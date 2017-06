La Uocra Rio Colorado, paralizó los trabajos de ampliación en el secundario del CET N° 24, en Colonia Juliá y Echarren

(NOTI-RIO) Los representante del gremio de Uocra Rio Colorado, paralizaron el inicio de los trabajos en la ampliación en el secundario del CET N° 24, en Colonia Juliá y Echarren, que tiene como responsable a la empresa Brick, que contrató a personal de Choele Choel, eludiendo los convenios existentes que estables la ocupación de la mano de obra local.

El lunes tres trabajadores que llegaron desde Valle Medio, comenzaron con las primeras tareas del montaje del obrador en el predio de la escuela y fue en ese momento cuando el secretario local de Uocra Nuber Repasi presentara en la delegación de la Secretaria Trabajo un escrito para exigir el cumplimiento del convenio.

“La empresa no cumple con el contrato 7675 articulo 9 que establece que todas las empresas que se instale en la localidad para llevar a cabo una obra, tiene que ocupar personal de la bolsa de trabajo de local y no se cumple. No podemos permitir que se incumpla con los convenios de trabajo de la zona atlántica. En Río Colorado tenemos muchos compañeros con necesidad de trabajo.” Señalo Repasi

La obra de ampliación fue licitada a través del Ministerio de Educación de la provincia Rio Negro, donde se presentó una oferta por parte de la empresa Brick.

El presupuesto oficial es de $ 6.727.691 y comprende la construcción de un edificio para el funcionamiento de las salas de industrias.

Este nuevo edificio estará compuesto por un taller de industrialización animal; un taller de industrialización vegetal; áreas de apoyo con depósito de insumos, productos terminados, ahumadero, secadero, horno deshidratador, cámara de frío; un laboratorio de análisis; un aula de teoría; una oficina de jefe de taller; baños; y vestuarios para ambos sexos, un deposito general y un hall de acceso. El edificio funciona en forma independiente del resto de la escuela existente, la cual se vincula a través de veredas, recorriendo distancias muy cortas.

Durante toda la mañana el dirigente gremial de Uocra realizó encuentro con el mandatario comunal, Gustav San Román y varios llamando telefónicos a nivel provincial, buscando salvar la situación donde incorporar mano de obra local.

La construcción de la nueva parte edilicia que demandará varios meses ocuparía una docena de puestos de trabajos.