde lo que yo vi en la última movilización de Ni una menos, se llevaban arrastrando a las mujeres porque no les gustaba que habían pintado o salieron a cazar gente, eso no me gusta. Eso no es democracia, eso no es libertad y en un país donde la gente no pueda pintar una pared yo no quiero vivir. Si tengo que pedir permiso para pintar una pared, aunque no me gusten las paredes pintadas, yo nunca salí a pintar paredes. Pero si alguien quiere pintar una pared no me parece que haya que llevarlo preso porque pintó una pared, en todo caso obligalo después a que te pinte de vuelta y te la deje com está. Pero no lo lleves preso. No podemos tener gente presa como pasó el otro día cuando una persona internada en un hospicio, en un hospicio, loca, la hermana del vocero presidencial, la procesaron y se la llevaron presa, la ministra de Seguridad está que tenemos.

Por favor, yo no quiero vivir en un país así. No quiero vivir en un país donde hay una movilización y donde después desaparece gente. No quiero vivir en un país donde un funcionario como Noceti dice por una radio “Y los vamos a meter presos hagan lo que hagan” “Y los vamos a judicializar si van al juzgado” Y los vamos a meter presos.” Yo no quiero eso. No quiero vivir en un país donde un funcionario me amenaza que si algo… Que si hago algo que él no está de acuerdo o no le gusta me mete presa. No quiero vivir ni yo ni mis hijos ni mis nietos. Si vos queres vivir me parece muy bien, yo no.

Y esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Se está restringiendo la libertad, la gente tiene miedo, la gente tiene miedo. Se arman causas. Se persigue gente. Se considera que alguien que dice que el presidente tal cosa merece ser metido preso. Un pibe estuvo un mes por un twitter preso. A mí me han insultado en todas las redes pero barbaridades, todavía se siguen haciendo, todavía se siguen haciendo, y se hacían cuando era presidenta. ¿Vos escuchaste que yo alguna vez reprochara alguien las cosas que me decía? Y yo también tengo hijos y tengo nietos y tengo sentimientos.

Entonces me parece, yo no quiero vivir en un país así. Sí, prefiero vivir en un país como el mío, donde un opositor mío se paraba frente a mí y me decía yegua, puta o montonera. No quiero vivir en este país donde no puedo ni siquiera mirarlo a Macri porque me ponen una valla y no puedo ni llegar. No, no me gusta ver este país así, sinceramente no me gusta.

Disculpame el tono, por ahí me puse medio fervorosa pero bueno.