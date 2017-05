La planta política de la Legislatura cuesta 5.787.021 pesos por mes

A pesar de los esfuerzos el gasto no baja en el Parlamento. El promedio salarial de la planta política es de 17.274 pesos.



Los esfuerzos no alcanzan. La premisa del vicegobernador Alberto Weretilneck antes y Carlos Peralta ahora es la de bajar el gasto legislativo en forma permanente y no lo logran. En materia de personal y salarios la cuestión parece incontrolable cuando de planta política se trata. Y las curiosidades están a la orden del día. Hay designados que “cobran” más que sus jefes.La Legislatura rionegrina tiene entre planta permanente y política un total de 714 agentes. La mesura y los concursos que propuso a lo largo del tiempo Alejandro Gatica, permitió una planta permanente estable y sin grandes variaciones. Según las planillas del mes de septiembre hay 438 empleados de planta. Contra eso, la política tiene un plantel de 335 personas incluyendo a los 46 legisladores.

La última masa salarial bruta pagada, de septiembre, arrojó una cifra de 11.407.502 pesos para el total de los 714 empleados. Al desgranar esos números aparece el primer dato curioso: 335 agentes vinculados a la política se llevan más que 438 empleados de planta permanente.

En cuanto a los promedios también hay una diferencia notable. Los logros de Gatica hicieron que los sueldos brutos promedio de septiembre hayan sido de 12.832 pesos (se incluyen los tres tramos de 6 por ciento logrados en paritarias) contra poco más de 17.000 pesos de la planta política.

En cuanto a la cifra bruta que cuesta la política en el parlamento rionegrino está ubicada en 5.787.021 pesos por mes que significan más de 75 millones de pesos al año si se contemplan los dos medios aguinaldos.

Siguen cobrando

Muchos de los radicales que se fueron del poder el 10 de diciembre del año pasado permanecen en la estructura legislativa bajo el paraguas del bloque que conduce Bautista Mendioroz.

El acercamiento del ex vicegobernador al Gobierno provincial le permitió armar una súperestructura con los puntos que se distribuyen cada mes.

En ese marco es que se pueden encontrar ex legisladores que mantienen ingresos iguales o mejores que algunos diputados en gestión. Ex secretarios de Estado, ex ministros con mejores sueldos que entonces y una buena cantidad de ex funcionarios de las gestiones anteriores y ex intendentes.

En cuanto al Frente para la Victoria no le va en zaga ya que se observan nombres de militantes, familiares y amigos. También el peronismo tiene a los dos legisladores que menos ganan: Roberto Vargas e Irma Banega con 20.715 pesos muy lejos del resto de sus pares.

En los números que refiere esta nota no se contempla otro dato que no sea el salarial bruto ya que, por ejemplo, los gastos reservados de los diputados jamás serán develados por la presidencia de la Legislatura ni por los responsables de los bloques legislativos.