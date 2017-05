La UnTER seccional Río Colorado convoca a la plaza San Martín por el NO al 2 x 1.

La UnTER seccional Río Colorado convoca a la plaza San Martín de nuestro pueblo, el día 10 de mayo a las 18 hs, coincidiendo con todas las organizaciones de DDHH , que a nivel nacional convocan y repudian el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional, que por mayoría, benefició con el 2 x 1 , al genocida Muiña. Por ello decimos:

NO al 2 x 1.

Cárcel común, efectiva y perpetua a todos los genocidas.

No Olvidamos, No Perdonamos, No Nos Reconciliamos.

Griselda Gumilar: Sec. DDHH, Género e Ig. De Oportunidades. UnTER Río Colorado.

Mariel Etcheber : Sec. General. UnTER Río Coloradpo.

Comunicado de Prensa

Desde la Asociación Trabajadores del Estado Municipales de Río Colorado convocamos a toda la comunidad, para este miércoles 10 de mayo a las 18:00 hs en plaza San Martín, donde unificaremos nuestro reclamo junto a otras organizaciones, en repudio a la decisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que beneficia a los genocidas con la ley del 2 x 1.

Los trabajadores le decimos:

NO al beneficio del 2 x 1 para los genocidas.

Y exigimos cárcel común, efectiva y perpetua para todos los genocidas.

Cristian Wertmuller │ Ricardo Campos │ Juan José Landaburu │ Antonio Bueno │Delegados Gremiales