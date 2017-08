Weretilneck: ni alianza ni reforma

El efecto PASO se hace sentir. Apenas tres días después de la elección y la derrota, el gobernador rionegrino le puso freno a la reforma de la Constitución, al menos por ahora.

“No creo” fue la respuesta que dio ayer Alberto Weretilneck, cuando lo consultaron si habría reforma para habilitar la posibilidad de que vaya por un nuevo mandato en 2019. Sin embargo, cuando hubo repregunta, abundó en detalles y dijo “no estoy pensando en eso”.

Explicó que “hay mucho para trabajar, para hacer, y seguir concentrando el esfuerzo en asegurar la gobernabilidad de la provincia. No estoy pensando en una reforma”.

Sobre el futuro de su partido en la elección de diputados de octubre, ratificó el rumbo y fue categórico: “No hay ninguna chance de que nos aliemos con Cambiemos. Nos quieren hacer alianza forzosa con ellos, no tenemos ninguna intención, somos un proyecto provincial. Hasta hace una semana estuvimos diciendo que Río Negro era para los rionegrinos, que lo mejor que le puede pasar a una provincia es no involucrarse en políticas nacionales, ahora no vamos a salir diciendo lo contrario o aliándonos con cualquiera de los dos, el tema no es con Cambiemos es con ninguno, no estamos de remate”.

Luego de cuestionar a este diario, al que acusó de “mentir durante la campaña” electoral, y ante la pregunta acerca de si los votos que cosechó María Emilia Soria fueron a ella o a la opción nacional, el mandatario respondió que “los votos a Soria fueron a La Cámpora. La Cámpora fue el gran ganador del domingo, porque expresa exactamente lo mismo”.

En una entrevista con el programa 120 Noticias, de Medios del Aire, en Roca, Weretilneck dijo que “ratificamos el respeto por los opositores, sin agravios, tenemos respeto por la gente, por su opinión, por la prensa independiente, no agraviamos, no mandamos cartas documento, no amenazamos con juicios por más que en la mayoría de los casos nos traten mal. Escuchamos las críticas, la ideas, porque ese es el sentido democrático”.

En relación a las elecciones de octubre, el mandatario dijo que “aspiramos a que no se sostenga el mismo voto. Esperemos que la gente tome otra posición, que no haya un voto antialgo. Las elecciones para entenderlas hay que ponerlas por lo extremo. En todo el Alto Valle gana el FpV, en ciudades frutícolas, ¿tendría que pensar que los productores votaron por Cristina Fernández?. Fernández Oro, netamente frutícola, ¿votó por Cristina?, ¿se desdijo como otras ciudades de lo que dijeron durante tanto tiempo?. No, la gente votó otra cosa”.

Weretilneck indicó que “evidentemente estamos ante una toma de posición por parte de los ciudadanos, de los argentinos y de los rionegrinos en particular, por las dos opciones políticas que mandan en Argentina hoy, ya sea amarillo por Cambiemos o azules por el FpV de Cristina Fernández de Kirchner y sin dudas la mayoría de la gente optó por ellos. Las opciones distintas, las variantes provinciales o de otro tipo no fuimos tenidos en cuenta por el electorado rionegrino. Ese es el trazo grueso del análisis”.

Más allá del efecto nacional, explicó que “obviamente hay autocrítica, sino no seríamos hombres de carne y hueso. Siempre hay autocrítica, pero hablamos del tronco mayor de la elección. Hay provincias donde es inexplicable el resultado. O provincias mejores administradas del país tuvieron resultado adverso, como La Pampa o San Luis, donde los Rodríguez Saa perdieron. La gran motivación del voto estuvo en esas opciones, pero hay matices, otros análisis por localidad o el propio desempeño del gobierno provincial. No era la sintonía que planteamos, lo provincial, defender los intereses de Río Negro”.

Agregó que “cada elección es distinta, no se puede proyectar tan fácilmente, elecciones municipales votan de un modo, de gobernador votan de otro, elecciones legislativas votan de otro modo, hay que tener respeto por la gente. El pueblo de Río Negro tiene inteligencia importantísima, nivel de información y no hay más dependencia partidaria”.

Finalmente, en la misma entrevista explicó que “haría un análisis provincial si sólo se hubiera dado este escenario en Río Negro. Mire Viedma, centro de las protestas antinucleares. La candidata Odarda llevaba ese lema en su boleta. De 10 votos dos dijeron no. No creo que sólo dos estén en contra de la planta, pero no fue causa de voto. Sin embargo Odarda saca 20%. El tema incidió en la campaña, hubo desgaste para el gobierno, pero no fue determinante, si no lo fue en Viedma, imagínese con los otros temas”.

Consultado sobre el impacto que hubo en las elecciones por el rechazo a la planta nuclear, Alberto Weretilneck manifestó: “Lo evaluaremos con el correr de los días”. “Pero evidentemente si la gente no la quiere, no la quiere, no se puede ir en contra del pueblo”, continuó.

En este sentido, el mandatario provincial sostuvo que no hay que realizar una “lectura lineal” de los candidatos. “Si uno analiza así la boleta de ‘no a la central’, de Odarda, sacó el 13%”, en toda la provincia.

“No hay que ser lecturas tan lineales, sino que hay que hacer lectura generales y en algunos casos lectura particulares”, sentenció.

Cargando…