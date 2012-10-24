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La planta política de la Legislatura cuesta 5.787.021 pesos por mes

A pesar de los esfuerzos el gasto no baja en el Parlamento. El promedio salarial de la planta política es de 17.274 pesos.


Los esfuerzos no alcanzan. La premisa del vicegobernador Alberto Weretilneck antes y Carlos Peralta ahora es la de bajar el gasto legislativo en forma permanente y no lo logran. En materia de personal y salarios la cuestión parece incontrolable cuando de planta política se trata. Y las curiosidades están a la orden del día. Hay designados que “cobran” más que sus jefes.Números
La Legislatura rionegrina tiene entre planta permanente y política un total de 714 agentes. La mesura y los concursos que propuso a lo largo del tiempo Alejandro Gatica, permitió una planta permanente estable y sin grandes variaciones. Según las planillas del mes de septiembre hay 438 empleados de planta. Contra eso, la política tiene un plantel de 335 personas incluyendo a los 46 legisladores.

La última masa salarial bruta pagada, de septiembre, arrojó una cifra de 11.407.502 pesos para el total de los 714 empleados. Al desgranar esos números aparece el primer dato curioso: 335 agentes vinculados a la política se llevan más que 438 empleados de planta permanente.

En cuanto a los promedios también hay una diferencia notable. Los logros de Gatica hicieron que los sueldos brutos promedio de septiembre hayan sido de 12.832 pesos (se incluyen los tres tramos de 6 por ciento logrados en paritarias) contra poco más de 17.000 pesos de la planta política.
En cuanto a la cifra bruta que cuesta la política en el parlamento rionegrino está ubicada en 5.787.021 pesos por mes que significan más de 75 millones de pesos al año si se contemplan los dos medios aguinaldos.

Siguen cobrando
Muchos de los radicales que se fueron del poder el 10 de diciembre del año pasado permanecen en la estructura legislativa bajo el paraguas del bloque que conduce Bautista Mendioroz.

El acercamiento del ex vicegobernador al Gobierno provincial le permitió armar una súperestructura con los puntos que se distribuyen cada mes.
En ese marco es que se pueden encontrar ex legisladores que mantienen ingresos iguales o mejores que algunos diputados en gestión. Ex secretarios de Estado, ex ministros con mejores sueldos que entonces y una buena cantidad de ex funcionarios de las gestiones anteriores y ex intendentes.

En cuanto al Frente para la Victoria no le va en zaga ya que se observan nombres de militantes, familiares y amigos. También el peronismo tiene a los dos legisladores que menos ganan: Roberto Vargas e Irma Banega con 20.715 pesos muy lejos del resto de sus pares.

En los números que refiere esta nota no se contempla otro dato que no sea el salarial bruto ya que, por ejemplo, los gastos reservados de los diputados jamás serán develados por la presidencia de la Legislatura ni por los responsables de los bloques legislativos.

Nuevo
En la lista que se publica hoy se destaca la incorporación del ex secretario de Empresas Públicas, Gabriel Savini. Sin ser de los que más cobran, su “sueldo” es de 13 mil pesos.

Misterio
El misterio mejor guardado de la Legislatura es la cantidad de puntos que recibe cada presidente de bloque. Nadie habla ni dice nada, en un pacto que no se violenta ante nada.Números
335 personas que trabajan vinculadas a los legisladores o a la política cobran más que 438 que trabajan todos los días, fichan y deben pedir médico cuando están enfermos.

Los pobres
El Frente para la Victoria tiene la mayor cantidad de legisladores y, a su vez, a los dos que menos ganan de los 46. Se trata de Vargas y Benega, que “apenas” superan los 20 mil en bruto.

ABARZﾚA ALEJANDRA VIVIANA   4527

ACCATINO JUAN MANUEL   28000

ACEVEDO JAVIER EDUE   11575

ACUﾑA SELVA VALERIA   6640

AGOSTINO DANIEL FERNANDO   30200

AGOSTINO DANIELA BEATRIZ   34800

AGRA ALEJANDRO ALBERTO   20136

AGUIRRE ANA CATALINA   4905

AGUIRRE ANGEL JOSE    5342

AGUIRRE RENE ARMANDO   7995

AGﾜERO ANGELA DE LAS NIEVES   13101

ALBANO MAXIMILIANO DENIS IVAN   5206

ALBANO SILVINA ESTHER   6621

ALBERTI ROSANA MALVINA   11575

ALESSANDRINI SANDRA ROSANA   9507

ALONSO MARICEL LUCIANA   9809

ALTAMIRANDA MARIA INES   20319

ANDRADE DECCECHIS LOANA MARIEL   5030

ARAMENDI WALTER HORACIO   22969

ARIZAGA LUIS JUAN   34300

ARRIAGA MARIA MARTA   16509

ARROYO RICARDO DANIEL   31000

ARRUE MARIA LAURA   5704

ARZUAGA JORGE LUIS   32400

ASSUM RAUL ENRIQUE   17723

AVILA GERARDO SERGIO   6131

AYALA DANIEL ARNALDO   34300

BAHAMONTES CARLOS   11092

BALLESTER LEONARDO ALBERTO   27213

BALMA EDUARDO ALBERT   28126

BANEGA IRMA   20715

BARBA ADRIANA   13582

BARRAGAN JORGE RAUL   44000

BARRIO MARIA JOSEFA   12654

BARTORELLI LUIS MARIO   26934

BARTORELLI MARIA INES   14110

BASSE DANIELA SOLEDAD   19490

BAUTISTA OSVALDO MARCELINO   18814

BELTRAMINO MARIA CLAUDIA   6131

BENAVENTE DAVID ERNESTO   4618

BERARDI DARIO CESAR   35000

BERNATENE ARIEL ROBERTO   21903

BERRA ISIDORO DEL CARMEN   4527

BERRAZ PABLO ALEJANDRO   24323

BERTHE RICARDO   3381

BETELU ALEJANDRO   32400

BOVCON GABRIELA LETICIA   7923

BRIGUGLIO JULIO CESAR   11934

BRIZUELA ANGELICA   19230

BURGOS NILDA ADELAIDA   22712

BUTELER RODRIGO MIGUEL   8715

BUYAYISQUI GABRIELA ANALIA   21146

CABRAL RICARDO   17123

CALAFAT ANA LELIA   14261

CALVO AGOSTINA SOLEDAD   9055

CALVO GRACIELA NOEMI   4508

CAMBARIERI MARIA CAROLINA   3678

CAMPAZZO LILIANA GRACIELA   15509

CANZIANI LUCAS LUIS   8319

CARBONELL VERONICA ANDREA   9809

CARDOSO EDUARDO RENE    20191

CARDOZO DANIEL FERNANDO   26247

CARRANZA HECTOR MIGUEL   6082

CARRASCO HILDA ISABEL   12978

CARRERAS ARABELA MARISA   30500

CASADEI ADRIAN   32400

CASCON MARCELO   17533

CASTRO FERNANDO EZEQUIEL   6621

CATALAN MARCOS OSVALDO   22056

CATALAN NILDA BEATRIZ   11201

CAﾑUEGUIR DAVID SERGIO   4905

CAﾑUQUEO MATIAS PABLO LEONARDO   7945

CECI SERGIO GUSTAVO    28095

CEJAS SANDRA MONICA   4527

CERDA JORGE ALBERTO    9598

CERUTTI JORGE RAUL    27497

CESARINI SILVINA FERNANDA   14487

CESPEDES NARCISO    31500

CEVOLI HECTOR GUILLERMO   17230

CHIACCHIARINI MARCELO ARIEL 11545

CIDES DIEGO BERNARDO  12827

CIFUENTES PABLO ANDRES  4527

CIMADAMORE NORMA BEATRIZ   21095

COLLINAO JOSE LUIS   29100

COLONNA MARIO ERNESTO  10594

CONCELLON HUGO FABIAN   20583

CONTIGGIANI FEDERICO EDUARDO 15817

CONTRERAS BEATRIZ DEL CARMEN  28900

CONTRERAS PEDRO ANTONIO  19549

CORNEJO GUSTAVO GABRIEL  5640

CORNETT ROSANA MARCELA  14193

CORREA LETICIA BELEN  2384

CORTAJERENA MARIA ANDREA  7334

COSTANZO MARIA CECILIA  28900

CRUZ MARCELA BEATRIZ   5659

CULLUMILLA NESTOR ORLANDO  8828

CURAQUEO ANGEL LUIS   9821

DE BRITO BARROTE PABLO FERNANDO  33100

DEL BARRIO RICARDO ALFREDO  32100

DELFINO JUAN MANUEL  4905

DELLAPITIMA NORMA SUSANA  27407

DIAZ JUAN ALBERTO  9417

DIEGUEZ SUSANA ISABEL  24016

DIGUERO FRANCISCO RAUL  15344

DIGﾜERO SERGIO MARCELO  15638

DOﾑATE CLAUDIO MARTIN  28900

DUPRﾉ OSCAR OSVALDO   5659

DURAN SALVADOR ENRIQUE ANTONIO  11884

EBERS MARIANA   2988

ECHEVERRIA HECTOR OSCAR TOMAS  21822

ESQUIVEL LUIS MARIA   29500

FABIANI ADRIANA DONATA   30800

FAVRETTO WALTER OSVALDO  33700

FERNANDEZ ALICIA BEATRIZ   21083

FERNANDEZ CAROLINA LOURDES  6621

FERNANDEZ ROXANA CELIA   36300

FERRARI JUAN CARLOS   21759

FIEG OLGA MARINA  15314

FILIPOVICH JUAN FERNANDO  4905

FOLINO NICOLAS RUBEN  20554

FRANCO MATIAS  20323

FRUGONI FERNANDO GUSTAVO  14997

FUNES HECTOR HUGO  41100

FUNES JUAN ANTONIO  5772

GALINDO ROLDAN MIGUEL ANGEL  29900

GALLI SILVIA MONICA  4890

GANDOLFI IGNACIO MARIO  17986

GANDOLFI MARIA PAULINA  15239

GARCIA JOSE LUIS  18689

GARCIA JUANA EMELINA  4527

GARCIA MIGUEL ANGEL  6131

GARCIA NORA BEATRIZ  6602

GARCIA GUERRERO JAVIER MARIANO  24895

GARRO EDITH  28300

GARRONE JUAN DOMINGO  28400

GATTO GUILLERMO MARIO ANTONIO  18343

GAUNA RAMON FELIPE   4890

GEMIGNANI MARIA LILIANA  37900

GHIONE HUMBERTO JOSE   27131

GIORGETTI ESTEBAN   10790

GOMEZ MARTA YOLANDA   10202

GOMEZ RICCA MATIAS ALBERTO   26727

GONCALVES GUSTAVO ADRIAN   6131

GONZALEZ FRANCISCO JAVIER   31000

GONZALEZ GUSTAVO EMILIO   5206

GONZALEZ JORGE DANIEL   38000

GONZALEZ JOSE ANTONIO   36900

GONZALEZ JOSE LUIS   17899

GONZALEZ MIGUEL ALBERTO  30800

GONZALEZ NATALIA LORENA  5311

GONZALEZ OLGA  18689

GRILLO DANIEL HORACIO  9123

GRUMELLI CRISTIAN ROBERTO     18732

GUENUMIL MARIA ANGELA   3678

GUTIERREZ ADRIANA EMMA  28300

GUTIERREZ VILLAR MARIA LORENA 20323

HERNANDEZ ANIBAL FRUCTUOSO   26159

HERNANDEZ MONICA PATRICIA  3930

HERNANDEZ OSCAR OMAR  10520

HIDALGO MONICA LILIANA   5342

HOFMANN EVE MABEL   11490

HORMAZABAL HUGO HERALDO  9779

HORNE SILVIA RENEE  35000

HUINCA AURELIA ELIZABETH  5030

IBARROLAZA SANTIAGO  21919

IRAOLA DIEGO JAVIER   26928

IRIBARREN NELSON RUBEN

15489

IRIZAR MARIA EUGENIA

3912

KUCICH DANIEL OSCAR

16661

LACAZE GUSTAVO EDGARDO

13913

LAGO GRACIELA MONICA

29100

LARRAﾑAGA RAMON GUSTAVO

22556

LARREGUI HECTOR REINALDO

39100

LARRIVEY MARIA VIRGINIA

9367

LASTRA TANIA TAMARA

22148

LAURIENTE RUBEN RODOLFO

21010

LEDO RICARDO ALBERTO

29900

LLANCAPAN ANGEL HECTOR FELIX

6225

LLANCAPAN JAVIER ANTONIO

33500

LLANTEN MIRIAM GRACIELA

21308

LOPATA VICTORIA

19233

LOPEZ CARLOS EMMANUEL

7357

LOPEZ FACUNDO MANUEL

26934

 

LOPEZ HECTOR RUBEN

18989

LOPEZ JORGE TOMAS

15747

LOVERA LAURA VERONICA

3678

LUEIRO CLAUDIO JUAN

33800

MAESTRO FRAYSSINET JOSE IGNACIO

29800

MALASPINA MARICH MARIA CATALINA

4883

MANDADO ROBERTO DAVID

10005

MANQUIIN ROBERTO LUIS

7244

MANRIQUE ANTONIO

7470

MANSILLA ELBA YOLANDA

23981

MARGIOTTA MARIO RODOLFO

26158

MARINAO BLANCA SUSANA

4527

MARINAO HUMBERTO ALEJANDRO

33000

MARTIN MARIA RITA

10986

MARTIN PAMELA ANAHI

18814

MARTINEZ MARCELA BEATRIZ

12703

MATHEY DORET SILVIA

5221

MEANA GARCIA MARIA NELLY

24844

MEDINA VICTOR HUGO

23108

MENDIOROZ BAUTISTA JOSE

43300

MEYER JUAN DOMINGO

5519

MIER ALICIA MONICA

18804

MIGLIERINI MARIA EVA

33900

MIGUEL CESAR

23262

MIGUEL MARTINEZ ADALBERTO DIEGO

14525

 

MILDENBERGER CRISTIAN ERNESTO

5785

MILESI MARTA SILVIA

40600

MOLINA ANIBAL

9055

MONDACA LUIS ABEL

6791

MORALES MARCO ANTONIO

4618

MORANTE VERONICA GISELA

15242

MUSSI ARACELI ADELA

33100

NAMOR BEATRIZ MAFALDA

40400

NAVARRO GABRIEL ANDRES

28095

NECULQUEO ANA GRISELDA

4527

NIEVAS ANDRES VICENTE

7546

NORIEGA HECTOR FABIAN

2434

NUﾑEZ MARCELA

5999

OCHOA ALICIA CAROLINA

21724

ODARDA MARIA MAGDALENA

34800

OJEDA CESAR OSVALDO

10005

OLIVERA ESTER

6112

OLIVERA MARIA GRACIELA

21471

OLIVERO MIRTA VIVIANA

7642

ORTIZ CLAUDIA PATRICIA

3973

OTERO PATRICIA ALEJANDRA

4905

OTERO SONIA SUSANA

31200

OVANDO MARIA EVA

5999

PAINEFIL MARIA CRISTINA

2241

PALMA DIEGO ORLANDO

9349

 

PALMA SILVANA MAGALI

5257

PANIAGUA AURORA

7640

PARDO DANIEL FEDERICO

18644

PATRON SANCHEZ PEDRO

22063

PAVLETICH ROSA ESTER DEL PILAR

3237

PAZ SILVIA ALICIA

22927

PEGA ALFREDO DANIEL

37500

PELLIZZON ALEJANDRO

31900

PERALTA CARLOS GUSTAVO

48500

PERALTA JUAN PEDRO

12597

PERALTA VERONICA

8044

PEREIRA ROSA VIVIANA

41100

PEREZ FERNANDO JESUS

12135

PESATTI PEDRO OSCAR

39600

PEﾑA JUAN CARLOS

7338

PICCININI ANA IDA

39300

PILQUIMAN LUIS ALBERTO

4980

PINCHEIRA CLAUDINA

7234

PINOLINI CARCIOFFI HERNAN

10564

POCAI NESTOR JULIO

5677

POGLIANO BRUNO

5995

POPOVICI ALEJANDRO ESTEBAN

14261

PORRO OSCAR ALFREDO

17227

RAMACCIOTTI LUIS

25618

RAMIREZ CARLOS HUMBERTO

4527

RANEA PASTORINI PATRICIA LAURA

13331

RANUCCI NORA IDA

35100

RASQUELA CARLOS JOSE

17166

RAUL MAXIMILIANO NICOLAS

8093

RAYCES MARIA JOSEFINA

4987

RECALT SANDRA ISABEL

18989

RIFFO SAAVEDRA CESAR HORACIO

9092

RIVAS JOSE FRANCISCO

10999

RIVAS SANDRA INES

8350

RIVAS BULIC MARIANO CESAR JULIAN

5003

RIVERO CLAUDIA ANALI

23987

RIVERO SERGIO ARIEL

32400

RODRIGUEZ IGNACIO AUGUSTO

13073

RODRIGUEZ MARIA CRISTINA

3396

RODRIGUEZ DUCH DARIO RAUL

19576

ROJAS EDGARDO FABIAN

16766

ROSALES CELSA GLADIS

3396

ROSAS CATRIEL GISELLE AYELEN

9809

SALAZAR LAURA ESTER

6423

SALCEDA ADRIAN OSVALDO

20197

SALVARREDI SUSANA ESTELA

18671

SANCHEZ CARLOS ANTONIO

13844

SANCHEZ FLAVIA ANDREA

9055

SANDOVAL ELIAS ALBERTO

4905

SANGUINETTI DANIEL HORACIO

26708

SANHUEZA HUGO OSCAR

12846

SANTARELLI ADRIANA ROXANA

9324

SANTO ALEJANDRO GABRIEL

36700

SARTOR DANIEL ALBERTO

30500

SAVINI GABRIEL ALEJANDRO

13469

SCALETTA CLAUDIO HUMBERTO

11884

SCALI RUBEN ESTEBAN

12262

SCAVO JUAN CARLOS

33400

SCAVO ROBERTA

13954

SCHNEIDER GLADYS MARGOT

8142

SEVERINI PEREZ MARIELA ALEJANDRA

35600

SEVILLA JORGE RICARDO

6732

SGRABLICH LIDIA GRACIELA

37900

SIEIRA MARIA LAURA

11321

SIERRA CARLOS AVELINO

35500

SIERRA ROMINA GISELLA

9809

SIMIONATTO VIVIANA LAURA MARCELA

30700

SOSA HUGO ALBERTO

25595

SOTO CRISTIAN JAVIER

2445

SPOTURNO RICARDO JORGE CONRADO

30800

SUAREZ MAICOL

10398

SUAREZ PAOLA YANINA

15090

SUAREZ RAMIRO EZEQUIEL

4527

 

TABOADA NORMA BEATRIZ

7090

TESTA PEDRO

5640

 

 

THIECK MAIA NATALI

6621

TINTURE JAVIER LEONARDO

7357

TORDI GRACIELA BEATRIZ

23442

TORRES ADRIAN

31700

TORRES CLAUDIO DANIEL

25880

TORRES MARIA GABRIELA

34400

TORRES PATRICIA

4905

TORRES RUBEN ALFREDO

29900

TROPA GRACIELA EDITH

9809

UICICH MARIO ADOLFO

25781

URIA CRISTINA LILIANA

37200

URZAINQUI NELLY

7708

VACA NARVAJA FLEMING CAMILO MIGUEL

11269

VALLEJOS WALTER ALBERTO

12088

VARGAS ROBERTO JORGE

20715

VASQUEZ VICTOR DANIEL

20319

VAZQUEZ SERGIO ALFREDO

22742

VAZZANA CARLOS ANTONIO

41100

VELEZ RICARDO ALBERTO

9012

VERA LETICIA ANABEL

3678

VERA NILDA ESTHER

34400

VERDECCHIA MARIO RAUL

19566

VICIDOMINI ANGELA ANA

32400

VILLALBA JUAN ALFONSO

4488

VILLALBA JULIA CAROLINA DEL VALLE

13978

WALLACE JULIETA

14261

ZAPATA ELSA ARGENTINA

6112

 

 

ABARZﾚA ALEJANDRA VIVIANA 4527
ACCATINO JUAN MANUEL 28000
ACEVEDO JAVIER EDUE 11575
ACUﾑA SELVA VALERIA 6640
AGOSTINO DANIEL FERNANDO 30200
AGOSTINO DANIELA BEATRIZ 34800
AGRA ALEJANDRO ALBERTO 20136
AGUIRRE ANA CATALINA 4905
AGUIRRE ANGEL JOSE 5342
AGUIRRE RENE ARMANDO 7995
AGﾜERO ANGELA DE LAS NIEVES 13101
ALBANO MAXIMILIANO DENIS IVAN 5206
ALBANO SILVINA ESTHER 6621
ALBERTI ROSANA MALVINA 11575
ALESSANDRINI SANDRA ROSANA 9507
ALONSO MARICEL LUCIANA 9809
ALTAMIRANDA MARIA INES 20319
ANDRADE DECCECHIS LOANA MARIEL 5030
ARAMENDI WALTER HORACIO 22969
ARIZAGA LUIS JUAN 34300
ARRIAGA MARIA MARTA 16509
ARROYO RICARDO DANIEL 31000
ARRUE MARIA LAURA 5704
ARZUAGA JORGE LUIS 32400
ASSUM RAUL ENRIQUE 17723
AVILA GERARDO SERGIO 6131
AYALA DANIEL ARNALDO 34300
BAHAMONTES CARLOS 11092
BALLESTER LEONARDO ALBERTO 27213
BALMA EDUARDO ALBERT 28126
BANEGA IRMA 20715
BARBA ADRIANA 13582
BARRAGAN JORGE RAUL 44000
BARRIO MARIA JOSEFA 12654
BARTORELLI LUIS MARIO 26934
BARTORELLI MARIA INES 14110
BASSE DANIELA SOLEDAD 19490
BAUTISTA OSVALDO MARCELINO 18814
BELTRAMINO MARIA CLAUDIA 6131
BENAVENTE DAVID ERNESTO 4618
BERARDI DARIO CESAR 35000
BERNATENE ARIEL ROBERTO 21903
BERRA ISIDORO DEL CARMEN 4527
BERRAZ PABLO ALEJANDRO 24323
BERTHE RICARDO 3381
BETELU ALEJANDRO 32400
BOVCON GABRIELA LETICIA 7923
BRIGUGLIO JULIO CESAR 11934
BRIZUELA ANGELICA 19230
BURGOS NILDA ADELAIDA 22712
BUTELER RODRIGO MIGUEL 8715
BUYAYISQUI GABRIELA ANALIA 21146
CABRAL RICARDO 17123
CALAFAT ANA LELIA 14261
CALVO AGOSTINA SOLEDAD 9055
CALVO GRACIELA NOEMI 4508
CAMBARIERI MARIA CAROLINA 3678
CAMPAZZO LILIANA GRACIELA 15509
CANZIANI LUCAS LUIS 8319
CARBONELL VERONICA ANDREA 9809
CARDOSO EDUARDO RENE 20191
CARDOZO DANIEL FERNANDO 26247
CARRANZA HECTOR MIGUEL 6082
CARRASCO HILDA ISABEL 12978
CARRERAS ARABELA MARISA 30500
CASADEI ADRIAN 32400
CASCON MARCELO 17533
CASTRO FERNANDO EZEQUIEL 6621
CATALAN MARCOS OSVALDO 22056
CATALAN NILDA BEATRIZ 11201
CAﾑUEGUIR DAVID SERGIO 4905
CAﾑUQUEO MATIAS PABLO LEONARDO 7945
CECI SERGIO GUSTAVO 28095
CEJAS SANDRA MONICA 4527
CERDA JORGE ALBERTO 9598
CERUTTI JORGE RAUL 27497
CESARINI SILVINA FERNANDA 14487
CESPEDES NARCISO 31500
CEVOLI HECTOR GUILLERMO 17230
CHIACCHIARINI MARCELO ARIEL 11545
CIDES DIEGO BERNARDO 12827
CIFUENTES PABLO ANDRES 4527
CIMADAMORE NORMA BEATRIZ 21095
COLLINAO JOSE LUIS 29100
COLONNA MARIO ERNESTO 10594
CONCELLON HUGO FABIAN 20583
CONTIGGIANI FEDERICO EDUARDO 15817
CONTRERAS BEATRIZ DEL CARMEN 28900
CONTRERAS PEDRO ANTONIO 19549
CORNEJO GUSTAVO GABRIEL 5640
CORNETT ROSANA MARCELA 14193
CORREA LETICIA BELEN 2384
CORTAJERENA MARIA ANDREA 7334
COSTANZO MARIA CECILIA 28900
CRUZ MARCELA BEATRIZ 5659
CULLUMILLA NESTOR ORLANDO 8828
CURAQUEO ANGEL LUIS 9821
DE BRITO BARROTE PABLO FERNANDO 33100
DEL BARRIO RICARDO ALFREDO 32100
DELFINO JUAN MANUEL 4905
DELLAPITIMA NORMA SUSANA 27407
DIAZ JUAN ALBERTO 9417
DIEGUEZ SUSANA ISABEL 24016
DIGUERO FRANCISCO RAUL 15344
DIGﾜERO SERGIO MARCELO 15638
DOﾑATE CLAUDIO MARTIN 28900
DUPRﾉ OSCAR OSVALDO 5659
DURAN SALVADOR ENRIQUE ANTONIO 11884
EBERS MARIANA 2988
ECHEVERRIA HECTOR OSCAR TOMAS 21822
ESQUIVEL LUIS MARIA 29500
FABIANI ADRIANA DONATA 30800
FAVRETTO WALTER OSVALDO 33700
FERNANDEZ ALICIA BEATRIZ 21083
FERNANDEZ CAROLINA LOURDES 6621
FERNANDEZ ROXANA CELIA 36300
FERRARI JUAN CARLOS 21759
FIEG OLGA MARINA 15314
FILIPOVICH JUAN FERNANDO 4905
FOLINO NICOLAS RUBEN 20554
FRANCO MATIAS 20323
FRUGONI FERNANDO GUSTAVO 14997
FUNES HECTOR HUGO 41100
FUNES JUAN ANTONIO 5772
GALINDO ROLDAN MIGUEL ANGEL 29900
GALLI SILVIA MONICA 4890
GANDOLFI IGNACIO MARIO 17986
GANDOLFI MARIA PAULINA 15239
GARCIA JOSE LUIS 18689
GARCIA JUANA EMELINA 4527
GARCIA MIGUEL ANGEL 6131
GARCIA NORA BEATRIZ 6602
GARCIA GUERRERO JAVIER MARIANO 24895
GARRO EDITH 28300
GARRONE JUAN DOMINGO 28400
GATTO GUILLERMO MARIO ANTONIO 18343
GAUNA RAMON FELIPE 4890
GEMIGNANI MARIA LILIANA 37900
GHIONE HUMBERTO JOSE 27131
GIORGETTI ESTEBAN 10790
GOMEZ MARTA YOLANDA 10202
GOMEZ RICCA MATIAS ALBERTO 26727
GONCALVES GUSTAVO ADRIAN 6131
GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 31000
GONZALEZ GUSTAVO EMILIO 5206
GONZALEZ JORGE DANIEL 38000
GONZALEZ JOSE ANTONIO 36900
GONZALEZ JOSE LUIS 17899
GONZALEZ MIGUEL ALBERTO 30800
GONZALEZ NATALIA LORENA 5311
GONZALEZ OLGA 18689
GRILLO DANIEL HORACIO 9123
GRUMELLI CRISTIAN ROBERTO 18732
GUENUMIL MARIA ANGELA 3678
GUTIERREZ ADRIANA EMMA 28300
GUTIERREZ VILLAR MARIA LORENA 20323
HERNANDEZ ANIBAL FRUCTUOSO 26159
HERNANDEZ MONICA PATRICIA 3930
HERNANDEZ OSCAR OMAR 10520
HIDALGO MONICA LILIANA 5342
HOFMANN EVE MABEL 11490
HORMAZABAL HUGO HERALDO 9779
HORNE SILVIA RENEE 35000
HUINCA AURELIA ELIZABETH 5030
IBARROLAZA SANTIAGO 21919
IRAOLA DIEGO JAVIER 26928
IRIBARREN NELSON RUBEN 15489
IRIZAR MARIA EUGENIA 3912
KUCICH DANIEL OSCAR 16661
LACAZE GUSTAVO EDGARDO 13913
LAGO GRACIELA MONICA 29100
LARRAﾑAGA RAMON GUSTAVO 22556
LARREGUI HECTOR REINALDO 39100
LARRIVEY MARIA VIRGINIA 9367
LASTRA TANIA TAMARA 22148
LAURIENTE RUBEN RODOLFO 21010
LEDO RICARDO ALBERTO 29900
LLANCAPAN ANGEL HECTOR FELIX 6225
LLANCAPAN JAVIER ANTONIO 33500
LLANTEN MIRIAM GRACIELA 21308
LOPATA VICTORIA 19233
LOPEZ CARLOS EMMANUEL 7357
LOPEZ FACUNDO MANUEL 26934
LOPEZ HECTOR RUBEN 18989
LOPEZ JORGE TOMAS 15747
LOVERA LAURA VERONICA 3678
LUEIRO CLAUDIO JUAN 33800
MAESTRO FRAYSSINET JOSE IGNACIO 29800
MALASPINA MARICH MARIA CATALINA 4883
MANDADO ROBERTO DAVID 10005
MANQUIIN ROBERTO LUIS 7244
MANRIQUE ANTONIO 7470
MANSILLA ELBA YOLANDA 23981
MARGIOTTA MARIO RODOLFO 26158
MARINAO BLANCA SUSANA 4527
MARINAO HUMBERTO ALEJANDRO 33000
MARTIN MARIA RITA 10986
MARTIN PAMELA ANAHI 18814
MARTINEZ MARCELA BEATRIZ 12703
MATHEY DORET SILVIA 5221
MEANA GARCIA MARIA NELLY 24844
MEDINA VICTOR HUGO 23108
MENDIOROZ BAUTISTA JOSE 43300
MEYER JUAN DOMINGO 5519
MIER ALICIA MONICA 18804
MIGLIERINI MARIA EVA 33900
MIGUEL CESAR 23262
MIGUEL MARTINEZ ADALBERTO DIEGO 14525
MILDENBERGER CRISTIAN ERNESTO 5785
MILESI MARTA SILVIA 40600
MOLINA ANIBAL 9055
MONDACA LUIS ABEL 6791
MORALES MARCO ANTONIO 4618
MORANTE VERONICA GISELA 15242
MUSSI ARACELI ADELA 33100
NAMOR BEATRIZ MAFALDA 40400
NAVARRO GABRIEL ANDRES 28095
NECULQUEO ANA GRISELDA 4527
NIEVAS ANDRES VICENTE 7546
NORIEGA HECTOR FABIAN 2434
NUﾑEZ MARCELA 5999
OCHOA ALICIA CAROLINA 21724
ODARDA MARIA MAGDALENA 34800
OJEDA CESAR OSVALDO 10005
OLIVERA ESTER 6112
OLIVERA MARIA GRACIELA 21471
OLIVERO MIRTA VIVIANA 7642
ORTIZ CLAUDIA PATRICIA 3973
OTERO PATRICIA ALEJANDRA 4905
OTERO SONIA SUSANA 31200
OVANDO MARIA EVA 5999
PAINEFIL MARIA CRISTINA 2241
PALMA DIEGO ORLANDO 9349
PALMA SILVANA MAGALI 5257
PANIAGUA AURORA 7640
PARDO DANIEL FEDERICO 18644
PATRON SANCHEZ PEDRO 22063
PAVLETICH ROSA ESTER DEL PILAR 3237
PAZ SILVIA ALICIA 22927
PEGA ALFREDO DANIEL 37500
PELLIZZON ALEJANDRO 31900
PERALTA CARLOS GUSTAVO 48500
PERALTA JUAN PEDRO 12597
PERALTA VERONICA 8044
PEREIRA ROSA VIVIANA 41100
PEREZ FERNANDO JESUS 12135
PESATTI PEDRO OSCAR 39600
PEﾑA JUAN CARLOS 7338
PICCININI ANA IDA 39300
PILQUIMAN LUIS ALBERTO 4980
PINCHEIRA CLAUDINA 7234
PINOLINI CARCIOFFI HERNAN 10564
POCAI NESTOR JULIO 5677
POGLIANO BRUNO 5995
POPOVICI ALEJANDRO ESTEBAN 14261
PORRO OSCAR ALFREDO 17227
RAMACCIOTTI LUIS 25618
RAMIREZ CARLOS HUMBERTO 4527
RANEA PASTORINI PATRICIA LAURA 13331
RANUCCI NORA IDA 35100
RASQUELA CARLOS JOSE 17166
RAUL MAXIMILIANO NICOLAS 8093
RAYCES MARIA JOSEFINA 4987
RECALT SANDRA ISABEL 18989
RIFFO SAAVEDRA CESAR HORACIO 9092
RIVAS JOSE FRANCISCO 10999
RIVAS SANDRA INES 8350
RIVAS BULIC MARIANO CESAR JULIAN 5003
RIVERO CLAUDIA ANALI 23987
RIVERO SERGIO ARIEL 32400
RODRIGUEZ IGNACIO AUGUSTO 13073
RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 3396
RODRIGUEZ DUCH DARIO RAUL 19576
ROJAS EDGARDO FABIAN 16766
ROSALES CELSA GLADIS 3396
ROSAS CATRIEL GISELLE AYELEN 9809
SALAZAR LAURA ESTER 6423
SALCEDA ADRIAN OSVALDO 20197
SALVARREDI SUSANA ESTELA 18671
SANCHEZ CARLOS ANTONIO 13844
SANCHEZ FLAVIA ANDREA 9055
SANDOVAL ELIAS ALBERTO 4905
SANGUINETTI DANIEL HORACIO 26708
SANHUEZA HUGO OSCAR 12846
SANTARELLI ADRIANA ROXANA 9324
SANTO ALEJANDRO GABRIEL 36700
SARTOR DANIEL ALBERTO 30500
SAVINI GABRIEL ALEJANDRO 13469
SCALETTA CLAUDIO HUMBERTO 11884
SCALI RUBEN ESTEBAN 12262
SCAVO JUAN CARLOS 33400
SCAVO ROBERTA 13954
SCHNEIDER GLADYS MARGOT 8142
SEVERINI PEREZ MARIELA ALEJANDRA 35600
SEVILLA JORGE RICARDO 6732
SGRABLICH LIDIA GRACIELA 37900
SIEIRA MARIA LAURA 11321
SIERRA CARLOS AVELINO 35500
SIERRA ROMINA GISELLA 9809
SIMIONATTO VIVIANA LAURA MARCELA 30700
SOSA HUGO ALBERTO 25595
SOTO CRISTIAN JAVIER 2445
SPOTURNO RICARDO JORGE CONRADO 30800
SUAREZ MAICOL 10398
SUAREZ PAOLA YANINA 15090
SUAREZ RAMIRO EZEQUIEL 4527
TABOADA NORMA BEATRIZ 7090
TESTA PEDRO 5640
THIECK MAIA NATALI 6621
TINTURE JAVIER LEONARDO 7357
TORDI GRACIELA BEATRIZ 23442
TORRES ADRIAN 31700
TORRES CLAUDIO DANIEL 25880
TORRES MARIA GABRIELA 34400
TORRES PATRICIA 4905
TORRES RUBEN ALFREDO 29900
TROPA GRACIELA EDITH 9809
UICICH MARIO ADOLFO 25781
URIA CRISTINA LILIANA 37200
URZAINQUI NELLY 7708
VACA NARVAJA FLEMING CAMILO MIGUEL 11269
VALLEJOS WALTER ALBERTO 12088
VARGAS ROBERTO JORGE 20715
VASQUEZ VICTOR DANIEL 20319
VAZQUEZ SERGIO ALFREDO 22742
VAZZANA CARLOS ANTONIO 41100
VELEZ RICARDO ALBERTO 9012
VERA LETICIA ANABEL 3678
VERA NILDA ESTHER 34400
VERDECCHIA MARIO RAUL 19566
VICIDOMINI ANGELA ANA 32400
VILLALBA JUAN ALFONSO 4488
VILLALBA JULIA CAROLINA DEL VALLE 13978
WALLACE JULIETA 14261
ZAPATA ELSA ARGENTINA 6112

Una respuesta a “La planta política de la Legislatura cuesta 5.787.021 pesos por mes”

  1. alicia dice:
    23 Mayo, 2017 en 8:57 pm

    me gustaria saber el listado nuevo actual.2017.gracias.

    Responder

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