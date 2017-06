La fortuna de la senadora cuñada de Máximo K se multiplicó 11 veces en 4 años

Se trata de la santacruceña Virgina María García, hermana de Rocío, la esposa del líder de La Cámpora. Junto a su marido, también funcionario en el Congreso, declaran un patrimonio de 3,8 millones de pesos, que incluye casas en Río Gallegos y departamentos en Buenos Aires. La pasión por las camionetas y la mira de la justicia por su paso por la AFIP.

Acumular una fortuna puede ser, en muchos casos, trabajo de toda una vida. Sin embargo, algunos privilegiados encontraron un camino más veloz, en los últimos años, a través de la política. ¿Cómo podríamos hacer que nuestro patrimonio se mulplicase por diez en cuatro años? La búsqueda de esa respuesta podría desvelar por días a contadores amigos, economistas especializados o fiscales que prestaran atención. Pero tal vez sólo bastaría consultarle la fórmula a alguien que lo haya logrado, según se desprende de las declaraciones juradas que, año tras año, explicitan la evolución de su patrimonio, en blanco. Es el caso de Virginia María García. Para ser precisos, esta senadora nacional del Frente para la Victoria declaró que sus bienes pasaron de sumar 304.765 pesos con 75 centavos a principios de 2012 a declarar una fortuna de 3.806.791 pesos acumulada por ella y su esposo, también funcionario público, según sus presentaciones oficiales de 2016, que cubren los movimientos del año anterior. Es decir, sus bienes crecieron un 1.149 por ciento, o dicho de otra forma, se multiplicaron once veces en apenas cuatro años.

García no es una simple senadora más: es la cuñada del diputado Máximo Kirchner, el hijo de la ex presidente Cristina Fernández, al ser la hermana de su esposa, María Rocío, ministra de Salud santacruceña. Abogada -tiene un estudio proveedor del estado santacruceño con otro concuñado K que también tiene cargo como gran parte de su familia- periodista, de 39 años, fue electa para el Senado nacional por Santa Cruz en la misma elección y lista que su cuñado, quien esta semana fue llamado a brindar declaración indagatoria en la causa Los Sauces, la empresa inmobiliaria familiar. Aunque en su caso entró como suplente: ocupó la banca de Pablo González, que renunció para ser vicegobernador en Santa Cruz, secundando a Alicia Kirchner. En el Senado ha demostrado ser aguerrida, en innumerables choques con el jefe de su bloque, el senador Miguel Ángel Pichetto, que la ha encolerizado por llamarla “nena”. Como buena camporista, tiene esa vara característica de la lealtad. Así, como miembro del Consejo de la Magistratura, cobijó como su asesor a Juan Martín Mena, el ex subdirector de la AFI salpicado por las escuchas que trascendieron. Y, con ciertos discursos encendidos, se plantó ante la vicepresidenta Gabriela Michetti, como se ve desde el minuto 5 en el siguiente video.

Pero como sus parientes, Virginia García también puede tener que dar respuestas en la Justicia. Es que en 2010 fue designada al mando de la regional que la AFIP creó en Río Gallegos luego de que se desmantelara la sede de Comodoro Rivadavia, en Chubut, dependendencia que había iniciado una investigación contra el empresario Lázaro Báez por evasión impositiva. El cambio de jurisdicción implicó que la pesquisa fiscal contra el constructor K quedara en la nada y le valió a García una imputación por presunta protección delictual por parte del fiscal Guillermo Marijuán en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

De 2012 data la primera declaración jurada de García a la que accedió #BORDER. Aún en la AFIP, la entonces funcionaria del fisco -ahora con licencia sin goce de sueldo en ese cargo– declaraba tener:

La mitad de un terreno en Río Gallegos, de 600 metros cuadrados, tasado en apenas 12.500 pesos.

Una camioneta Suran 60E, modelo 2007, cotizada en 60 mil pesos.

Ahorros por 216 mil pesos y bienes de hogar por 16 mil.

Ya durante ese año, García adquiere su primera propiedad: un departamento de 55 metros cuadrados, que pertenecería a un edificio de diez pisos en pleno Barrio Norte, del que declaró un valor de 174 mil pesos, por la mitad que le correspondía. Es que el resto -ardid habilitado por los K cuando modificaron el sistema de declaraciones- es de su esposo Diego Felgueroso, quien en mayo del año pasado fue designado como uno de los directores generales de la Secretaría de Coordinación Operativa de la Cámara de Diputados, un cargo que se reparte políticamente, que paga un sueldo que ronda los 50 mil pesos y que le fue delegado por decisión de la diputada camporista Luz Alonso, con el evidente aval de su concuñado Máximo Kirchner. Por ese cargo, Felgueroso -que tenía algunos antecedentes de trabajo estatal- comenzó a verse obligado a presentar declaraciones juradas. Y de allí se desprende que tanto el terreno en Santa Cruz como el departamento en Barrio Norte es un bien ganancial, declarado en mitades por ambos. Un primer desliz se desprende de la comparación de documentos del matrimonio: mientras García dice haber adquirido el lote en 2007, Felgueroso declara que fue en 2012, el mismo año en que coinciden en haber comprado el departamento.

Como fuera, desde allí los bienes familiares comenzaron a crecer en cantidad y valor. Y como en el caso de la familia Kirchner, entre los parientes políticos también se notaron más contradicciones. Veamos:

A fines de 2012, Felgueroso declaró haber comprado un auto Toyota Corolla modelo 2013 0km por 240 mil pesos.

En enero de 2013, García declaró mejoras en su terreno en el sur por 5 mil pesos, que significaban el 50 por ciento de la inversión. Pero en 2015, la ya senadora modificó el dato, sin mayor explicación: su inversión había sido, dos años antes, de 750 mil pesos, por el total. Las “mejoras”, supondrían ya ser una casa.

En mayo de 2013, García cambió su Surán 2007 por una mejor, modelo 2011 y 1.6L 5D 1200/11C. La tasó en 123.600 pesos.

En agosto de 2013, adquirieron otro terreno en Río Gallegos, de 1200 metros cuadrados por 100 mil pesos, la mitad pagada por cada uno. Aunque hubo otra diferencia en el matrimonio: en principio García declaró que el lote tenía la mitad de la superficie. Las “mejoras”, en este caso, fueron aportadas por Felgueroso, por un total de 60 mil pesos.

En mayo de 2014, García declara su único bien propio: un tercio de una casa en Río Gallegos, valuada en casi 250 mil pesos. Si bien dice que fue adquirida con “ingresos propios”, parecería producto de una herencia.

En agosto de 2014, la cuñada de Máximo K vuelve a cambiar de rodado: esta vez adquiere una camioneta Chevrolet Captiva LS 2.4 M/T, modelo 2013, cotizada en 248 mil pesos.

Ese mismo año, García declara un “crédito” con un hombre llamado Gustavo Calandra, que según registros comerciales, su principal actividad es la confección de prendas de vestir. Al parecer, el “crédito” sería una seña o anticipo para comprar otra propiedad. Porque, en paralelo, toma un préstamo por 300 mil pesos con el Banco Nación (del que paga 120 mil pesos en un año) y se desprende -o al menos desaparece de su patrimonio- el tercio de la casa-bien propio en Río Gallegos.

Y así, en noviembre de 2015, el matrimonio compra un departamento de 130 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires por 1.299.870 pesos, de los cuales García declara la propiedad del 80,76% y su esposo Felgueroso, el 19,23% restante.

Así fue cómo, en cuatro años, el patrimonio de la senadora García y su esposo, se multiplicó exponencialmente. Tanto ella como Felguroso son camporistas desde el principio y han aportado a casi todas las campañas de su partido en el sur. El parentesco con los Kirchner, parece marcar casi un estilo. O al menos, esconder una fórmula que aún ningún fiscal pudo descifrar.