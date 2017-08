La justa reivindicación del ex gobernador del territorio y comisionado nacional de la provincia Emilio Belenguer

El periodista Héctor “Coco” Colás, de reconocida trayectoria también política y gremial, editó a través de la imprenta de la Legislatura de Río Negro un ensayo donde reivindica la trayectoria y la obra del exgobernador del Territorio Nacional de Río Negro, excomisionado nacional de la provincia hasta el golpe de 1955, y exdiputado y senador nacional electo por el justicialismo, Emilio Belenguer. Destacó a APP que Viedma le tendría que hacer un homenaje, porque fue impulsor de grandes obras, como el inicio del riego del Valle Inferior, y si no fuera por el golpe del 55, sin dudas hubiera sido el primer gobernador constitucional de Río Negro.

Precisamente el trabajo se denomina “Un gran Gobernador Patagónico-Emilio Belenguer/1907-1992” y a través del protagonismo de este dirigente se denuncia lo que se considera un ocultamiento de hechos cruciales en la historia provincial y el proceso de “desperonización de Río Negro”, ejemplificando que la creación del IDEVI no fue obra de Edgardo Castello en 1961/62, sino que el proyecto, la programación de las obras y su inicio fueron iniciativa del gobierno peronista una década antes.

Colás va describiendo toda la trayectoria de Belenguer desde que fue Gobernador del territorio Nacional de Neuquén en el periodo 1946-1949, marcando como hitos ser Gobernador del Territorio Nacional de Río Negro a partir del 20 de diciembre de 1949, encuentro con Perón en Bariloche en 1950, inicio de las obras de Colonización del valle Inferior el 1 de noviembre de 1951, provincialización de Río negro el 15 de junio de 1955, Comisionado Nacional de la Provincia a partir del 1 de julio de 1955, derrocado y encarcelado por la Revolución Libertadora el 17 de septiembre de 1955, diputado nacional electo el 18 de marzo de 1962 y senador nacional justicialista el 15 de mayo de 1973. Belenguer falleció en general Roca el 10 de abril de 1992, a los 85 años.

Héctor Colás dijo a APP que “yo vengo haciendo estudios sobre la proscripción y desperonización que hubo, después de la insurrección militar de 1955; en una oportunidad, cuando estuve en el IDEVI con la presidencia de Mario Sabbatella, yo le advertí que había que hacer un homenaje Emilio Belenguer y por eso le puso su nombre al edificio del Instituto”.

Afirmó que “sepultaron” la historia de este dirigente que “fue un gran gobernador”, recordando que en su mandato, “el 1 de noviembre de 1951 la empresa Ibarra y Asociados comenzó las obras del Canal Principal de riego en el Valle Inferior, que Perón incluyó en el Plan Quinquenal con un presupuesto de 50 millones de pesos, que era mucho dinero, y que apunta a 48 mil hectáreas”.

Mencionó que ya con el gobierno de Edgardo Castello, se estudia aquel proyecto y se define que la potencialidad a desarrollar en el Valle Inferior era de 73.200 hectáreas, mucho más que el riego en el Alto Valle de 60 mil hectáreas.

Colás reivindicó que en seis años de gobierno, hasta ser desalojado y encarcelado por el golpe del 55, Belenguer desarrolló una gran obra.

Mencionó que Perón, cuando se provincializa Río Negro, lo puso como delegado nacional con facultades de Gobernador, con lo cual “fue el primero con esas facultades de Gobernador y el primero que designa un gabinete Provincial”, así como “fue diputado nacional electo en las elecciones el 18 de marzo de 1962, cuando se anulan las elecciones que dieron como ganador de la gobernación a Arturo Llanos, que por otra parte no las anuló Arturo Frondizi como se ha dicho, sino José María Guido”.

Destacó además que Belenguer “fue senador durante el gobiernod e Mario Franco y también se interrumpe su mandato por el golpe del 76”.

Consideró a APP que sin el golpe del 55, sin dudas Belenguer hubiera sido el primer gobernador constitucional de Río Negro. “Es la mala suerte que tiene el peronismo de Río Negro, fue el que provincializó al territorio en el 55, pero sólo gobernó dos años y diez meses con Mario Franco y 21 días con Carlos Soria”, aseveró.

Lamentó que por los golpes militares y “por las luchas internas” el peronismo no tuvo más años de ejercicio de la administración del Estado.

Colás recordó que además del primer impulso del IDEVI, Belenguer fue el que planificó el canal de provisión de agua potable a San Antonio desde Pomona, que a diferencia del que posteriormente se concretó en los 70, tenía un fin de riego, era más ambicioso, de 40 mil hectáreas.

Mencionó también que en el Valle Medio puso en marcha obras para irrigar 30 mil hectáreas y también inició Salto Andersen.

Destacó que Belenguer fue uno de los primeros en impulsar el desarrollo del turismo, habló con Perón y consiguió para la provincia cinco edificios con fines de hotelería –dentro de lo que era el proyecto nacional de turismo social-, entre ellos el Hotel de Viedma donde actualmente está el Ministerio de Economía

Dijo que “Belenguer tenía muy claro la importancia del desarrollo ferroviario desde el puerto de San Antonio, pasando por Viedma, Guardia Mitre, Conesa, Río Colorado, valle Medio, Alto Valle y hasta Chile, para sacar la producción de todas las áreas de riego que proyectaba”.

Reconoció que Belenguer no sólo fue olvidado por gran parte de los rionegrinos por este proceso de desperonización, sino lamentablemente por el propio Partido Justicialista. “La gente olvida a sus propios próceres”, concluyó.

