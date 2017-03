En las Grutas se desarrolló el encuentro militante kirchneristas – Plenario del Frente Ciudadano Río Negro

El pasado 25 y 26 de febrero los militantes de 20 agrupaciones pertenecientes al Campo Nacional y Popular, se dieron cita en Las Grutas para llenar de sentido y acción el primer Plenario del Frente Ciudadano Río Negro.

En el primer tramo del Plenario durante toda la tarde del sábado 25 de febrero, hubo un intenso y enriquecedor trabajo en comisiones con una participación que concluyó con una serie de ejes programáticos en diversas áreas.

Entre los rasgos más destacados de los trabajos por comisión resalta la reivindicación de un Estado Presente, en cada tema debatido (salud, seguridad, medio ambiente, educación, producción y otros) el eje transversal que une los criterios es la activa presencia del Estado provincial y nacional para favorecer de manera igualitaria e inclusiva a la población, promover la producción regional protegiendo también el medio ambiente. Cada agrupación asume el compromiso de replicar en su localidad, las líneas de trabajo consensuadas del Frente Ciudadano, su concepto de unión y acciones.

El Plenario concluyó con un acto en la Plaza Luis Piedrabuena de Las Grutas el domingo bajo una tormenta que aceleró el final del acto, el kirchnerismo demostró que está presente en el pueblo donde hubo destacadas presencias de referentes de todas las organizaciones participantes que suman ya más de 20 agrupaciones, pero quienes tomaron la palabra fueron el Ex Ministro de Defensa Agustín Rossi, Carmela Moreau de MNA Forja y Jorge Kreynes, Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista.

Agustín Rossi, sentenció que estamos sufriendo un ataque mediático que busca generar antipolítica en la población, enfatizó que “Lanata no te va a pagar la luz, Leuco no te va a llenar la heladera”. Una ola de aplausos acompañó la frase “hoy se ve mas kirchnerismo en el pueblo que en los dirigentes” e invitó a sumar gente dialogando, generando debates, “hay que volver a enamorar al pueblo, tenemos un pueblo generoso que perdona errores pero lo que no perdona son las traiciones” – los presentes estallaron y entre los gritos se oía el nombre de Pichetto claramente.

Aclaró que el actual gobierno tiene como objetivo descalificar el ejercicio de la política para dejarle el camino liberado a las corporaciones, está claro que “cualquier argentino puede ser presidente de la Nación, pero ninguno será presidente de Techint” – manifestó. Entre sus varias menciones hacia los ex presidentes Nestor Kirchner y Cristina Fernandez, recordó la frase de Nestor “somos propietarios de nuestra verdad relativa” nuevamente refiriéndose al ataque mediático.

Para finalizar sus palabras invitó a todos los presentes a seguir el concejo de Cristina Fernandez de Kirchner: “debemos generar una oposición con vistas electorales, buscar un denominador común, basado en las coincidencias que nos unen para interpelar a un gobierno neoliberal que actúa en contra de los argentinos, hoy la oposición a veces parece un oficialismo bis”, entre los aplausos del final Rossi reforzó que “Nestor nos invitó a soñar, soñamos y el sueño sigue siendo posible”.

La lluvia apuró el cierre del acto pero el “Vamos a Volver” y los bombos acompañaron a las banderas que flameaban con fiebre de participación ciudadana.

Respecto de las candidaturas, manifestaron que este es un momento de construcción colectiva y ya habrá oportunidad de dar ese debate con todos los compañeros que tienen legítimas aspiraciones y que son muchos. “Ahora es momento de dar el debate político y en eso se ha centrado el eje de este plenario” – enfatizaron.

El Frente Ciudadano Río Negro se manifiesta como un espacio participativo, abierto y plural, convocando a más agrupaciones del Campo Nacional y Popular a sumarse.

Prensa Frente Ciudadano Río Negro tiene Organizaciones: Partido Nuevo Encuentro, Agrupación La Cámpora, Fuerza Río Negro, MNA Forja, Los Irrompibles Río Negro, Resistiendo con Aguante Nacional, Partido Comunista de la Argentina, Miles TTT, Partido Solidario, FONAF (Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familia), FpV Las Grutas, Movimiento Mujeres Unidas Rurales, Agrupación Leonardo Favio de General Roca, Federación Juvenil Comunista, Construcción Colectiva para la Victoria Cipolletti, Frente Grande Viedma.

Resumen por comisiones

Las Grutas, 25 de febrero de 2017

CONCLUSIONES DEL PLENARIO PROVINCIAL DEL FRENTE CIUDADANO RIO NEGRO

Las agrupaciones políticas, sociales y sindicales, los partidos políticos, y los ciudadanos que formamos parte de este FRENTE CIUDADANO DE RIO NEGRO nos hemos reunido en Las Grutas, con el firme propósito de ampliar y consolidar un espacio de representación inclusivo, de la ciudadanía de Río Negro.

Manifestamos en principio, nuestro enérgico repudio a las políticas neoliberales llevadas adelante por el Gobierno Nacional, que cuentan con el acompañamiento “incondicional” del Gobierno de Río Negro.

Creemos que el endeudamiento propuesto por el Ejecutivo Provincial, responde a las políticas neoliberales que sólo van a traer más pobreza y miseria. Estas políticas de endeudamiento, no generan círculos virtuosos, ya simultáneamente, se abre en forma irrestricta la importación de materias primas y de productos que compiten con la industria provincial y nacional.

En este Plenario Provincial, este Frente Ciudadano, ha dado inicio a la conformación de Comisiones con el objeto de aportar y debatir propuestas superadoras para un acuerdo programático respecto de diferentes áreas de gobierno y en miras a una política provincial de raigambre nacional y popular.

En ese sentido es que convocamos a la ciudadanía, a sumarse a esta construcción, con el firme objetivo de conformar una Provincia más autónoma, productiva y solidaria.

VIVIENDA

En materia de VIVIENDA, resulta preciso regularizar la situación dominial de las familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad habitacional y promover la creación de loteos sociales, con el fin de que las familias accedan a la vivienda digna.

Resulta preciso, dar un nuevo impulso al IPPV y que vuelva a ser un canalizador de las necesidades de quienes no tienen techo, con programas similares a los implementados durante el Gobierno kirchnerista, tales como el PROCREAR.

Es necesario promover la propiedad comunitaria para los pueblos originarios y el control efectivo del destino de las tierras fiscales, para que no terminen en manos extranjeras, tal como hoy ocurre en el Bolsón, donde la comunidad se ha levantado en contra del empresario inglés J.Lewis (Laderas S.A.)

TRABAJO

En materia TRABAJO, bregamos por paritarias anuales, proponemos la creación de un fondo de desempleo provincial. Creemos en la organización cooperativa como fuente de desarrollo comunitario. Debemos garantizar el cumplimiento del cupo laboral de las personas con discapacidades, en los ámbitos laborales de los organismos provinciales y Municipales y promocionar el empleo en el ámbito privado. Abogamos por una dirigencia sindical que represente los intereses de los trabajadores.

ENERGÍA

En materia de ENERGIA resulta necesaria una activa participación del Estado Provincial en el manejo, promoción y destino de los recursos energéticos, con un estricto control de la Empresas Transportadoras de dichos recursos.

Es preciso reinstalar al estado Nacional e instalar al Provincial, en el manejo de la renta de hidrocarburos de acuerdo de los intereses del país y de la Provincia y revisar el grado de participación del Estado sobre la renta.

Debemos bregar por una energía a precios promocionales, que incentive la producción y la industria en el ámbito.

MEDIO AMBIENTE

En lo que respecta nuestro MEDIO AMBIENTE, espacio necesario e indispensable para el desarrollo, la salud de nuestra ciudadanía y el crecimiento saludable de nuestras futuras generaciones, resulta urgente el tratamiento de la Contaminación del Río Negro y el Lago Nahuel Huapi. Se debe comenzar en forma inmediata con la ampliación de las plantas de tratamiento de efluentes en todas las localidades que allí los vuelcan.

TURISMO

El TURISMO, debe ser entendido como recurso fundamental de ingresos Provinciales, para lo cual se deberá contar con políticas de promoción y control de los agentes que lleven adelante. Desarrollar y promocionar con políticas de Estado un turismo que preserve el medio ambiente a la vez que se ofrece una infraestructura acorde a las fuentes de trabajo que genera.

Debemos generar proyectos educativos para que los chicos rionegrinos conozcan su Provincia, de manera que ello genere sentido de pertenencia, mayor cuidado.

POLITICAS SOCIALES

Las POLITICAS SOCIALES, deben partir desde la “escucha” de quien necesita de la asistencia, reconociéndolos como sujetos de derecho.

Debemos realizar monitoreos y evaluaciones constantes de los programas sociales, con la participación activa de la comunidad.

Debemos exigir la presencia de los funcionarios en los territorios donde se implementan las políticas de estado, de manera que tomen un concreto conocimiento de las realidades que requieren atención.

Es preciso el involucramiento del “entorno familiar” en el control de las adicciones, con políticas educativas y de capacitación laboral de los jóvenes y adultos involucrados.

EDUCACIÓN

En materia de EDUCACION, debemos profundizar la capacitación de nuestros docentes, como generadores del cambio cultural, fortaleciendo y valorando su rol de constructor de educación, solidaridad e igualdad.

Debemos Incluir y profundizar la participación de la familia en las escuelas, la democratización de la palabra.

Debemos garantizar una educación que responda a la diversidad de capacidades y necesidades de nuestros niños, jóvenes y adultos, facilitando y haciendo uso de las nuevas tecnologías que el Estado debe poner al alcance de los mismos.

Es precisa la creación de un Instituto Provincial de Artes, donde se enseñe plástica, música, teatro, danza.

Debemos impulsar y apoyar la creación y sostenimiento de las escuelas técnicas, así como de las Universidades e Institutos terciarios, para garantizar en toda la Provincia el acceso a la formación.

SEGURIDAD

En materia de SEGURIDAD, desde el Estado debemos aplicar políticas públicas para la contención y acompañamiento a los sectores que son víctimas de la marginación, la inestabilidad laboral, las adicciones y el maltrato social.

Debemos bregar por una policía formada con alto contenido social y respeto por los derechos de los ciudadanos.

Bregamos por la participación ciudadana en la elección de las autoridades policiales, con el debido concurso público de oposición y antecedentes.

Proponemos una democratización de la JUSTICIA provincial, con métodos más tranparentes en la elección y con audiencias públicas previas a la elección de funcionarios y magistrados. Asimismo sostenemos que resulta necesaria la revisión de la gestión de los mismos por parte de la ciudadanía.

SALUD

Es necesario un Ministerio de SALUD, que tenga a la PREVENCION como punto de partida y que además, articule sus políticas con los restantes Ministerios, para así garantizar una salud integral y comunitaria, debiendo atender también de manera prioritaria la problemática de las adicciones.

Debemos garantizar el acceso equitativo al sistema de salud, tanto en el ámbito público como en el privado.

Debemos ampliar el porcentaje de la renta provincial, que se destina al sistema de salud, para así poder cubrir los faltantes de personal sanitario en general, de profesionales especializados y de camas para internación.

GENERO

Es necesario garantizar en materia de GENERO, el fiel cumplimiento de la normativa que se encuentra vigente, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Hay que fortalecer el rol de las Comisarías para la mujer y los programas de asistencias a las víctimas de violencia.

Debemos garantizar el cumplimiento de las políticas de cupo, en el ámbito laboral, como de la representatividad política de la mujer y personas trans.

Bregamos por la despenalización del aborto, como resguardo de la vida de las mujeres.

PRODUCCIÓN

En lo que respecta a PRODUCCION, es necesaria la identificación por parte del Estado de las fuentes de riqueza existentes en la Provincia.

El Ministerio de la Producción deberá tener una Secretaria Economía Popular, de manera que podamos garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.

El estado debe ser un activo canalizador de los productos provinciales, garantizando a los pequeños productores la comercialización de los que por su calidad, lleven identificación de origen.

En cuanto a la minería, apostamos al desarrollo sustentable de los recursos, con un destino de la renta en el territorio Provincial o local según la escala de la producción determinada, debiendo tener Rio Negro, un Instituto Coordinador de la Minería a pequeña escala.

El Estado debe ser parte y ejercer el control de la explotación metalífera.

El petróleo debe ser explotado con una mayor participación del estado provincial, debiendo determinarse áreas definidas para su explotación de manera que no se trasvasen y deterioren las regiones agropecuarias.

Se debe reinstalar al estado Nacional e instalar el Provincial en el manejo de la renta de hidrocarburos de acuerdo de los intereses del país y de la Provincia.

Debe ser el Estado quien establezca los criterios de oportunidad y conveniencia, en la explotación de este recurso no renovable, como así también en el control del medio ambiente durante su explotación.

Es precisa la promoción el consumo como el incentivo para el establecimiento de plantas de industrialización del pescado y de astilleros que presten servicios a las embarcaciones que producen en la zona.

Debemos incentivar los polos TECNOLOGICOS y fortalecer el INVAP.

Se necesita una Banca Provincial, destinada específicamente a la producción de Pymes y pequeños productores y NO al servicio de monopolios nacionales y empresas extranjeras.

De acuerdo a estos principios elaborados en el marco del PLENARIO PROVINCIAL DEL FRENTE CIUDADANO DE RIO NEGRO, y en la defensa indiscutida de nuestra constitución nacional, pedimos la inmediata liberación de la Diputada del Parlasur, Milagros Sala, cuestión que además está siendo reclamada por varios organismos internaciones.

Por último, decimos basta a la persecución política de Cristina Fernandez de Kirchner, a quien reconocemos como la líder INDISCUTIDA de todo el Movimiento Nacional y Popular Argentino.

Firman estas conclusiones todas las agrupaciones presentes, hoy integrantes del Frente Ciudadano Río Negro.