La UnTER y la CTA Autónoma de Río Colorado convocan por el rechazo a la instalación de la planta nuclear

La UnTER seccional Río Colorado y la CTA Autónoma de Río Colorado CONVOCAN el día 9 de agosto de 2017 a las 16 :30 hs en plaza “Memoria y Justicia” a Concentrarnos para luego movilizar por las calles de nuestra localidad hasta el municipio donde entregaremos un petitorio de RECHAZO a la instalación de una planta nuclear en nuestra provincia, en la Patagonia, ni en ningún lugar.

No es No.

No a la instalación de la planta nuclear, en ningún lugar!!!!!!!

Comisión Directiva CTA – A, Río Negro.

Comisión Directiva UnTER Río Colorado.