La violencia causa el 69% de las muertes de adolescentes varones en el país

En Argentina hay más adolescentes varones que mujeres pero cuando llegan a los 30 años las cantidades se invierten. ¿Cómo se explica ese cambio? Porque ellos mueren más que ellas entre los 13 y los 19 años. Mueren el doble. Desde UNICEF explican que esas muertes que llaman “externas” están vinculadas, entre otros factores, a la construcción de la masculinidad que se impone en nuestra sociedad. Los adultos, como ocurrió en generaciones pasadas, todavía no conseguimos escuchar y atender las necesidades de ese grupo. Preocupación por los suicidios y el alcoholismo.

Son más de 5 millones y medio de adolescentes de entre 10 a 18 años que viven en Argentina y de ellos uno de cada dos es pobre. El informe Situación de Salud de las y los Adolescentes en la Argentina, elaborado por el Ministerio de Salud y UNICEF, dice que los varones entre los 13 y los 19 mueren tres veces más que las mujeres y en un 69 % de los casos por causas externas: “Las lesiones no intencionales , habitualmente consignadas como accidentes, son la causa de muerte más frecuente en la adolescencia ya que representan casi el 30 % de las defunciones, seguidas por los suicidios con un 13 %, también están entre las primeras causas los eventos de intención no determinada (9,6%) y los homicidios (8,9 %)”. Allí aclaran que las muertes violentas son un problema a nivel internacional. Unicef

Entre las muertes violentas de causas no determinadas, los mayores registros se producen en Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. Otro informe de UNICEF, Para cada adolescente una oportunidad, que retoma estos datos, además agrega: “Los adolescentes y jóvenes son las principales víctimas de la violencia institucional. Entre 2011 y 2015 se relevaron 207 víctimas menores de 18 años de edad de tortura y/o malos tratos en centros de detención de la Provincia de Buenos Aires”.

Uno de los temas que más preocupa a UNICEF y en el que este año hicieron foco es el del suicidio, que detectan como una causa que va en ascenso entre los jóvenes. “Hay una vieja práctica de abordar el suicidio como si fuera un delito y no lo es. Es necesario que esté globalmente en la agenda pública”, dice Fernando Zingman, especialista en salud de UNICEF y explica: “Hay que asumir el problema. Son multiefectos. Hay varias cuestiones, desde patologías psiquiátricas previas hasta relatos subyacentes. Muchas veces ocurre cuando no se puede comunicar la orientación sexual, por ejemplo, por la percepción de un castigo. Subrayamos la necesidad de ofrecer una escucha que vehiculice esos espacios. En las guardias de los hospitales no se registra el porqué del intento de suicidio ni hay acompañamiento posterior. Es necesario también involucrar a la educación y trabajar con los docentes, que son los que muchas veces se dan cuenta de esta situación”.

En una lectura que subraya la conexión entre el suicidio, las muertes por accidente o agresiones, los especialistas ponen la lupa sobre la construcción del “ser varón” en nuestra sociedad. “Hay un problema en los modos de construir la masculinidad. Hay muertes que se dan por agresiones por armas blancas en peleas. La relación del alcohol, aunque no es una causa de esas muertes, tiene relación directa. Hay un alto grado de muertes indeterminadas, y hay muchos suicidios. La adolescencia tiene una construcción muy negativa en nuestra sociedad. Esta es una oportunidad de poder acompañarlos. Es una prioridad”, explica Zingman.

Vanina Schmidt, investigadora del CONICET especialista en adolescencia, coincide en que esa búsqueda de riesgo e intensidad puede ser más elevada entre los varones que en las mujeres, pero advierte: “hay que tener cuidado pues si bien en la adolescencia la búsqueda de estimulación es más intensa que en otras etapas y es más marcada en los varones, no todos ellos se comprometen en conductas de riesgo. Toda generalización es riesgosa porque refuerza estereotipos. Los contextos socioeconómicos son fuertes determinantes de los comportamientos de nuestros jóvenes. Tan así que muchas veces determinan las formas en que consiguen sensaciones intensas a través de la asunción de riesgos”. Shcmidt trae un ejemplo: los deportes de riesgo son considerados como positivos para canalizar esa necesidad, pero en contextos de exclusión y pobreza, cuando no se tienen esas posibilidades, “¿Qué resta para esos jóvenes?”. Schmidt

En estos días se discute la construcción y el abordaje que se hace desde los medios cuando se habla de alguna noticia protagonizada por un adolescente o niño. Hace unas semanas, fue desde UNICEF que se hizo circular una Guía de buenas prácticas para el abordaje de este tipo de temas, para cuidar y proteger a ese grupo que se pone en discusión desde las voces de los adultos: ¿Están siendo mirados de manera adecuada los adolescentes en nuestra sociedad? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo ven ellos que los vemos los adultos? Schmidt dice: “Los adultos construimos todo tipo de estereotipos sobre la adolescencia. Y los adolescentes conocen esas construcciones, saben cómo los vemos. Tanto impacto tienen estas imágenes, que definen la adolescencia y a otros adolescentes según esas categorías negativas. Y acá entra a jugar un rol muy fuerte el tema de las profecías autocumplidoras. Cuando se les pregunta a los adolescentes por ellos o sus pares, las imágenes son muy positivas (todos tienen proyectos, sueños, aspiraciones, valores humanos y sociales elevados, conceptos positivos de sí mismos). Pero cuando se les pregunta por “la” adolescencia u otros adolescentes, cambia completamente la imagen. Los medios tienen un rol importante en esta construcción”.

