Las escuchas de la madre que prostituía a sus tres hijas

Una nena 11 años que admitió que la forzaron a mantener relaciones sexuales desde los 8, y que desde esa edad se alcoholiza y fuma marihuana. Otra de 16, discapacitada y con un pequeño hijo, obligada por su madre a acostarse con hombres mayores a cambio de 200 pesos, son algunas de las cosas que descubrió la fiscalia especializada en delitos sexuales, que conduce el Dr. Mauricio del Cero, cuando profundizó la investigación sobre una mujer puntaltense acusada de prostituir a sus hijas de 11, 14 y 16 años.

Pero eso no fue todo, porque los investigadores además avanzaron sobre los “clientes” y se llegó a la detención de dos sospechosos del delito de Promoción de la corrupción de menores.

Se trata del albañil César Luis Ramadori, de 48 años y del militar Daniel Agustín Comelli, de 44.

Para lograr las detenciones fueron fundamentales las escuchas telefónicas, la interceptación de los mensajes de texto entre los acusados y la madre de la nenas y las declaraciones de las profesionales que asistieron a las víctimas.

Según la fiscalia, Ramadori, en al menos dos oportunidades, mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero con una de las chicas, que al momento de los hechos tenía 16 años. Los encuentros fueron el 28 de octubre y el 6 de diciembre de 2016, en un departamento que estaba refaccionando en Murature al 900. Todo fue coordinado telefónicamente entre la madre de la adolescente y el propio Ramadori, según consta en la investigación:

Ramadori: Tengo bulín, avísame.

Madre: Si? Dónde?

Ramadori: Fijate qué me conseguís. En calle Murature al 900.

A las conversaciones con los “clientes” se suman las comunicaciones entre la madre y su hija:

Conversación 1:

Madre: Dónde estás?

Hija: Estoy yendo por la plaza

Madre: Bueno, está bien. Apurá.

Hija: Ok. Dio 200 nada más. Me dijo que después, cuando nos veamos, me pasaba lo otro.

Madre: Bueno, dale. Apurate. Porque tu hija se está poniendo histérica.

Conversación 2:

Madre: Tenías tres para hoy, pero lamentablemente como no apareciste pensé que me ibas a venir con el asunto de la maestra.

Hija: No, si te estoy diciendo que no hace mucho me levanté. Bueno, fíjate. Hay alguien para hoy?

Además de las conversaciones telefónicas, hay mensajes de texto que comprometen a los acusados. En el intercambio, según los investigadores, queda claro cómo se coordinaban los encuentros sexuales entre la madre de las jóvenes y Ramadori:

Conversación 1:

Ramadori: Buen día. Qué hay?

Madre: Hola negro. Cómo estás? Nada. La enana no está.

Conversación 2:

Madre: Hola negro, cómo estás?

Ramadori: Bien, que hay?

Madre: Nada. “D” no está.

Ramadori: Ok. Y otra?

Además se confirmó que, en algunas ocasiones, la mujer se hacía pasar por su hija “D” cuando se comunicaba con mensajes de texto. Esto se supo porque la chica de 16 años, que tiene una discapacidad leve, no sabe leer ni escribir. Por ejemplo la madre de la adolescente se comunicaba con el teléfono a nombre de Daniel Comelli simulando ser su hija y pactaba encuentros sexuales.

Conversación 1:

Comelli: Decidite. Ayer dijiste hoy. Ahora decís mañana

Comelli: Jueves estoy de campaña.

Madre: Y cuando nos vemos, entonces?

Comelli: el jueves

Madre: no falles

Comelli: nos vemos el jueves. A la ducha, je.

Conversación 2:

Comelli: Hola. Qué hacés?

Madre: estudiando y vos?

Madre: cuándo nos vemos?

Comelli: por 700

Madre: dónde y hora

Además de las intervenciones telefónicas, fue muy importante el trabajo del equipo de psicólogos para brindar contención a las jóvenes rescatadas. Y las declaraciones de las profesionales, luego de las entrevistas con las niñas son otros de los puntos fuertes de la acusación.

Una de las psicólogas contó sobre su encuentro con la nena de 11 años: “su actitud corporal es erotizada”.

Durante la entrevista, la chiquita relató cómo fueron sus encuentros sexuales. Según señaló la profesional, la nena dijo que realizó sexo oral a una persona mayor a cambio de un teléfono celular: “cuenta que conoce a Tito, que es amigo de la familia. Lo conoce desde chiquita. Dice que llegó a “hacer lo de abajo. Lo que se hace con la boca”.

También llamó la atención de la profesional el conocimiento de poses sexuales que tenía la nena. La chiquita relató : “Bueno, en realidad, yo conozco el pete, la pose del misionero y el perrito”

También dijo “yo hago eso desde los ocho años” cuando tomaba alcohol y fumaba marihuana.

