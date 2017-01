La UCR de Río Colorado dio a conocer el trabajo de sus Concejales durante el 2016

Desde el Comité Seccional de Río Colorado “Jorge Benito Martínez Iturmendi” queremos llevar al conocimiento de la comunidad de nuestra ciudad la labor parlamentaria realizada por nuestros representantes Concejales Fabiana Bernuzzi y Francisco Grill pudiendo resumirse las mismas en los siguientes Proyectos de Ordenanza, de Comunicación y Resolución

A continuación se detallan los proyectos de autoría de los concejales radicales junto otros donde son coautores junto a otras fuerzas políticas, presentados durante el año 2016.

A modo de balance al término de las sesiones ordinarias del corriente periodo legislativo cabe consignar que la población observará que el bloque de la UCR ha sido quien se ha esmerado en defender y salvaguardar los derechos de los riocoloradenses como así también y de manera fundamentada que las graves irregularidades de la gestión anterior y la actual no salgan a la luz y que a continuación se detallan:

I. 104 viviendas: No solo se le reclamó a la gestión saliente de Carlos Pilotti que explique por qué no se terminaron las casas, también se lo solicitamos a esta misma gestión que jamás brindo respuestas concretas, no conformes con los resultados, seguimos trabajando en muchas oportunidades junto con las familias de las 104 viviendas para reclamar, nuevos convenios de pago, individualización de cada casa. Por ello viajamos a Buenos Aires para reunirnos con el subsecretario de viviendas de la nación Ramiro Masjuan, donde solicitamos la regularización del plan de viviendas, presentamos los informes que solicitamos desde el concejo deliberante al ejecutivo local.

II. Acompañamos proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo nacional para que revea el excesivo aumento en lasTarifas de Luz y Gas en la Patagonia. Acompañamos recurso de amparo, solicitamos audiencias públicas y restitución de un precio diferencial para la Patagonia.

III. Fuimos el único Bloque que rechazo al aumento de alumbrado público, no solo que lo rechazamos sino que también pusimos en cuestión el desequilibrio que existe entre recaudación de obras y la calidad de las mismas. El servicio en general es pésimo ineficiente e insuficiente en las zonas más alejadas del centro de la localidad. La tarifa de alumbrado que se cobra en conjunto con la boleta de luz tiene un sistema de re categorización según el servicio que se tiene (número de lámparas en la cuadra) y una actualización automática del valor del servicio que se da cada año. A su vez también en la misma boleta de luz se cobra el fondo por obras nuevas, es decir que con la alta recaudación que se tiene por este fondo deberíamos tener un mejor servicio de alumbrado público, pero que en fin este no se da. La tarifa se actualizo un 26.5% este año, más un 50 % que autorizo el Poder Ejecutivo y otro 50% los demás bloques del concejo deliberante. Y les damos la noticia, ya se aprobó un 30.4% para las tasas del próximo año, este también se aplica al alumbrado público. No solo cuestionamos, el valor del servicio, sino también la manera en que llega a cada vecino y en qué cantidad. Propusimos que el municipio pueda prestar el servicio y que la cooperativa siga haciendo uso del cobro del mismo.

IV. Trasporte público a Colonia Reig; recibimos el reclamos de vecinos de la colonia para poder incorporar el transporte público de pasajeros a Colonia Reig, ya que no cuenta con ninguno, elaboramos un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo para que lo incorpore en los pliegos de licitación del transporte Publico que saldría a licitación en el corto plazo.

V. Rechazo al aumento excesivo de tasas municipales, no existe en la actualidad ningún plan de acción para mejorar el equilibrio que debería existir entre recaudación y servicio. Rechazamos el aumento por ser excesivo y a su vez tomamos el compromiso de generar una nueva ordenanza impositiva que plantee un plan fiscal de largo plazo, esto nos permitiría tener una mejor recaudación y un margen más significativo para inversión pública.

VI. Incorporamos la licencia para víctimas por violencia de género en el ámbito municipal.

VII. Se acompañó y se sancionó la Ordenanza que fija un subsidio económico, con acceso de prioridad para todas las personas que son víctimas de violencia teniendo como finalidad procurar la atención temporaria de sus necesidades de sustento, manutención de sus hijos menores, siendo nuestro bloque quien solicitó en sesión el tratamiento sobre tablas.

VIII. Único bloque que acompaño el proyecto de prohibición del uso y la venta de la pirotecnia.

IX. Presentamos el proyecto del frigorífico matadero municipal. El tipo de matadero será de la administración pública local (municipal) de tránsito federal de vacunos, ovinos, porcinos y caprinos.

X. Presentamos proyecto de ordenanza que establece el uso obligatorio de chalecos reflectivos o reflectantes en los caminos rurales de la localidad. Es una clara política en materia de prevención de accidentes. Estamos seguros que de esta manera trabajaremos en la prevención, mientras seguimos luchando para que se realice la bici senda al camino de la colonia y reasfaltado del camino existente.

XI. Conservación de lugares históricos en buena parada, plan histórico municipal. Declaración de Lugar histórico a todo el barrio de Buena Parada. Plan de intervención para la regularización de servicios públicos en el barrio, y conservación de todos los espacios históricos del mismo.

XII. Kioscos saludables en las escuelas. Proyecto de ordenanza para la implementación de Kioscos saludables en todos las escuelas de la ciudad, con el objetivo de mejor una mejor calidad alimenticia en nuestros jóvenes y niños.

XIII. Conformación de la Junta evaluadora de discapacidad.

XIV. Comisiónevaluadora; generar una comisión que podría ser integrada por equipos técnicos profesionales con el fin de evaluar aquellas obras públicas que no cumplen con la calidad técnica prevista ni con los estándares administrativos mínimos, y todos los egresos municipales que no contaron con trámite administrativo correspondiente. El espíritu de este proyecto siempre fue el de generar una comisión que pueda evaluar la calidad de las obra y si la inversión pública que se realizó realmente fue así. Es importante generar nuevas herramientas de control en la gestión pública, esto nos permitirá no solo tener un mejor control sino también tendremos una mejor inversión.

XV.

Proyecto de ordenanza Banco Municipal de Tierras tiene como objetivos generar;

• El uso racional del suelo y la preservación de la calidad de vida, de acuerdo con el interés general y las pautas culturales de la comunicad.

• El mejor aprovechamiento de la infraestructura de servicios con el fin de alcanzar economía en su prestación.

• La asistencia a familias sin recursos, teniendo prioridad las familias con miembros con discapacidad para facilitar el acceso a la vivienda.

Promoción de la regularización dominial y catastral de los inmuebles con criterio de radicación definitiva.

XVI. Acompañamos el proyecto de ordenanza que habilita a los mayores de 16 años a conducir su moto con su nuevo carnet

XVII. “Parque industrial ladrillero” proyecto que viene siendo impulsado desde la UCR y que en el período anterior ha sido materia de reclamo incluso por ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia, a los fines de lograr el urgente traslado de los hornos, con el fin de resguardar la salud del barrio y el impacto ambiental negativo, con las consecuencias directas que impiden la urbanización de la zona, que incluso conto con el respaldo de las juntas vecinales de los barrios Villa Mitre, Buena Parada, Unión, Burnichon, de la secretaria de Desarrollo Social de la comuna, la titular del nosocomio local y el delegado de Bromatología de la provincia, entre otros.

XVIII. Reclamamos en varias oportunidades la conformación de la comisión de seguridad local, remarcando la necesidad imperiosa de trabajar en políticas de rápida aplicación para la prevención. Aprobamos el proyecto de ordenanza presentando por el FPV que regula dicha comisión.

En cada una de las acciones y decisiones del Bloque de Concejales de la UCR, quedó expresamente manifiesta las posiciones que se sostenían demostrando en los hechos, las defensa irrestricta de los intereses de los vecinos.

Río Colorado, 20 de enero de 2017

Diego Verna José Luis Darriba

Vicepresidente Presidente