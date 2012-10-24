La planta política de la Legislatura cuesta 5.787.021 pesos por mes

A pesar de los esfuerzos el gasto no baja en el Parlamento. El promedio salarial de la planta política es de 17.274 pesos.
La última masa salarial bruta pagada, de septiembre, arrojó una cifra de 11.407.502 pesos para el total de los 714 empleados. Al desgranar esos números aparece el primer dato curioso: 335 agentes vinculados a la política se llevan más que 438 empleados de planta permanente.
En cuanto a los promedios también hay una diferencia notable. Los logros de Gatica hicieron que los sueldos brutos promedio de septiembre hayan sido de 12.832 pesos (se incluyen los tres tramos de 6 por ciento logrados en paritarias) contra poco más de 17.000 pesos de la planta política.
En cuanto a la cifra bruta que cuesta la política en el parlamento rionegrino está ubicada en 5.787.021 pesos por mes que significan más de 75 millones de pesos al año si se contemplan los dos medios aguinaldos.
Siguen cobrando
Muchos de los radicales que se fueron del poder el 10 de diciembre del año pasado permanecen en la estructura legislativa bajo el paraguas del bloque que conduce Bautista Mendioroz.
El acercamiento del ex vicegobernador al Gobierno provincial le permitió armar una súperestructura con los puntos que se distribuyen cada mes.
En ese marco es que se pueden encontrar ex legisladores que mantienen ingresos iguales o mejores que algunos diputados en gestión. Ex secretarios de Estado, ex ministros con mejores sueldos que entonces y una buena cantidad de ex funcionarios de las gestiones anteriores y ex intendentes.
En cuanto al Frente para la Victoria no le va en zaga ya que se observan nombres de militantes, familiares y amigos. También el peronismo tiene a los dos legisladores que menos ganan: Roberto Vargas e Irma Banega con 20.715 pesos muy lejos del resto de sus pares.
En los números que refiere esta nota no se contempla otro dato que no sea el salarial bruto ya que, por ejemplo, los gastos reservados de los diputados jamás serán develados por la presidencia de la Legislatura ni por los responsables de los bloques legislativos.
Los pobres
El Frente para la Victoria tiene la mayor cantidad de legisladores y, a su vez, a los dos que menos ganan de los 46. Se trata de Vargas y Benega, que “apenas” superan los 20 mil en bruto.
ABARZﾚA ALEJANDRA VIVIANA 4527
ACCATINO JUAN MANUEL 28000
ACEVEDO JAVIER EDUE 11575
ACUﾑA SELVA VALERIA 6640
AGOSTINO DANIEL FERNANDO 30200
AGOSTINO DANIELA BEATRIZ 34800
AGRA ALEJANDRO ALBERTO 20136
AGUIRRE ANA CATALINA 4905
AGUIRRE ANGEL JOSE 5342
AGUIRRE RENE ARMANDO 7995
AGﾜERO ANGELA DE LAS NIEVES 13101
ALBANO MAXIMILIANO DENIS IVAN 5206
ALBANO SILVINA ESTHER 6621
ALBERTI ROSANA MALVINA 11575
ALESSANDRINI SANDRA ROSANA 9507
ALONSO MARICEL LUCIANA 9809
ALTAMIRANDA MARIA INES 20319
ANDRADE DECCECHIS LOANA MARIEL 5030
ARAMENDI WALTER HORACIO 22969
ARIZAGA LUIS JUAN 34300
ARRIAGA MARIA MARTA 16509
ARROYO RICARDO DANIEL 31000
ARRUE MARIA LAURA 5704
ARZUAGA JORGE LUIS 32400
ASSUM RAUL ENRIQUE 17723
AVILA GERARDO SERGIO 6131
AYALA DANIEL ARNALDO 34300
BAHAMONTES CARLOS 11092
BALLESTER LEONARDO ALBERTO 27213
BALMA EDUARDO ALBERT 28126
BANEGA IRMA 20715
BARBA ADRIANA 13582
BARRAGAN JORGE RAUL 44000
BARRIO MARIA JOSEFA 12654
BARTORELLI LUIS MARIO 26934
BARTORELLI MARIA INES 14110
BASSE DANIELA SOLEDAD 19490
BAUTISTA OSVALDO MARCELINO 18814
BELTRAMINO MARIA CLAUDIA 6131
BENAVENTE DAVID ERNESTO 4618
BERARDI DARIO CESAR 35000
BERNATENE ARIEL ROBERTO 21903
BERRA ISIDORO DEL CARMEN 4527
BERRAZ PABLO ALEJANDRO 24323
BERTHE RICARDO 3381
BETELU ALEJANDRO 32400
BOVCON GABRIELA LETICIA 7923
BRIGUGLIO JULIO CESAR 11934
BRIZUELA ANGELICA 19230
BURGOS NILDA ADELAIDA 22712
BUTELER RODRIGO MIGUEL 8715
BUYAYISQUI GABRIELA ANALIA 21146
CABRAL RICARDO 17123
CALAFAT ANA LELIA 14261
CALVO AGOSTINA SOLEDAD 9055
CALVO GRACIELA NOEMI 4508
CAMBARIERI MARIA CAROLINA 3678
CAMPAZZO LILIANA GRACIELA 15509
CANZIANI LUCAS LUIS 8319
CARBONELL VERONICA ANDREA 9809
CARDOSO EDUARDO RENE 20191
CARDOZO DANIEL FERNANDO 26247
CARRANZA HECTOR MIGUEL 6082
CARRASCO HILDA ISABEL 12978
CARRERAS ARABELA MARISA 30500
CASADEI ADRIAN 32400
CASCON MARCELO 17533
CASTRO FERNANDO EZEQUIEL 6621
CATALAN MARCOS OSVALDO 22056
CATALAN NILDA BEATRIZ 11201
CAﾑUEGUIR DAVID SERGIO 4905
CAﾑUQUEO MATIAS PABLO LEONARDO 7945
CECI SERGIO GUSTAVO 28095
CEJAS SANDRA MONICA 4527
CERDA JORGE ALBERTO 9598
CERUTTI JORGE RAUL 27497
CESARINI SILVINA FERNANDA 14487
CESPEDES NARCISO 31500
CEVOLI HECTOR GUILLERMO 17230
CHIACCHIARINI MARCELO ARIEL 11545
CIDES DIEGO BERNARDO 12827
CIFUENTES PABLO ANDRES 4527
CIMADAMORE NORMA BEATRIZ 21095
COLLINAO JOSE LUIS 29100
COLONNA MARIO ERNESTO 10594
CONCELLON HUGO FABIAN 20583
CONTIGGIANI FEDERICO EDUARDO 15817
CONTRERAS BEATRIZ DEL CARMEN 28900
CONTRERAS PEDRO ANTONIO 19549
CORNEJO GUSTAVO GABRIEL 5640
CORNETT ROSANA MARCELA 14193
CORREA LETICIA BELEN 2384
CORTAJERENA MARIA ANDREA 7334
COSTANZO MARIA CECILIA 28900
CRUZ MARCELA BEATRIZ 5659
CULLUMILLA NESTOR ORLANDO 8828
CURAQUEO ANGEL LUIS 9821
DE BRITO BARROTE PABLO FERNANDO 33100
DEL BARRIO RICARDO ALFREDO 32100
DELFINO JUAN MANUEL 4905
DELLAPITIMA NORMA SUSANA 27407
DIAZ JUAN ALBERTO 9417
DIEGUEZ SUSANA ISABEL 24016
DIGUERO FRANCISCO RAUL 15344
DIGﾜERO SERGIO MARCELO 15638
DOﾑATE CLAUDIO MARTIN 28900
DUPRﾉ OSCAR OSVALDO 5659
DURAN SALVADOR ENRIQUE ANTONIO 11884
EBERS MARIANA 2988
ECHEVERRIA HECTOR OSCAR TOMAS 21822
ESQUIVEL LUIS MARIA 29500
FABIANI ADRIANA DONATA 30800
FAVRETTO WALTER OSVALDO 33700
FERNANDEZ ALICIA BEATRIZ 21083
FERNANDEZ CAROLINA LOURDES 6621
FERNANDEZ ROXANA CELIA 36300
FERRARI JUAN CARLOS 21759
FIEG OLGA MARINA 15314
FILIPOVICH JUAN FERNANDO 4905
FOLINO NICOLAS RUBEN 20554
FRANCO MATIAS 20323
FRUGONI FERNANDO GUSTAVO 14997
FUNES HECTOR HUGO 41100
FUNES JUAN ANTONIO 5772
GALINDO ROLDAN MIGUEL ANGEL 29900
GALLI SILVIA MONICA 4890
GANDOLFI IGNACIO MARIO 17986
GANDOLFI MARIA PAULINA 15239
GARCIA JOSE LUIS 18689
GARCIA JUANA EMELINA 4527
GARCIA MIGUEL ANGEL 6131
GARCIA NORA BEATRIZ 6602
GARCIA GUERRERO JAVIER MARIANO 24895
GARRO EDITH 28300
GARRONE JUAN DOMINGO 28400
GATTO GUILLERMO MARIO ANTONIO 18343
GAUNA RAMON FELIPE 4890
GEMIGNANI MARIA LILIANA 37900
GHIONE HUMBERTO JOSE 27131
GIORGETTI ESTEBAN 10790
GOMEZ MARTA YOLANDA 10202
GOMEZ RICCA MATIAS ALBERTO 26727
GONCALVES GUSTAVO ADRIAN 6131
GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 31000
GONZALEZ GUSTAVO EMILIO 5206
GONZALEZ JORGE DANIEL 38000
GONZALEZ JOSE ANTONIO 36900
GONZALEZ JOSE LUIS 17899
GONZALEZ MIGUEL ALBERTO 30800
GONZALEZ NATALIA LORENA 5311
GONZALEZ OLGA 18689
GRILLO DANIEL HORACIO 9123
GRUMELLI CRISTIAN ROBERTO 18732
GUENUMIL MARIA ANGELA 3678
GUTIERREZ ADRIANA EMMA 28300
GUTIERREZ VILLAR MARIA LORENA 20323
HERNANDEZ ANIBAL FRUCTUOSO 26159
HERNANDEZ MONICA PATRICIA 3930
HERNANDEZ OSCAR OMAR 10520
HIDALGO MONICA LILIANA 5342
HOFMANN EVE MABEL 11490
HORMAZABAL HUGO HERALDO 9779
HORNE SILVIA RENEE 35000
HUINCA AURELIA ELIZABETH 5030
IBARROLAZA SANTIAGO 21919
IRAOLA DIEGO JAVIER 26928
IRIBARREN NELSON RUBEN
15489
IRIZAR MARIA EUGENIA
3912
KUCICH DANIEL OSCAR
16661
LACAZE GUSTAVO EDGARDO
13913
LAGO GRACIELA MONICA
29100
LARRAﾑAGA RAMON GUSTAVO
22556
LARREGUI HECTOR REINALDO
39100
LARRIVEY MARIA VIRGINIA
9367
LASTRA TANIA TAMARA
22148
LAURIENTE RUBEN RODOLFO
21010
LEDO RICARDO ALBERTO
29900
LLANCAPAN ANGEL HECTOR FELIX
6225
LLANCAPAN JAVIER ANTONIO
33500
LLANTEN MIRIAM GRACIELA
21308
LOPATA VICTORIA
19233
LOPEZ CARLOS EMMANUEL
7357
LOPEZ FACUNDO MANUEL
26934
LOPEZ HECTOR RUBEN
18989
LOPEZ JORGE TOMAS
15747
LOVERA LAURA VERONICA
3678
LUEIRO CLAUDIO JUAN
33800
MAESTRO FRAYSSINET JOSE IGNACIO
29800
MALASPINA MARICH MARIA CATALINA
4883
MANDADO ROBERTO DAVID
10005
MANQUIIN ROBERTO LUIS
7244
MANRIQUE ANTONIO
7470
MANSILLA ELBA YOLANDA
23981
MARGIOTTA MARIO RODOLFO
26158
MARINAO BLANCA SUSANA
4527
MARINAO HUMBERTO ALEJANDRO
33000
MARTIN MARIA RITA
10986
MARTIN PAMELA ANAHI
18814
MARTINEZ MARCELA BEATRIZ
12703
MATHEY DORET SILVIA
5221
MEANA GARCIA MARIA NELLY
24844
MEDINA VICTOR HUGO
23108
MENDIOROZ BAUTISTA JOSE
43300
MEYER JUAN DOMINGO
5519
MIER ALICIA MONICA
18804
MIGLIERINI MARIA EVA
33900
MIGUEL CESAR
23262
MIGUEL MARTINEZ ADALBERTO DIEGO
14525
MILDENBERGER CRISTIAN ERNESTO
5785
MILESI MARTA SILVIA
40600
MOLINA ANIBAL
9055
MONDACA LUIS ABEL
6791
MORALES MARCO ANTONIO
4618
MORANTE VERONICA GISELA
15242
MUSSI ARACELI ADELA
33100
NAMOR BEATRIZ MAFALDA
40400
NAVARRO GABRIEL ANDRES
28095
NECULQUEO ANA GRISELDA
4527
NIEVAS ANDRES VICENTE
7546
NORIEGA HECTOR FABIAN
2434
NUﾑEZ MARCELA
5999
OCHOA ALICIA CAROLINA
21724
ODARDA MARIA MAGDALENA
34800
OJEDA CESAR OSVALDO
10005
OLIVERA ESTER
6112
OLIVERA MARIA GRACIELA
21471
OLIVERO MIRTA VIVIANA
7642
ORTIZ CLAUDIA PATRICIA
3973
OTERO PATRICIA ALEJANDRA
4905
OTERO SONIA SUSANA
31200
OVANDO MARIA EVA
5999
PAINEFIL MARIA CRISTINA
2241
PALMA DIEGO ORLANDO
9349
PALMA SILVANA MAGALI
5257
PANIAGUA AURORA
7640
PARDO DANIEL FEDERICO
18644
PATRON SANCHEZ PEDRO
22063
PAVLETICH ROSA ESTER DEL PILAR
3237
PAZ SILVIA ALICIA
22927
PEGA ALFREDO DANIEL
37500
PELLIZZON ALEJANDRO
31900
PERALTA CARLOS GUSTAVO
48500
PERALTA JUAN PEDRO
12597
PERALTA VERONICA
8044
PEREIRA ROSA VIVIANA
41100
PEREZ FERNANDO JESUS
12135
PESATTI PEDRO OSCAR
39600
PEﾑA JUAN CARLOS
7338
PICCININI ANA IDA
39300
PILQUIMAN LUIS ALBERTO
4980
PINCHEIRA CLAUDINA
7234
PINOLINI CARCIOFFI HERNAN
10564
POCAI NESTOR JULIO
5677
POGLIANO BRUNO
5995
POPOVICI ALEJANDRO ESTEBAN
14261
PORRO OSCAR ALFREDO
17227
RAMACCIOTTI LUIS
25618
RAMIREZ CARLOS HUMBERTO
4527
RANEA PASTORINI PATRICIA LAURA
13331
RANUCCI NORA IDA
35100
RASQUELA CARLOS JOSE
17166
RAUL MAXIMILIANO NICOLAS
8093
RAYCES MARIA JOSEFINA
4987
RECALT SANDRA ISABEL
18989
RIFFO SAAVEDRA CESAR HORACIO
9092
RIVAS JOSE FRANCISCO
10999
RIVAS SANDRA INES
8350
RIVAS BULIC MARIANO CESAR JULIAN
5003
RIVERO CLAUDIA ANALI
23987
RIVERO SERGIO ARIEL
32400
RODRIGUEZ IGNACIO AUGUSTO
13073
RODRIGUEZ MARIA CRISTINA
3396
RODRIGUEZ DUCH DARIO RAUL
19576
ROJAS EDGARDO FABIAN
16766
ROSALES CELSA GLADIS
3396
ROSAS CATRIEL GISELLE AYELEN
9809
SALAZAR LAURA ESTER
6423
SALCEDA ADRIAN OSVALDO
20197
SALVARREDI SUSANA ESTELA
18671
SANCHEZ CARLOS ANTONIO
13844
SANCHEZ FLAVIA ANDREA
9055
SANDOVAL ELIAS ALBERTO
4905
SANGUINETTI DANIEL HORACIO
26708
SANHUEZA HUGO OSCAR
12846
SANTARELLI ADRIANA ROXANA
9324
SANTO ALEJANDRO GABRIEL
36700
SARTOR DANIEL ALBERTO
30500
SAVINI GABRIEL ALEJANDRO
13469
SCALETTA CLAUDIO HUMBERTO
11884
SCALI RUBEN ESTEBAN
12262
SCAVO JUAN CARLOS
33400
SCAVO ROBERTA
13954
SCHNEIDER GLADYS MARGOT
8142
SEVERINI PEREZ MARIELA ALEJANDRA
35600
SEVILLA JORGE RICARDO
6732
SGRABLICH LIDIA GRACIELA
37900
SIEIRA MARIA LAURA
11321
SIERRA CARLOS AVELINO
35500
SIERRA ROMINA GISELLA
9809
SIMIONATTO VIVIANA LAURA MARCELA
30700
SOSA HUGO ALBERTO
25595
SOTO CRISTIAN JAVIER
2445
SPOTURNO RICARDO JORGE CONRADO
30800
SUAREZ MAICOL
10398
SUAREZ PAOLA YANINA
15090
SUAREZ RAMIRO EZEQUIEL
4527
TABOADA NORMA BEATRIZ
7090
TESTA PEDRO
5640
THIECK MAIA NATALI
6621
TINTURE JAVIER LEONARDO
7357
TORDI GRACIELA BEATRIZ
23442
TORRES ADRIAN
31700
TORRES CLAUDIO DANIEL
25880
TORRES MARIA GABRIELA
34400
TORRES PATRICIA
4905
TORRES RUBEN ALFREDO
29900
TROPA GRACIELA EDITH
9809
UICICH MARIO ADOLFO
25781
URIA CRISTINA LILIANA
37200
URZAINQUI NELLY
7708
VACA NARVAJA FLEMING CAMILO MIGUEL
11269
VALLEJOS WALTER ALBERTO
12088
VARGAS ROBERTO JORGE
20715
VASQUEZ VICTOR DANIEL
20319
VAZQUEZ SERGIO ALFREDO
22742
VAZZANA CARLOS ANTONIO
41100
VELEZ RICARDO ALBERTO
9012
VERA LETICIA ANABEL
3678
VERA NILDA ESTHER
34400
VERDECCHIA MARIO RAUL
19566
VICIDOMINI ANGELA ANA
32400
VILLALBA JUAN ALFONSO
4488
VILLALBA JULIA CAROLINA DEL VALLE
13978
WALLACE JULIETA
14261
ZAPATA ELSA ARGENTINA
6112
|ABARZﾚA ALEJANDRA VIVIANA
|4527
|ACCATINO JUAN MANUEL
|28000
|ACEVEDO JAVIER EDUE
|11575
|ACUﾑA SELVA VALERIA
|6640
|AGOSTINO DANIEL FERNANDO
|30200
|AGOSTINO DANIELA BEATRIZ
|34800
|AGRA ALEJANDRO ALBERTO
|20136
|AGUIRRE ANA CATALINA
|4905
|AGUIRRE ANGEL JOSE
|5342
|AGUIRRE RENE ARMANDO
|7995
|AGﾜERO ANGELA DE LAS NIEVES
|13101
|ALBANO MAXIMILIANO DENIS IVAN
|5206
|ALBANO SILVINA ESTHER
|6621
|ALBERTI ROSANA MALVINA
|11575
|ALESSANDRINI SANDRA ROSANA
|9507
|ALONSO MARICEL LUCIANA
|9809
|ALTAMIRANDA MARIA INES
|20319
|ANDRADE DECCECHIS LOANA MARIEL
|5030
|ARAMENDI WALTER HORACIO
|22969
|ARIZAGA LUIS JUAN
|34300
|ARRIAGA MARIA MARTA
|16509
|ARROYO RICARDO DANIEL
|31000
|ARRUE MARIA LAURA
|5704
|ARZUAGA JORGE LUIS
|32400
|ASSUM RAUL ENRIQUE
|17723
|AVILA GERARDO SERGIO
|6131
|AYALA DANIEL ARNALDO
|34300
|BAHAMONTES CARLOS
|11092
|BALLESTER LEONARDO ALBERTO
|27213
|BALMA EDUARDO ALBERT
|28126
|BANEGA IRMA
|20715
|BARBA ADRIANA
|13582
|BARRAGAN JORGE RAUL
|44000
|BARRIO MARIA JOSEFA
|12654
|BARTORELLI LUIS MARIO
|26934
|BARTORELLI MARIA INES
|14110
|BASSE DANIELA SOLEDAD
|19490
|BAUTISTA OSVALDO MARCELINO
|18814
|BELTRAMINO MARIA CLAUDIA
|6131
|BENAVENTE DAVID ERNESTO
|4618
|BERARDI DARIO CESAR
|35000
|BERNATENE ARIEL ROBERTO
|21903
|BERRA ISIDORO DEL CARMEN
|4527
|BERRAZ PABLO ALEJANDRO
|24323
|BERTHE RICARDO
|3381
|BETELU ALEJANDRO
|32400
|BOVCON GABRIELA LETICIA
|7923
|BRIGUGLIO JULIO CESAR
|11934
|BRIZUELA ANGELICA
|19230
|BURGOS NILDA ADELAIDA
|22712
|BUTELER RODRIGO MIGUEL
|8715
|BUYAYISQUI GABRIELA ANALIA
|21146
|CABRAL RICARDO
|17123
|CALAFAT ANA LELIA
|14261
|CALVO AGOSTINA SOLEDAD
|9055
|CALVO GRACIELA NOEMI
|4508
|CAMBARIERI MARIA CAROLINA
|3678
|CAMPAZZO LILIANA GRACIELA
|15509
|CANZIANI LUCAS LUIS
|8319
|CARBONELL VERONICA ANDREA
|9809
|CARDOSO EDUARDO RENE
|20191
|CARDOZO DANIEL FERNANDO
|26247
|CARRANZA HECTOR MIGUEL
|6082
|CARRASCO HILDA ISABEL
|12978
|CARRERAS ARABELA MARISA
|30500
|CASADEI ADRIAN
|32400
|CASCON MARCELO
|17533
|CASTRO FERNANDO EZEQUIEL
|6621
|CATALAN MARCOS OSVALDO
|22056
|CATALAN NILDA BEATRIZ
|11201
|CAﾑUEGUIR DAVID SERGIO
|4905
|CAﾑUQUEO MATIAS PABLO LEONARDO
|7945
|CECI SERGIO GUSTAVO
|28095
|CEJAS SANDRA MONICA
|4527
|CERDA JORGE ALBERTO
|9598
|CERUTTI JORGE RAUL
|27497
|CESARINI SILVINA FERNANDA
|14487
|CESPEDES NARCISO
|31500
|CEVOLI HECTOR GUILLERMO
|17230
|CHIACCHIARINI MARCELO ARIEL
|11545
|CIDES DIEGO BERNARDO
|12827
|CIFUENTES PABLO ANDRES
|4527
|CIMADAMORE NORMA BEATRIZ
|21095
|COLLINAO JOSE LUIS
|29100
|COLONNA MARIO ERNESTO
|10594
|CONCELLON HUGO FABIAN
|20583
|CONTIGGIANI FEDERICO EDUARDO
|15817
|CONTRERAS BEATRIZ DEL CARMEN
|28900
|CONTRERAS PEDRO ANTONIO
|19549
|CORNEJO GUSTAVO GABRIEL
|5640
|CORNETT ROSANA MARCELA
|14193
|CORREA LETICIA BELEN
|2384
|CORTAJERENA MARIA ANDREA
|7334
|COSTANZO MARIA CECILIA
|28900
|CRUZ MARCELA BEATRIZ
|5659
|CULLUMILLA NESTOR ORLANDO
|8828
|CURAQUEO ANGEL LUIS
|9821
|DE BRITO BARROTE PABLO FERNANDO
|33100
|DEL BARRIO RICARDO ALFREDO
|32100
|DELFINO JUAN MANUEL
|4905
|DELLAPITIMA NORMA SUSANA
|27407
|DIAZ JUAN ALBERTO
|9417
|DIEGUEZ SUSANA ISABEL
|24016
|DIGUERO FRANCISCO RAUL
|15344
|DIGﾜERO SERGIO MARCELO
|15638
|DOﾑATE CLAUDIO MARTIN
|28900
|DUPRﾉ OSCAR OSVALDO
|5659
|DURAN SALVADOR ENRIQUE ANTONIO
|11884
|EBERS MARIANA
|2988
|ECHEVERRIA HECTOR OSCAR TOMAS
|21822
|ESQUIVEL LUIS MARIA
|29500
|FABIANI ADRIANA DONATA
|30800
|FAVRETTO WALTER OSVALDO
|33700
|FERNANDEZ ALICIA BEATRIZ
|21083
|FERNANDEZ CAROLINA LOURDES
|6621
|FERNANDEZ ROXANA CELIA
|36300
|FERRARI JUAN CARLOS
|21759
|FIEG OLGA MARINA
|15314
|FILIPOVICH JUAN FERNANDO
|4905
|FOLINO NICOLAS RUBEN
|20554
|FRANCO MATIAS
|20323
|FRUGONI FERNANDO GUSTAVO
|14997
|FUNES HECTOR HUGO
|41100
|FUNES JUAN ANTONIO
|5772
|GALINDO ROLDAN MIGUEL ANGEL
|29900
|GALLI SILVIA MONICA
|4890
|GANDOLFI IGNACIO MARIO
|17986
|GANDOLFI MARIA PAULINA
|15239
|GARCIA JOSE LUIS
|18689
|GARCIA JUANA EMELINA
|4527
|GARCIA MIGUEL ANGEL
|6131
|GARCIA NORA BEATRIZ
|6602
|GARCIA GUERRERO JAVIER MARIANO
|24895
|GARRO EDITH
|28300
|GARRONE JUAN DOMINGO
|28400
|GATTO GUILLERMO MARIO ANTONIO
|18343
|GAUNA RAMON FELIPE
|4890
|GEMIGNANI MARIA LILIANA
|37900
|GHIONE HUMBERTO JOSE
|27131
|GIORGETTI ESTEBAN
|10790
|GOMEZ MARTA YOLANDA
|10202
|GOMEZ RICCA MATIAS ALBERTO
|26727
|GONCALVES GUSTAVO ADRIAN
|6131
|GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
|31000
|GONZALEZ GUSTAVO EMILIO
|5206
|GONZALEZ JORGE DANIEL
|38000
|GONZALEZ JOSE ANTONIO
|36900
|GONZALEZ JOSE LUIS
|17899
|GONZALEZ MIGUEL ALBERTO
|30800
|GONZALEZ NATALIA LORENA
|5311
|GONZALEZ OLGA
|18689
|GRILLO DANIEL HORACIO
|9123
|GRUMELLI CRISTIAN ROBERTO
|18732
|GUENUMIL MARIA ANGELA
|3678
|GUTIERREZ ADRIANA EMMA
|28300
|GUTIERREZ VILLAR MARIA LORENA
|20323
|HERNANDEZ ANIBAL FRUCTUOSO
|26159
|HERNANDEZ MONICA PATRICIA
|3930
|HERNANDEZ OSCAR OMAR
|10520
|HIDALGO MONICA LILIANA
|5342
|HOFMANN EVE MABEL
|11490
|HORMAZABAL HUGO HERALDO
|9779
|HORNE SILVIA RENEE
|35000
|HUINCA AURELIA ELIZABETH
|5030
|IBARROLAZA SANTIAGO
|21919
|IRAOLA DIEGO JAVIER
|26928
|IRIBARREN NELSON RUBEN
|15489
|IRIZAR MARIA EUGENIA
|3912
|KUCICH DANIEL OSCAR
|16661
|LACAZE GUSTAVO EDGARDO
|13913
|LAGO GRACIELA MONICA
|29100
|LARRAﾑAGA RAMON GUSTAVO
|22556
|LARREGUI HECTOR REINALDO
|39100
|LARRIVEY MARIA VIRGINIA
|9367
|LASTRA TANIA TAMARA
|22148
|LAURIENTE RUBEN RODOLFO
|21010
|LEDO RICARDO ALBERTO
|29900
|LLANCAPAN ANGEL HECTOR FELIX
|6225
|LLANCAPAN JAVIER ANTONIO
|33500
|LLANTEN MIRIAM GRACIELA
|21308
|LOPATA VICTORIA
|19233
|LOPEZ CARLOS EMMANUEL
|7357
|LOPEZ FACUNDO MANUEL
|26934
|LOPEZ HECTOR RUBEN
|18989
|LOPEZ JORGE TOMAS
|15747
|LOVERA LAURA VERONICA
|3678
|LUEIRO CLAUDIO JUAN
|33800
|MAESTRO FRAYSSINET JOSE IGNACIO
|29800
|MALASPINA MARICH MARIA CATALINA
|4883
|MANDADO ROBERTO DAVID
|10005
|MANQUIIN ROBERTO LUIS
|7244
|MANRIQUE ANTONIO
|7470
|MANSILLA ELBA YOLANDA
|23981
|MARGIOTTA MARIO RODOLFO
|26158
|MARINAO BLANCA SUSANA
|4527
|MARINAO HUMBERTO ALEJANDRO
|33000
|MARTIN MARIA RITA
|10986
|MARTIN PAMELA ANAHI
|18814
|MARTINEZ MARCELA BEATRIZ
|12703
|MATHEY DORET SILVIA
|5221
|MEANA GARCIA MARIA NELLY
|24844
|MEDINA VICTOR HUGO
|23108
|MENDIOROZ BAUTISTA JOSE
|43300
|MEYER JUAN DOMINGO
|5519
|MIER ALICIA MONICA
|18804
|MIGLIERINI MARIA EVA
|33900
|MIGUEL CESAR
|23262
|MIGUEL MARTINEZ ADALBERTO DIEGO
|14525
|MILDENBERGER CRISTIAN ERNESTO
|5785
|MILESI MARTA SILVIA
|40600
|MOLINA ANIBAL
|9055
|MONDACA LUIS ABEL
|6791
|MORALES MARCO ANTONIO
|4618
|MORANTE VERONICA GISELA
|15242
|MUSSI ARACELI ADELA
|33100
|NAMOR BEATRIZ MAFALDA
|40400
|NAVARRO GABRIEL ANDRES
|28095
|NECULQUEO ANA GRISELDA
|4527
|NIEVAS ANDRES VICENTE
|7546
|NORIEGA HECTOR FABIAN
|2434
|NUﾑEZ MARCELA
|5999
|OCHOA ALICIA CAROLINA
|21724
|ODARDA MARIA MAGDALENA
|34800
|OJEDA CESAR OSVALDO
|10005
|OLIVERA ESTER
|6112
|OLIVERA MARIA GRACIELA
|21471
|OLIVERO MIRTA VIVIANA
|7642
|ORTIZ CLAUDIA PATRICIA
|3973
|OTERO PATRICIA ALEJANDRA
|4905
|OTERO SONIA SUSANA
|31200
|OVANDO MARIA EVA
|5999
|PAINEFIL MARIA CRISTINA
|2241
|PALMA DIEGO ORLANDO
|9349
|PALMA SILVANA MAGALI
|5257
|PANIAGUA AURORA
|7640
|PARDO DANIEL FEDERICO
|18644
|PATRON SANCHEZ PEDRO
|22063
|PAVLETICH ROSA ESTER DEL PILAR
|3237
|PAZ SILVIA ALICIA
|22927
|PEGA ALFREDO DANIEL
|37500
|PELLIZZON ALEJANDRO
|31900
|PERALTA CARLOS GUSTAVO
|48500
|PERALTA JUAN PEDRO
|12597
|PERALTA VERONICA
|8044
|PEREIRA ROSA VIVIANA
|41100
|PEREZ FERNANDO JESUS
|12135
|PESATTI PEDRO OSCAR
|39600
|PEﾑA JUAN CARLOS
|7338
|PICCININI ANA IDA
|39300
|PILQUIMAN LUIS ALBERTO
|4980
|PINCHEIRA CLAUDINA
|7234
|PINOLINI CARCIOFFI HERNAN
|10564
|POCAI NESTOR JULIO
|5677
|POGLIANO BRUNO
|5995
|POPOVICI ALEJANDRO ESTEBAN
|14261
|PORRO OSCAR ALFREDO
|17227
|RAMACCIOTTI LUIS
|25618
|RAMIREZ CARLOS HUMBERTO
|4527
|RANEA PASTORINI PATRICIA LAURA
|13331
|RANUCCI NORA IDA
|35100
|RASQUELA CARLOS JOSE
|17166
|RAUL MAXIMILIANO NICOLAS
|8093
|RAYCES MARIA JOSEFINA
|4987
|RECALT SANDRA ISABEL
|18989
|RIFFO SAAVEDRA CESAR HORACIO
|9092
|RIVAS JOSE FRANCISCO
|10999
|RIVAS SANDRA INES
|8350
|RIVAS BULIC MARIANO CESAR JULIAN
|5003
|RIVERO CLAUDIA ANALI
|23987
|RIVERO SERGIO ARIEL
|32400
|RODRIGUEZ IGNACIO AUGUSTO
|13073
|RODRIGUEZ MARIA CRISTINA
|3396
|RODRIGUEZ DUCH DARIO RAUL
|19576
|ROJAS EDGARDO FABIAN
|16766
|ROSALES CELSA GLADIS
|3396
|ROSAS CATRIEL GISELLE AYELEN
|9809
|SALAZAR LAURA ESTER
|6423
|SALCEDA ADRIAN OSVALDO
|20197
|SALVARREDI SUSANA ESTELA
|18671
|SANCHEZ CARLOS ANTONIO
|13844
|SANCHEZ FLAVIA ANDREA
|9055
|SANDOVAL ELIAS ALBERTO
|4905
|SANGUINETTI DANIEL HORACIO
|26708
|SANHUEZA HUGO OSCAR
|12846
|SANTARELLI ADRIANA ROXANA
|9324
|SANTO ALEJANDRO GABRIEL
|36700
|SARTOR DANIEL ALBERTO
|30500
|SAVINI GABRIEL ALEJANDRO
|13469
|SCALETTA CLAUDIO HUMBERTO
|11884
|SCALI RUBEN ESTEBAN
|12262
|SCAVO JUAN CARLOS
|33400
|SCAVO ROBERTA
|13954
|SCHNEIDER GLADYS MARGOT
|8142
|SEVERINI PEREZ MARIELA ALEJANDRA
|35600
|SEVILLA JORGE RICARDO
|6732
|SGRABLICH LIDIA GRACIELA
|37900
|SIEIRA MARIA LAURA
|11321
|SIERRA CARLOS AVELINO
|35500
|SIERRA ROMINA GISELLA
|9809
|SIMIONATTO VIVIANA LAURA MARCELA
|30700
|SOSA HUGO ALBERTO
|25595
|SOTO CRISTIAN JAVIER
|2445
|SPOTURNO RICARDO JORGE CONRADO
|30800
|SUAREZ MAICOL
|10398
|SUAREZ PAOLA YANINA
|15090
|SUAREZ RAMIRO EZEQUIEL
|4527
|TABOADA NORMA BEATRIZ
|7090
|TESTA PEDRO
|5640
|THIECK MAIA NATALI
|6621
|TINTURE JAVIER LEONARDO
|7357
|TORDI GRACIELA BEATRIZ
|23442
|TORRES ADRIAN
|31700
|TORRES CLAUDIO DANIEL
|25880
|TORRES MARIA GABRIELA
|34400
|TORRES PATRICIA
|4905
|TORRES RUBEN ALFREDO
|29900
|TROPA GRACIELA EDITH
|9809
|UICICH MARIO ADOLFO
|25781
|URIA CRISTINA LILIANA
|37200
|URZAINQUI NELLY
|7708
|VACA NARVAJA FLEMING CAMILO MIGUEL
|11269
|VALLEJOS WALTER ALBERTO
|12088
|VARGAS ROBERTO JORGE
|20715
|VASQUEZ VICTOR DANIEL
|20319
|VAZQUEZ SERGIO ALFREDO
|22742
|VAZZANA CARLOS ANTONIO
|41100
|VELEZ RICARDO ALBERTO
|9012
|VERA LETICIA ANABEL
|3678
|VERA NILDA ESTHER
|34400
|VERDECCHIA MARIO RAUL
|19566
|VICIDOMINI ANGELA ANA
|32400
|VILLALBA JUAN ALFONSO
|4488
|VILLALBA JULIA CAROLINA DEL VALLE
|13978
|WALLACE JULIETA
|14261
|ZAPATA ELSA ARGENTINA
|6112
me gustaria saber el listado nuevo actual.2017.gracias.