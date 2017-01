La producción de miel de Río Colorado quedó en jaque por los incendios

(NOTI-RIO) La devastación que dejó hasta ahora los incendios en la zona rural del departamento de Pichi Mahuida que causó perdidas de animales y daños millonarios en las instalaciones de los campos, también dejó pérdidas millonarias en la apicultura al generarse generó atrasos en los trabajo con las abejas, causando daños totales en la producción de miel y en el resto de los productos relacionados.

Las evaluaciones que se maneja en la sala extractora de miel comunitaria “ACCARC”, de esta localidad, señalaron que se perdió el 100% de la producción y ya se registraron la destrucción del 35% de las colmenas y muerte de las abejas.

Las perdidas en arrojan el frío numero señala que en la actual temporada se dejará de producir cerca de 400 tambores de miel que representan unos 100.000 kilos, el promedio de producciones de las últimas temporadas en la localidad. Además de todos los derivado que tiene la apicultura.

La preocupación comenzó a reinar entre los dueños de colmenas y productores de miel que ven que sus productos se perdieron.

Ramos Sequeira y Luciano Vega, integrantes de la sala extractora de miel comunitaria también avizoran un panorama negro y un futuro más incierto todavía, al no tener zonas rurales aptas para la polinización.

El inicio del año ya marcaba un año desastroso para el sector que viene en picada, con la perdida de apicultores.

En Río Colorado con las heladas del mes de septiembre y los actuales incendios de campos, le provocara una pérdida total de la producción de miel y algo más del 35 % de las colmenas, que si no logran encontrarles espacios libres de fuego y humo, el número se incrementará.

“Ya veníamos perdiendo productores que van dejando la avicultura y este año es pésimo para nosotros, al igual que el resto de las producciones, el clima también nos castigó a nosotros. Hoy si le preguntas alguno de nosotros, tenemos más ganas de abandonar todo que seguir peleando. Esperamos que las autoridades también se acuerden de nuestra emergencia.” Cometo Sequeira.

Por su parte Vegas señaló “La helada nos había golpeado y estos incendios en los campos, nos dio el golpe de nocaut. No sabemos dónde llevar las colmenas, las abejas no están produciendo y con los campos desbastados no tendremos una zona acorde para la polinización de las abejas.”

Algunos dueños de colmenas sufrieron pérdidas importantes luego que el fuego las destruyó por completo.